Ευρώπη: Αυτά είναι τα 13 πιο εντυπωσιακά ξενοδοχεία που θα ανοίξουν το 2023

Αυτή τη στιγμή, η Ευρώπη έχει καταφέρει να επαναφέρει τον τουρισμό στα επίπεδα προ-Covid και με μια σειρά από νέα υπερπολυτελή ξενοδοχεία που βρίσκονται υπό κατασκευή, το 2023 θα μπορούσε να είναι η καλύτερη χρονιά για τον τομέα του τουρισμού.

Σύμφωνα μάλιστα, με το -, αυτά είναι τα κορυφαία Ευρωπαϊκά ξενοδοχεία που αναμένεται να ανοίξουν τις πύλες τους στο ευρύ κοινό το επόμενο έτος,

Six Senses

Τοποθεσία: Ρώμη

Πότε: Φεβρουάριος 2023

Τιμές: Από 850 ευρώ ανά διανυκτέρευση

Την Αιώνια Πόλη θα μπορούσε να την επισκεφτεί κανείς καθόλη τη διάρκεια του έτους όπως, ακριβώς και το ολοκαίνουριο ξενοδοχείο Six Senses στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης, το οποίο επιθυμεί να προσελκύσει εκατοντάδες ταξιδιώτες. Το Six Senses Rome απέχει μόλις, λίγα λεπτά από τη Φοντάνα ντι Τρέβι, το Πάνθεον αλλά και από τον πιο πολυτελή εμπορικό δρόμο της Ιταλικής πρωτεύουσας, τη Via Condotti.

Το ξενοδοχείο αναμένεται να διαθέτει συνολικά, 95 δωμάτια και σουίτες καθώς και σπα, εστιατόριο, αίθουσα εκδηλώσεων και εξωτερική αυλή. Το pièce de résistance θα είναι μια βεράντα στον τελευταίο όροφο με θέα 360 μοιρών στην πόλη και τα εμβληματικά μνημεία της. Το Six Senses είναι περισσότερο γνωστό για τα πολυτελή παραθαλάσσια θέρετρα σε μέρη όπως το Μπαλί και οι Σεϋχέλλες, επομένως θα είναι συναρπαστικό να δούμε τι μπορεί να δημιουργήσει το διάσημο brand σε έναν τόσο γνωστό αστικό προορισμό όπως η Ρώμη.

Dame des Arts

Τοποθεσία: Παρίσι

Πότε: Φεβρουάριος 2023

Τιμές: Από 280 ευρώ ανά διανυκτέρευση

Το Παρίσι, η «πόλη του Φωτός» αναμένεται να αποκτήσει ένα ακόμη πολυτελές ξενοδοχείο το οποίο θα απέχει μόλις 10 λεπτά από τον καθεδρικό ναό της Παναγιάς των Παρισίων. Το 1/3 των δωματίων του καταλύματος θα διαθέτει εξωτερικές βεράντες με θέα τον Πύργο του Άιφελ. Θα υπάρχει επίσης, ένα μεγάλο μπαρ στον τελευταίο όροφο το οποίο θα προσφέρει σαμπάνια και κοκτέιλ καθώς και ένα γαλλικό fusion εστιατόριο με εποχικά φαγητά εμπνευσμένα από τον Βόρειο Ειρηνικό.

Peninsula

Τοποθεσία: Κοντά στους κήπους του Μπάκιγχαμ, Λονδίνο

Πότε: Αρχές 2023

Σε μια από τις πιο διάσημες διευθύνσεις του Λονδίνου, το Peninsula εντάσσεται στην ήδη ανταγωνιστική πολυτελή αγορά της πρωτεύουσας. Το ξενοδοχείο θα έχει 190 δωμάτια και σουίτες και υπόσχεται το μεγαλύτερο μέσο μέγεθος δωματίου στο Λονδίνο, ξεκινώντας από τα γενναιόδωρα 56 τετραγωνικά μέτρα. Το ξενοδοχείο διαθέτει επίσης, γυμναστήριο και εσωτερική πισίνα 25 μέτρων. Οι τιμές των δωματίων θα ανακοινωθούν, αλλά αναμένεται να ξεπεράσουν τα 1.100 ευρώ ανά διανυκτεύρευση.

