Νέες δηλώσεις Ακάρ για την Ελλάδα: Μάθετε από την ιστορία, μην ψάχνετε για μπελάδες

Νέες προκλητικές αναφορές από τον Χουλουσί Ακάρ για την Ελλάδα το πρωί της Δευτέρας, στη διάρκεια επίσκεψής του στη Διοίκηση του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού. Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας κατηγόρησε την χώρα μας για το γεγονός πως δεν πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών, ενώ ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά πως «δεν θα δεχτούμε τίποτα άλλο πέρα από τα έξι ναυτικά μίλια στην Κρήτη». Απευθυνόμενος αρχικά στους διοικητές της μονάδας υποβρυχίων, ο Ακάρ είπε: «Σας περιμένουν σημαντικά καθήκοντα το επόμενο διάστημα. Δεν τίθεται θέμα να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω στην προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων μας στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Δεν έχουμε τα δικαιώματα κανενός και δεν θα το κάνουμε». Ο Ακάρ αναφέρθηκε στη συνέχεια και στα προβλήματα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, τονίζοντας τη σημασία του διαλόγου για την επίλυση των προβλημάτων και την αποφόρτιση της έντασης. Σχολιάζοντας τη χρήση εννοιών όπως «νέο-οθωμανισμός», «αναθεωρητισμός» και «επεκτατισμός» σε βάρος της χώρας του, ο Ακάρ είπε: «Προσπαθούν να εμπλέξουν την Τουρκία χρησιμοποιώντας αυτές τις έννοιες με τρόπο που προκαλεί σύγχυση στους υπεύθυνους λήψης πολιτικών αποφάσεων, ιδιαίτερα στη Δύση. Εμείς λέμε ότι μπορούν να γίνουν διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο των μέτρων εμπιστοσύνης και οικοδόμησης εμπιστοσύνης, καθώς και διαπραγματεύσεις για τις διαδικασίες διαχωρισμού. Ορίστε, περιμένουμε. Δεν έρχονται. Ωστόσο, μας συκοφαντούν με ψευδείς και ανυπόστατους ισχυρισμούς». Υπενθυμίζοντας τα γεγονότα της περιόδου 1919 – 1922, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας ανέφερε πως: «Τους λέμε: "Μάθετε από την ιστορία, μην μπλέκεστε σε μπελάδες, μην μπαίνετε σε νέες περιπέτειες, μην σπαταλάτε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του δικού σας λαού για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα άλλων χωρών". Και είμαστε αποφασισμένοι σε αυτό». Αναφερόμενος στους ισχυρισμούς ότι «η Ελλάδα ετοιμάζεται να λάβει την απόφαση για επέκταση των χωρικών υδάτων της Κρήτης από τα 6 μίλια στα 12 μίλια», ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ακάρ δήλωσε: «Δεν θα δεχθούμε περισσότερα από 6 μίλια». Επικρίνοντας τις δηλώσεις Ελλήνων αξιωματούχων ότι «η Τουρκία αποτελεί απειλή για την Ελλάδα», ο Ακάρ είπε: «Εμείς, ως Τουρκία, δεν έχουμε απειλήσει κανέναν. Ποτέ δεν απειλήσαμε την Ελλάδα. Η Τουρκία είναι ένας ισχυρός, αξιόπιστος και αποτελεσματικός σύμμαχος. Ισχυρή Τουρκία και ισχυρή Πολεμική Αεροπορία σημαίνουν ισχυρό ΝΑΤΟ και ισχυρή συμμαχία. Θέλουμε να το γνωρίζουν όλοι αυτό». Αναφέροντας, τέλος, ότι η Τουρκία είναι μεταξύ των εγγυητριών χωρών στην Κύπρο, ο Ακάρ είπε: «Η 'τδβκ' ιδρύθηκε, το θέμα είναι η αναγνώρισή της. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό το θέμα. Λέμε στην Ελλάδα, μην κάνετε λάθος υπολογισμούς, μην παίρνετε λάθος δρόμους και μάθετε από την ιστορία. Ο λάθος λογαριασμός θα σας επιστραφεί από την Άγκυρα».

