Απάντηση Πλεύρη σε Τσίπρα: «Νομοθετήσαμε διατάξεις για τη διασφάλιση φαρμάκων που ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε»

Απάντηση στις «ανησυχίες» για τις ελλέιψεις φαρμάκων που εξέφρασε νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αλέξης Τσίπρας, και στις κατηγορίες περί ανοχής της κυβέρνησης στην κερδοσκοπία των φαρμακευτικών έδωσε ο υπουργός Υγείας, κ. Θάνος Πλεύρης. «Η πρόσβαση στο φάρμακο δεν μπορεί να είναι σαν την πρόσβαση σε οποιοδήποτε άλλο εμπορικό προϊόν, είναι ανάγκη ζωής. Και άρα δεν μπορεί να βρίσκεται στη λογική της λειτουργίας των αγορών, στις οποίες δεν μπορεί να παρεμβαίνει κανείς» ανέφερε σήμερα ο κ. Τσίπρας στη συνάντηση που είχε με το προεδρείο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής με επικεφαλής τον πρόεδρό του, Κωνσταντίνο Λουράντο. Σε αυτή τη δήλωση ο κ. Πλεύρης απαντά πως το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων εντοπίζεται το τελευταίο διάστημα σε πολλές χώρες και κράτη του κόσμου, μεταξύ των οποίων ΗΠΑ, Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, καθώς και το μεγαλύτερο τμήμα της ΕΕ, όπου εκεί το ζήτημα έχει μεγαλύτερες επιπτώσεις από αυτές που εμφανίζονται στην Ελλάδα λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί, αλλά και χάρη στην ύπαρξη ισχυρής εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας. «Ήδη από το καλοκαίρι νομοθετήσαμε για τη διασφάλιση φαρμάκων που είναι σε έλλειψη διατάξεις που ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε» υπογράμμισε ο κ. Πλεύρης, ενώ δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει πως η κυβέρνηση έχει διασφαλίσει την πλήρη επάρκεια στα νοσοκομεία και μέσω έκτακτων εισαγωγών και υποκατάστασης με τα ελληνικά γενόσημα αντιμετωπίζονται και τις ελλείψεις στα ιδιωτικά φαρμακεία. «Σε όλες τις άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα από την Ελλάδα δεν υπήρξε ανεύθυνη αντιπολίτευση να προσπαθεί και από αυτό το παγκόσμιο πρόβλημα να κερδίσει μικροκομματικά. Ο κ. Τσίπρας για μία ακόμη φορά είναι κατώτερος των περιστάσεων. Λαϊκίζει και συνθηματολογεί χωρίς καμία πρόταση» είπε ολοκληρώνοντας ο κ. Πλεύρης. Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης δήλωσε: «Το πρόβλημα έλλειψης φαρμάκων μαστίζει το σύνολο των κρατών και χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Αγγλία, η Γαλλία και το σύνολο των χωρών της ΕΕ με πολύ πιο ακριβά φάρμακά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα από την Ελλάδα. Η απουσία πρώτων υλών έχει υποχρεώσει χώρες, να απαγορεύσουν πώληση συγκεκριμένων δραστικών, να βάλουν πλαφόν στην αγορά φαρμάκων και να βρίσκεται σε κίνδυνο η επάρκεια φαρμάκων στα νοσοκομεία τους Η χώρα μας αντιμετωπίζει το πρόβλημα σε μικρότερο βαθμό, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί αλλά και χάρη στην ύπαρξη ισχυρής εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας. Ήδη από το καλοκαίρι νομοθετήσαμε για τη διασφάλιση φαρμάκων που είναι σε έλλειψη, διατάξεις που ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε. Έχουμε διασφαλίσει την πλήρη επάρκεια στα νοσοκομεία μας και μέσω έκτακτων εισαγωγών και υποκατάστασης με τα ελληνικά γενόσημα αντιμετωπίζουμε και τις ελλείψεις στα ιδιωτικά