Raffles London

Τοποθεσία: Στο ΟWO, Λονδίνο

Πότε: Άνοιξη του 2023

Τιμές: Από 1.200 ευρώ

Ήδη γνωστό για το εμβληματικό του ξενοδοχείο στη Σιγκαπούρη , το πρώτο ακίνητο του Raffles στο Λονδίνο καταλαμβάνει ένα σημαντικό κομμάτι της βρετανικής ιστορίας. Το Old War Office Building στο Whitehall του Λονδίνου, η έδρα της κυβερνητικής δραστηριότητας της Βρετανίας, χρησιμοποιήθηκε κάποτε από μερικούς από τους πιο διάσημους πολιτικούς της χώρας. Για πρώτη φορά, θα είναι προσβάσιμο και σε επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Όπως αναμένεται, θα διαθέτει 120 δωμάτια και σουίτες.

La Nauve Hotel & Jardin

Τοποθεσία: Νοτιοδυτική Γαλλία, στα περίχωρα της πόλης Cognac

Πότε: Άνοιξη 2023

Tιμές: Από 350 ευρώ

Ένα αρχοντικό της belle epoque και πρώην αποστακτήριο μεταμορφώνεται σε ένα boutique ξενοδοχείο 12 δωματίων σε ένα ήσυχο περιβάλλον (με πισίνα) δίπλα στον ποταμό Charente. Απέχει λιγότερο από 10 λεπτά οδικώς από την πόλη Cognac, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να επισκεφθούν ένα μουσείο «αφιερωμένο» στο αλκοόλ. Το ξενοδοχείο θα διαθέτει ένα εστιατόριο που θα χρησιμοποιεί βότανα και λαχανικά από τον κήπο του καθώς κι ένα άνετο μπαρ το οποίο θα προσφέρει άφθονο τοπικό κρασί και μπράντι.

Mandarin Oriental Costa Navarino

Τοποθεσία: Μεσσηνία, Ελλάδα

Πότε: Άνοιξη 2023

Το πρώτο ακίνητο του Mandarin Oriental στην Ελλάδα θα προσφέρει φανταστικά τοπία της άγριας ακτής. Το παραθαλάσσιο θέρετρο θα διαθέτει 99 δωμάτια, ανάμεσά τους 48 βίλες με πισίνα. Χτισμένες μέσα στο λοφώδες τοπίο, οι βίλες θα προσφέρουν μια μοναδική αίσθηση απομόνωσης. Όλα τα δωμάτια θα διαθέτουν βεράντα και θέα στη θάλασσα. Θα υπάρχουν πέντε εστιατόρια και μπαρ, ενώ ένα κέντρο ευεξίας 1.500 τετραγωνικών μέτρων θα διαθέτει εσωτερική-υπαίθρια πισίνα 25 μέτρων με θέα στον κόλπο του Ναβαρίνου. Οι τιμές των δωματίων θα ανακοινωθούν σύντομα.

Hotel La Palma

Τοποθεσία: Κάπρι, κοντά στη διάσημη Piazetta

Πότε: Άνοιξη 2023

Τιμές: Από 850 ευρώ

Το παλαιότερο ξενοδοχείο στην περιοχή αναμένεται να αναβιώσει στο λαμπερό νησί του Κάπρι. Θα διαθέτει 50 δωμάτια, ένα εστιατόριο και μπαρ στον τελευταίο όροφο, καθώς και πισίνα και σπα.

Son Net

Τοποθεσία: Μαγιόρκα, στους πρόποδες των βουνών Tramuntana

Πότε: Άνοιξη 2023

Τιμές: Από 600 ευρώ

Η Ίμπιζα μπορεί να είναι το πιο διάσημο νησί των Βαλεαρίδων, αλλά η Μαγιόρκα θα είναι η πιο hot επιλογή για απαιτητικούς ταξιδιώτες το επόμενο έτος. Το Son Net είναι μια από τις νεότερες προσφορές μπουτίκ πολυτελείας που έρχονται στο «La Isla de la Calma». Θα προσφέρει ηρεμία στους λάτρεις της φύσης, με μόλις 31 δωμάτια και σουίτες σε ένα ιδιωτικό κτήμα του 17ου αιώνα.

