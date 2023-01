Μπέρμποκ για το Κυπριακό: Η Γερμανία βγάζει από το τραπέζι, οποιοδήποτε σενάριο λύσης δύο κρατών Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας ξεκαθάρισε εκ νέου τη θέση της χώρας της στη λύση που θέλει η Τουρκία για το Κυπριακό «Η Γερμανία βγάζει από το τραπέζι, οποιοδήποτε σενάριο λύσης δύο κρατών που προωθεί η Τουρκία», τόνισε η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ το μεσημέρι της Δευτέρας, κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου Ιωάννη Κασουλίδη. «Η Κύπρος μπορεί να υπολογίζει στην υποστήριξη της Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε η κ. Μπέρμποκ διαβεβαιώνοντας ότι το Βερολίνο θα πιέσει περαιτέρω για αποκλιμάκωση της έντασης. Ο Ιωάννης Κασουλίδης πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας, σε συνέχεια αποδοχής πρόσκλησης της υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας, την οποία και ενημέρωσε για τον τρόπο με τον οποίο η Ελληνοκυπριακή πλευρά αντιλαμβάνεται τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό και τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας σε βάρος της Κύπρου. Συγκεκριμένα, οι δύο υπουργοί εξέτασαν τρόπους περαιτέρω εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως το εμπόριο, ο τουρισμός, η παιδεία, η άμυνα και ασφάλεια, ενώ αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στην Ουκρανία. - ΕΡΤ Ειδήσεις σήμερα Ομολόγησε η 29χρονη ότι πέταξε το μωρό της στον Αλιάκμονα «Άπιστος υπήρξα, βιαστής όχι. Μας κατέστρεψαν, δεν έχουμε να φάμε» ισχυρίζεται ο Φιλιππίδης Βίντεο: Ο Αντύπας δέχτηκε επίθεση στη σκηνή BEST OF NETWORK 09.01.2023, 12:56 09.01.2023, 08:37 09.01.2023, 08:00 09.01.2023, 14:54 09.01.2023, 14:54 09.01.2023, 12:19