φαρμακεία. Παράλληλα έχουμε επιβάλλει την μεγαλύτερη απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και έχουμε ήδη κλείσει φαρμακαποθήκες που δεν συμμορφώνονται και οι έλεγχοι σε φαρμακοβιομηχανίες και φαρμακαποθήκες συνεχίζονται. Λαμβάνουμε λοιπόν όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ταλαιπωρίας των πολιτών και την ομαλοποίηση της αγοράς. Σε όλες τις άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα από την Ελλάδα δεν υπήρξε ανεύθυνη αντιπολίτευση να προσπαθεί και από αυτό το παγκόσμιο πρόβλημα να κερδίσει μικροκομματικά. Ο κ. Τσίπρας για μία ακόμη φορά είναι κατώτερος των περιστάσεων. Λαϊκίζει και συνθηματολογεί χωρίς καμία πρόταση. Προκαλεί δε εντύπωση ότι αναφέρεται σε κερδοσκοπία, τη στιγμή που γνωρίζει ότι ο ίδιος ως κυβέρνηση άλλαξε τον τρόπο τιμολόγησης των φαρμάκων προς όφελος των πολυεθνικών συμφερόντων της φαρμακοβιομηχανίας και ως αντιπολίτευση δεν στήριξε κανένα μέτρο εξοικονόμησης από τα ακριβά φάρμακα που εξασφάλισαν για το δημόσιο πάνω από 450 εκ. εκπτώσεις. Η επιλογή του να συναντηθεί όχι με το σύνολο των θεσμικών εταίρων αλλά με τον απερχόμενο πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αθηνών δείχνει ότι αναπολεί τους ανθρώπους που του υπόσχονταν ότι τα φαρμακεία θα είναι εκλογικά κέντρα του ΣΥΡΙΖΑ και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το κομματικό του όφελος σε βάρος της δημόσιας υγείας». Οι κατηγορίες Τσίπρα ότι η κυβέρνηση δείχνει ανοχή στις φαρμακαποθήκες Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «για ακόμα μία φορά αφήνει ένα πρόβλημα να μετατρέπεται σε κρίση είτε από διαχειριστική ανικανότητα είτε από ιδεοληψία», στηλιτεύοντας τις κυβερνητικές δικαιολογίες για διεθνείς ελλείψεις φαρμάκων. «Για ακόμα μία φορά βλέπουμε τις γνωστές δικαιολογίες ότι φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από αυτούς που έχουν την ευθύνη να διατάξουν ελέγχους στην αγορά. Φταίνε οι γιατροί που υπερσυνταγογραφούν, φταίνε οι γονείς που αποθηκεύουν φάρμακα για τα παιδιά τους, φταίνε η Κίνα και η Ινδία που περιορίζουν τις πρώτες ύλες, αλλά δεν φταίμε εμείς», σημείωσε χαρακτηριστικά κάνοντας λόγο για παντελή απουσία ελέγχων στην αγορά και τις φαρμακαποθήκες. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση πως επιδεικνύει «ανοχή σε φαρμακαποθήκες που προχωρούν σε παράλληλες εξαγωγές σκευασμάτων στην ευρωπαϊκή αγορά με στόχο την κερδοσκοπία, επειδή η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει χαμηλή τιμή». Ενδεικτική των κυβερνητικών ευθυνών για τις ελλείψεις φαρμάκων είναι η άρση απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών σκευασμάτων, στην οποία όπως είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, προχώρησε πριν από έναν χρόνο ο ΕΟΦ. Τέλος, επισήμανε πως εκτός από απλά φάρμακα, σε έλλειψη βρίσκονται και «ορισμένες κατηγορίες αναντικατάστατων φαρμάκων πολιτών με χρόνια προβλήματα υγείας, που αν δεν τα βρουν θα αντιμετωπίσουν πολύ σοβαρό πρόβλημα ακόμα και για την ίδια τους της ζωή». Ειδήσεις σήμερα Ομολόγησε η 29χρονη ότι πέταξε το μωρό της στον Αλιάκμονα «Άπιστος υπήρξα, βιαστής όχι. Μας κατέστρεψαν, δεν έχουμε να φάμε» ισχυρίζεται ο Φιλιππίδης Βίντεο: Ο Αντύπας δέχτηκε επίθεση στη σκηνή