Ξενοδοχείο Bulgari

Τοποθεσία: Ρώμη

Πότε: Τέλη Άνοιξης 2023

Με εντυπωσιακά ξενοδοχεία από τη Σαγκάη μέχρι το Ντουμπάι, η ξενοδοχειακή επωνυμία της Bulgari επιστρέφει επιτέλους στο σπίτι της. Βρίσκεται κοντά στα Ισπανικά Σκαλιά και στην Piazza Venezia. Θα διαθέτει περισσότερα από 100 δωμάτια, τα περισσότερα από τα οποία είναι σουίτες, καθώς και ένα εστιατόριο από τον βραβευμένο με αστέρι Michelin σεφ Niko Romito και το Bulgari Bar. Οι τιμές δεν έχουν ακόμη, ανακοινωθεί παρόλα αυτά, συγκριτικά, τα δωμάτια του Bulgari Milan κοστίζουν περισσότερα από 1.000 ευρώ τη βραδιά.

Nobu

Τοποθεσία: Στο Σεμπάστιαν Σεμπαστιάν, Ισπανία

Πότε: Ιούλιος 2023

Το brand Nobu έρχεται στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην πιο φημισμένη πόλη για το φαγητό της. Το Σαν Σεμπαστιάν έχει τα περισσότερα αστέρια Michelin ανά τετραγωνικό μέτρο στον κόσμο. Στο ξενοδοχείο θα υπάρχουν 20 δωμάτια και σουίτες, καθώς και ένα εστιατόριο το οποίο θα έχει πανοραμική θέα. Οι τιμές των δωματίων θα ανακοινωθούν.

BoTree

Τοποθεσία: Λονδίνο

Πότε: Ιούλιος 2023

Η περιοχή Μέριλμπον στο Λονδίνο αποκτά ένα νέο hotspot, το BoTree. Θα διαθέτει δύο εστιατόρια και ένα νυχτερινό κλαμπ το οποίο θα γίνει «στέκι» διάσημων DJs. Θα διαθέτει 199 δωμάτια, ενώ η τοποθεσία του είναι σημείο αναφοράς. Συγκεκριμένα βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από τα κορυφαία καταστήματα και εστιατόρια του West End του Λονδίνου.

Son Bunyola

Τοποθεσία: Βορειοδυτική ακτή της Μαγιόρκα, Ισπανία

Πότε: Αύγουστος 2023

Τιμές: Από 600 ευρώ

Σε ένα κτήμα 810 στρεμμάτων, αυτό το ξενοδοχείο 26 υπνοδωματίων θα υποδέχεται τους επισκέπτες το επόμενο καλοκαίρι σε ένα παραδεισένιο μέρος. Θα υπάρχουν δύο εστιατόρια με ένα σαλόνι, πολλά μέρη για να δειπνήσετε και μια πισίνα με θέα τα καταπράσινα ελαιόδεντρα και αμπέλια.

Rosewood Schloss Fuschl

Τοποθεσία: Στις όχθες της λίμνης Fuschl στην Αυστρία, κοντά στο Σάλτσμπουργκ

Πότε: 2023

Αυτό το ακίνητο μοιάζει με ένα παραμυθένιο κάστρο που περιβάλλεται από μια γαλαζοπράσινη λίμνη και ένα καταπράσινο δάσος στην ύπαιθρο της Αυστρίας. Το schloss (κάστρο ή αρχοντικό) κατασκευάστηκε ως εξοχική απόδραση για την αυστριακή βασιλική οικογένεια τον 15ο αιώνα. Θα υπάρχουν 98 δωμάτια (46 σουίτες και έξι σαλέ). Οι τιμές των δωματίων θα ανακοινωθούν.

