Νέα Δημοκρατία: Ο ΣΥΡΙΖΑ καταφεύγει στη λάσπη και σε λογικές πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων

Νέα κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στην κυβέρνηση και στον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή καταγγελίες για 420 απευθείας αναθέσεις ύψους 5,5 εκατ. ευρώ σε συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Ανδρέας Κουτούπης και ο Ανδρέας (Άκης) Ροδάκος, έχουν την τελευταία τριετία εξασφαλίσει μέσω διαφόρων εταιρειών συμφερόντων τους, σχεδόν 420 συμβάσεις αξίας 5,5 εκατ. ευρώ περίπου από το Δημόσιο μέσα από εκατοντάδες απευθείας αναθέσεις και διαγωνιστικές διαδικασίες. Μάλιστα, στην καταγγελία αναφέρεται ότι ο Ανδρέας Κουτούπης, είναι συντονιστής της Γραμματείας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ. Με αφορμή το συγκεκριμένο δημοσίευμα ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος τονίζει ότι «πυκνώνουν τα δημοσιεύματα που αποκαλύπτουν ένα νέο όργιο με 420 απευθείας αναθέσεις, ύψους 5,5 εκατ. ευρώ σε στελέχη της ΝΔ», με την Πειραιώς να σπεύδει να δώσει τη δική της απάντηση. Για το ίδιο ζήτημα έχει κάνει παρέμβαση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ο οποίος μεταξύ άλλων τονίζει πως «η κυβέρνηση έχει αποδείξει σε όλα τα θέματα ότι πορεύεται με σύμμαχο τη διαφάνεια και τη νομιμότητα». ΝΔ: Ο ΣΥΡΙΖΑ καταφεύγει στον μόνο δρόμο που ξέρει: στη λάσπη και σε λογικές πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων «Ο ΣΥΡΙΖΑ αδυνατώντας να αντιπαρατεθεί πολιτικά με την Κυβέρνηση καταφεύγει στον μόνο δρόμο που ξέρει: στη λάσπη και σε λογικές πιστοποιητικού πολιτικών φρονημάτων! Έφτασε στο σημείο να συνδέει την Κυβέρνηση με την επαγγελματική δραστηριότητα ιδιωτών που δεν έχουν καμία οργανική σχέση με την Κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία», αναφέρει η ανακοίνωση του κυβερνώντος κόμματος. «Ο ένας δεν είχε ποτέ καμία οργανική σχέση με την Κυβέρνηση ή τη ΝΔ και ο άλλος δεν έχει οποιαδήποτε οργανική σχέση με τη ΝΔ εδώ και 10 μήνες! Η εν λόγω εταιρεία στην οποία αναφέρεται το δημοσίευμα άνθισε επί ΣΥΡΙΖΑ οπότε και σύναψε εκατοντάδες συμβάσεις, εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, ενώ ο ένας εκ των δύο ιδιωτών που προσπαθούν να συνδέσουν με τη ΝΔ τοποθετήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ ως εσωτερικός ελεγκτής σε φορέα του δημοσίου, ενώ σύναψε και ατομικές συμβάσεις με το ΚΕΕΛΠΝΟ επί υπουργίας Πολάκη!» «Δεν ξέρουμε αν στο πρόγραμμα της «δεύτερης φοράς», εντάσσεται και ο έλεγχος πολιτικών φρονημάτων πριν την ανάληψη οποιασδήποτε σύμβασης με το δημόσιο. Καταλαβαίνουμε ότι η τοξικότητα είναι το μόνο έδαφος στο οποίο μπορεί να κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ας ενημερώνονται τουλάχιστον πριν βγάλουν βαρύγδουπες ανακοινώσεις γιατί το μόνο που πετυχαίνουν είναι η αυτογελοιοποίηση», καταλήγει η Νέα Δημοκρατία. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το μεσημέρι της Δευτέρας ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από ανακοίνωσή του μίλησε για «γαλάζιο πλιάτσικο» στο δημόσιο χρήμα. Παράλληλα η Κουμουνδούρου διερωτούνταν εάν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προχωρήσει στη διαγραφή του Ανδρέα Κουτούπη και του Ανδρέα (Άκη) Ροδάκου. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Μετά τους Πάτση, Μαραβέγια και Χειμάρα, βλέπει το φως της δημοσιότητας ακόμη μία σκανδαλώδης υπόθεση που αποδεικνύει την έκταση του «γαλάζιου» πλιάτσικου στο δημόσιο χρήμα. Τη στιγμή που οι πολίτες μετράνε και το ευρώ για να βγάλουν το μισό μήνα, οι φίλοι του κ. Μητσοτάκη πλουτίζουν με εκατομμύρια από τα δημόσια ταμεία. Όπως αποκαλύπτει σήμερα το newsbomb.gr, οι κκ Ανδρέας Κουτούπης και Ανδρέας Ροδάκος έχουν εξασφαλίσει σε λιγότερο από 40 μήνες μέσω διαφόρων εταιρειών συμφερόντων τους, σχεδόν 420 συμβάσεις αξίας 5,5 εκατ. ευρώ περίπου από το Δημόσιο μέσα από εκατοντάδες απευθείας αναθέσεις και διαγωνιστικές διαδικασίες. Πρόκειται για πρόσωπα στενά συνδεδεμένα με τη ΝΔ, καθώς ο κ. Κουτούπης είναι συντονιστής της Γραμματείας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ και ο συνεργάτης του Ανδρέας Ροδάκος εμφανίζεται δημοσίως ως φίλος του Άδωνι Γεωργιάδη. Αλλά δεν είναι μόνο το γεγονός ότι επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη συντελείται ένα όργιο διασπάθισης δημόσιου χρήματος από «γαλάζιους» ημετέρους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα για τη νομιμότητα των δραστηριοτήτων τους. Αυτοί που ανήλθαν στην εξουσία με σημαία τον φιλελευθερισμό και το λιγότερο κράτος, έχουν ρημάξει το δημόσιο χρήμα. Το ερώτημα για τον κ. Μητσοτάκη είναι απλό: Θα διαγράψει τον κ. Κουτούπη από τη ΝΔ; Θα απαιτήσει την επιστροφή των 5,5 εκατ. ευρώ απευθείας αναθέσεις;» Οικονόμου: «Η κυβέρνηση έχει αποδείξει σε όλα τα θέματα ότι πορεύεται με σύμμαχο τη διαφάνεια και τη νομιμότητα. «Η κυβέρνηση έχει αποδείξει σε όλα τα θέματα ότι πορεύεται με σύμμαχο τη διαφάνεια και τη νομιμότητα. Αυτές είναι βασικές αξίες πλήρως συνυφασμένες με τη παράταξή μας, τόνισε σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. «Όσο απόλυτοι είμαστε σε αυτό, άλλο τόσο είμαστε στο ότι δεν υιοθετούμε την σκανδαλολογία, ούτε τις ατεκμηρίωτες καταγγελίες, ούτε τις εύκολες ενοχοποιητικές υποθέσεις, ούτε την προσπάθεια δημιουργίας ενός αχταρμά με πραγματικά και ανύπαρκτα γεγονότα, με περιγραφές, με φωτογραφίες, με ιδιότητες που υπήρχαν – δεν υπήρχαν, προκειμένου να βγουν τα συμπεράσματα που κάποιοι έχουν στο μυαλό τους. Η κυβέρνηση αυτή πορεύεται σε όλα της τα ζητήματα με βάση τη νομιμότητα, τους κανόνες, τους θεσμούς και τη διαφάνεια», πρόσθεσε ακόμη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ειδήσεις σήμερα Η βασιλική οικογένεια προσευχήθηκε για τον Κωνσταντίνο στη Μητρόπολη, ήλθαν όλοι στην Αθήνα – Δείτε φωτογραφίες Νότης Σφακιανάκης: Αφαντος «αετός χωρίς φτερά» Γερμανία: «Γυναίκες, ελευθερώστε τις θηλές» – «Ναι» στο τόπλες λέει το κόμμα των Ελεύθερων Δημοκρατών

