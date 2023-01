ΝΔ: Η Ελευθεριάδου του ΣΥΡΙΖΑ έχει 55 εντάλματα πληρωμών από τον ΕΦΚΑ, να παραιτηθεί

Ανακοίνωση για τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Σουλτάνα Ελευθεριάδου και τις υπηρεσίες της προς τον ΕΦΚΑ εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία, καλώντας την αξιωματική αντιπολίτευση να δώσει απαντήσεις. Πιο συγκεκριμένα: «Η βουλευτής Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ελευθεριάδου ας αφήσει τις βαρύγδουπες αναρτήσεις και αντί να επιχειρεί να εμφανιστεί ως τιμητής, ας απαντήσει, τόσο η ίδια όσο και το κόμμα της: -Έχει ή όχι 55 εντάλματα πληρωμών για υπηρεσίες της προς τον ΕΦΚΑ από το 2019 έως σήμερα, ενώ την ίδια στιγμή είχε βουλευτική ιδιότητα; -Στην περίπτωσή της ισχύει το ασυμβίβαστο ή οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι υπεράνω του Συντάγματος; – Ο κ. Τσίπρας θα ζητήσει την άμεση παραίτησή της ή όχι;». Ελευθεριάδου: «Η ΝΔ θέλει να συμψηφίσει 7.000 ευρώ από νόμιμη εργασία μου σε 3,5 χρόνια με το γαλάζιο πλιάτσικο και τους Πάτσηδες»Από την πλευρά της η βουλευτής Καβάλας τονίζει ότι «η ΝΔ θέλει να συμψηφίσει 7.000 ευρώ από νόμιμη εργασία μου σε 3,5 χρόνια με το γαλάζιο πλιάτσικο και τους Πάτσηδες». Αναλυτικότερα:Σχετικά με την ανακοίνωση της ΝΔ και το δήθεν ασυμβίβαστο της βουλευτικής μου ιδιότητας με αυτήν της ιδιότητας της ειδικού πληρεξουσίου και αντικλήτου του e-ΕΦΚΑ, δηλώνω τα εξής: α) με βάσει το άρ. 57 του Συντάγματος, δεν προκύπτει ασυμβίβαστο των παραπάνω αναφερόμενων ιδιοτήτων, καθώς ασκώ το επάγγελμα του δικηγόρου ως ελεύθερη επαγγελματίας και όχι με «την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ή εταίρου ή μετόχου ή διοικητή ή διαχειριστή ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή γενικού διευθυντή ή των αναπληρωτών τους επιχείρησης». Στη διάθεσή μου έχω σχετική γνωμοδότηση του καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου κ. Γεώργιου Σωτηρέλη, που τεκμηριώνει εμπεριστατωμένα και χωρίς αμφιβολία την ορθότητα της νομικής μου προσέγγισης για το εν λόγω θέμα. Εξάλλου, με την αναθεώρηση του Συντάγματος του 2008 το γενικό ασυμβίβαστο της ιδιότητας του βουλευτή με την άσκηση οιουδήποτε επαγγέλματος δεν ισχύει, και οι βουλευτές μπορούν να δραστηριοποιούνται νομίμως ως επαγγελματίες δικηγόροι. β) η παροχή υπηρεσιών στον e-ΕΦΚΑ (πρ. ΙΚΑ), αρχής γενομένης από το 2011 δεν αποτελεί ασυμβίβαστο. γ) Η ΝΔ αποσιωπά πως για τα 55 «εντάλματα πληρωμής» το ποσό που έλαβα από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι σήμερα από τον ΕΦΚΑ, εκτελώντας της νομικές υπηρεσίες προς όφελος του ελληνικού δημοσίου και των ασφαλισμένων του οργανισμού, ανέρχονται στα 16.529,87 (μεικτές αποδοχές συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και εξόδων γραμματίων προείσπραξης Δικηγορικού Συλλόγου), δηλαδή περίπου 7.000 ευρώ καθαρές αποδοχές, για τις οποίες και φορολογήθηκα. δ) η προσπάθεια συμψηφισμού της νόμιμης εργασίας, με απολύτως κοστολογημένη αμοιβή που δεν ξεπερνά τα 7.000 ευρώ καθαρά σε διάστημα 3,5 ετών, με το πλιάτσικο εκατομμυρίων από τους παντός τύπου Πάτσηδες, Χειμάρρες και Κουτούπηδες της κυβερνητικής πλειοψηφίας, τις απευθείας αναθέσεις 8,5 δισεκατομμυρίων, τις νομοθετικές πρωτοβουλίες ονομαστικής στόχευσης, τα δανεικά και αγύριστα χρήματα στις τράπεζες, θα προκαλούσε γέλωτα εάν δεν ήταν απλά εξοργιστική. Δεν νιώθω την ανάγκη να απολογηθώ στο καθεστώς Μητσοτάκη που έχει ρημάξει τα δημόσια ταμεία. Αν νομίζουν ότι οι γαλάζιες ακρίδες θα ξεχαστούν με τέτοιου είδους αποπροσανατολισμούς και γελοίες προσπάθειες συμψηφισμού, είναι γελασμένοι. Μπορεί να πείσει ο κ. Μητσοτάκης πως 7.000 ευρώ νόμιμης εργασίας σε 3,5 χρόνια είναι το ίδιο με 8,5 δις. απευθείας αναθέσεων στους κολλητούς του; Οι προοδευτικοί πολίτες της Καβάλας γνωρίζουν το ποιόν μου και την καθαρότητά μου. Άλλωστε, όποιος έχει διαφορετική άποψη, τον προκαλώ να απευθυνθεί στο εκλογοδικείο και να κινηθεί νομικά εναντίον μου. Ειδήσεις σήμερα: «Νιώθω να σαν να μου έχουν κόψει τα χέρια» λέει ο 22χρονος που τραυματίστηκε πέφτοντας για τον σταυρό στον Θεολόγο Διαθέσιμη στο gov.gr η νέα ψηφιακή κάρτα ΔΥΠΑ – Εύκολη και γρήγορη πρόσβαση για τους πολίτες Αφαντος «αετός χωρίς φτερά» ο Νότης Σφακιανάκης εδώ και δύο χρόνια

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )