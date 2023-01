Κικίλιας: Οι εναλλακτικοί προορισμοί ενισχύθηκαν με το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους»

Τη δυναμική που εμφάνισε ο τουρισμός στην Ελλάδα το 2022, αλλά και τις θετικές προβλέψεις για περαιτέρω ανάπτυξή του και το 2023, υπογράμμισε ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο συνάντησης που είχε με δημοσιογράφους. Όπως είπε, αυτό αποδεικνύεται από όλα τα επίσημα στοιχεία, αλλά και από τα έσοδα που έφερε ο τουρισμός, τα οποία ενίσχυσαν σημαντικά την εθνική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες. ‘Αλλο ένα μεγάλο στοίχημα, που έχει θέσει το υπουργείο Τουρισμού είναι η Ελλάδα να αποτελεί δημοφιλή προορισμό όλους τους μήνες του έτους. Σύμφωνα με τον κ. Κικίλια, ο στόχος αυτός υλοποιείται ήδη, καθώς η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου έγινε πράξη. Μάλιστα, αξιοσημείωτο είναι ότι, πέραν από τους προορισμούς που διαχρονικά αποτελούν πόλο έλξης για τους τουρίστες, πλέον έχουν ενισχυθεί και εναλλακτικοί προορισμοί και η μη νησιωτική Περιφέρεια. Προς την κατεύθυνση αυτή, έχει συμβάλει καθοριστικά και το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους». Στο σημείο αυτό, υπενθυμίζεται ότι, στο τέλος Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση για 125.000 voucher στο πλαίσιο του προγράμματος. Ο υπουργός Τουρισμού μίλησε επίσης και για τα κρίσιμα έργα που θα υλοποιηθούν το 2023, αξιοποιώντας πόρους από όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, με στόχο την ακόμα μεγαλύτερη τουριστική αναβάθμιση. Ποιες περιοχές βρέθηκαν υψηλά στην προτίμηση Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Τουρισμού, οι περιφέρειες που βρέθηκαν υψηλά στην προτίμηση των ταξιδιωτών είναι η Κεντρική Μακεδονία, η Πελοπόννησος, η Αττική και η Θεσσαλία, ενώ τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή τους χειμερινούς μήνες κατέγραψαν η Δυτική Ελλάδα, η Δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία και το Βόρειο Αιγαίο. Από προορισμούς, ιδιαίτερα ξεχώρισαν μεγάλες πόλεις, όπως η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα, αλλά και πιο εναλλακτικές επιλογές, όπως το Τολό, τα Ιωάννινα, η Αιδηψός, η Θάσος, τα Καλάβρυτα και η Καστοριά. Αναφορικά με την απορρόφηση κονδυλίων ανά Περιφέρεια, με βάση τον αριθμό των συναλλαγών, πρώτη είναι η Κεντρική Μακεδονία, ακολουθούν η Πελοπόννησος, η Αττική, η Θεσσαλία και η Ήπειρος. Εξειδικεύοντας, κορυφαίοι προορισμοί στην Κεντρική Μακεδονία αναδείχθηκαν η Θεσσαλονίκη και έπονται η Αριδαία και η Χαλκιδική. Στην Αττική, τα σκήπτρα στην προτίμηση των ταξιδιωτών κρατά η Αθήνα και ακολουθούν η Αίγινα και ο Πειραιάς. Το Τολό και το Ναύπλιο αποτελούν κορυφαίους προορισμούς στην Πελοπόννησο. Ο Βόλος και η Πορταριά ξεχώρισαν στον νομό της Θεσσαλίας, ενώ η Νάξος και η Τήνος αναδείχθηκαν κορυφαίοι προορισμοί στο Νότιο Αιγαίο. Στην Στερεά Ελλάδα, υψηλά στην προτίμηση βρέθηκαν η Αιδηψός και η Αράχωβα, ενώ, στην Ήπειρο, τα Ιωάννινα και η Πάργα. Τα Χανιά και το Ρέθυμνο αναδείχθηκαν κορυφαίοι προορισμοί στην Κρήτη, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ξεχώρισαν η Θάσος και η Καβάλα. Κορυφαίοι προορισμοί στο Ιόνιο αναδείχθηκαν η Λευκάδα και η Ζάκυνθος, ενώ, στη Δυτική Ελλάδα, τα Καλάβρυτα και η Πάτρα. Τέλος, στη Δυτική Μακεδονία, υψηλά στην προτίμηση βρέθηκαν η Καστοριά και η Φλώρινα, ενώ, στο Βόρειο Αιγαίο, η Λέσβος και η Χίος. Ειδήσεις σήμερα Η βασιλική οικογένεια προσευχήθηκε για τον Κωνσταντίνο στη Μητρόπολη, ήλθαν όλοι στην Αθήνα – Δείτε φωτογραφίες Νότης Σφακιανάκης: Αφαντος «αετός χωρίς φτερά» Γερμανία: «Γυναίκες, ελευθερώστε τις θηλές» – «Ναι» στο τόπλες λέει το κόμμα των Ελεύθερων Δημοκρατών

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )