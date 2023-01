Οικονόμου: Η διαφορά μεταξύ του πρωθυπουργού και του κ. Τσίπρα στο θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα είναι αποκαλυπτική

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ερωτηθείς στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα δήλωσε πως έχουμε διανύσει πολύ δρόμο και η κυβέρνηση συνεχίζει την προσπάθεια επανένωσής τους όπως επιβάλλεται σε μια διαπραγμάτευση που δεν είναι εύκολη. «Τελικός στόχος είναι να επιστρέψουν, να επανενωθούν τα γλυπτά του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης», τόνισε. Ανέφερε επίσης ότι η διαπραγμάτευση είναι σε εξέλιξη και ότι τέτοια ζητήματα που ξεπερνούν εκλογικούς και πολιτικούς κύκλους δεν θα πρέπει να εντάσσονται στην πολική ή πολύ περισσότερο στη μικροπολιτική αντιπαράθεση. Απαιτείται, είπε, ευθύνη, σεβασμός, συνέπεια και δουλειά. «Αν η προσπάθεια ευοδωθεί θα πρόκειται για τεράστια εθνική επιτυχία. Ορισμένοι να μη στέκονται αμήχανοι. Οι επιτυχίες είναι της πατρίδας ανεξάρτητα από το ποιος είναι στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση εργάζεται για αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Στον ΣΥΡΙΖΑ καλό είναι να περιορίσουν την αμηχανία και τις ανεξήγητες αντιδράσεις του. Η πολιτική μας δεν αναγνωρίζει στο Βρετανικό Μουσείο κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας, νομής και κατοχής», υπογράμμισε ο κ. Οικονόμου. Απαντώντας σε όσους κατηγορούν την κυβέρνηση ότι εργαλειοποιεί το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα, ο κ. Οικονόμου δήλωσε πως η οποιαδήποτε υπόνοια για κάτι τέτοιο ακυρώνεται γιατί η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή ασχολήθηκε με σοβαρότητα με το ζήτημα και έχει να επιδείξει σημαντικά αποτελέσματα. «Επιδιώκουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την πατρίδα, για τον Πολιτισμό μας. Η διαδικασία και η διαπραγμάτευση είναι σε εξέλιξη. Ποτέ η κυβέρνηση δεν έχει αρνηθεί την ενημέρωση. Πρέπει να μείνουμε προσηλωμένοι στο αποτέλεσμα ακολουθώντας τη βέλτιστη τακτική», συμπλήρωσε. Απαντώντας σε ερώτηση αν υπάρχει ενδεχόμενο δανεισμού των γλυπτών είπε ότι η διαπραγμάτευση γίνεται μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο αρχών που ασπάζονται οι δύο χώρες και κυβερνήσεις και λαμβάνοντας ρεαλιστικά το ιστορικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί. «Θα πετύχουμε το στόχο μέσα στη γραμμή της υπεύθυνης και αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης. Αυτό είναι το ζητούμενο, αυτός και ο στόχος», ανέφερε. Σε ερώτηση γιατί η κα Τουλουπάκη και δύο εισαγγελείς διαφθοράς είναι προ των πυλών να κατηγορηθούν και πάλι, απάντησε πως ούτε γνωρίζει γιατί και ούτε σχολιάζει τις προθέσεις της δικαιοσύνης. Για το χρόνο των εκλογών, αν ανησυχεί την κυβέρνηση τι συμβαίνει στην Τουρκία και αν, όπως δήλωσε ο κ. Βορίδης, θα ήταν καλό στη μεταβατική κυβέρνηση ανάμεσα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις στην Ελλάδα να παραμείνουν στις θέσεις τους οι υπουργοί άμυνας και εξωτερικών, ο κ. Οικονόμου απάντησε πως η χώρα μας είναι ισχυρή και δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε σε ό,τι αφορά κρίσιμες αποφάσεις. «Ό,τι καλύτερο πρέπει να γίνει για το μεσοδιάστημα, θα γίνει», πρόσθεσε. Ερωτηθείς γιατί ο πρωθυπουργός δεν ανακοινώνει την ημερομηνία των εκλογών, είπε πως το σημαντικό είναι ότι «είμαστε συνεπείς ότι θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας». Και πρόσθεσε: «Είμαστε στο 2023, πλησιάζουμε στο τέλος της τετραετίας. Είναι σαφές ότι από την άνοιξη και μετά θα ανοίξουν οι εκλογικές διαδικασίες». Σχετικά με το αίτημα και την ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ περί διαγραφής στελέχους της ΝΔ για απευθείας αναθέσεις, απάντησε πως η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι πορεύεται με σύμμαχο τη διαφάνεια και τη νομιμότητα. «Όσο απόλυτοι είμαστε σε αυτό, άλλο τόσο απόλυτοι είμαστε στο ότι δεν υιοθετούμε τη σκανδαλολογία, ατεκμηρίωτες καταγγελίες και προσπάθεια δημιουργίας αχταρμά με πραγματικά ή ανύπαρκτα γεγονότα. Η κυβέρνηση πορεύεται με βάση τη νομιμότητα, τους κανόνες, τους θεσμούς και τη διαφάνεια», επισήμανε. Σε ερώτηση γιατί η κυβέρνηση δεν έχει πάρει πρωτοβουλία για ακύρωση των πράξεων που εμπλέκεται ο κ. Χειμάρας και να δίνεται έτσι σήμα σε επιχειρηματίες ενόψει εκλογών να παραβιάσουν το ασυμβίβαστο, ο κ. Οικονόμου απάντησε πως είναι γνωστοί οι νόμοι, τα ασυμβίβαστα και οι περιορισμοί όπως και τα όργανα ελέγχου. «Ακόμα περιμένω απάντηση από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ζήτημα των δύο υπουργών του που είχαν υποπέσει σε αυτά τα ασυμβίβαστα. Πολιτικά βέβαια κρίθηκαν αλλά υπάρχει ηθικό ζήτημα. Παίρνανε δουλειές από το δημόσιο και δεν έχει γίνει κάποιο σχόλιο. Περιμένουμε», πρόσθεσε. Για την έξαρση των ιώσεων και την έλλειψη φαρμάκων δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη αναλάβει μία σειρά από πρωτοβουλίες για να περιορίσει τις συνέπειες αυτού του παγκόσμιου προβλήματος. Είπε επίσης ότι ήδη αυτές αποδίδουν σε ότι αφορά την αντικατάσταση φαρμάκων από γενόσημα ή τον περιορισμό των παράλληλων εξαγωγών φαρμάκων που είναι σε έλλειψη, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. «Οι κινήσεις αυτές και ο συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ θα βοηθήσουν ώστε το πρόβλημα να είναι παροδικό», συμπλήρωσε. Για το ενδεχόμενο επιστροφή της μάσκας στα σχολεία ή σε κλειστούς χώρας απάντησε πως δεν υπάρχει λόγος πανικού ή κάποια σκέψη για επαναφορά μέτρων. «Παρακολουθούμε την κατάσταση και αναλόγως θα πράξουμε», πρόσθεσε. Αναφερόμενος σε όσα συμβαίνουν στη Βραζιλία ο Γιάννης Οικονόμου καταδίκασε απερίφραστα αυτές τις απαράδεκτες κινήσεις. «Η λαϊκή ετυμηγορία οφείλει να γίνεται σεβαστή από όλους. Ο τραμπισμός εμπνέει ακραίες συμπεριφορές σε όλο τον κόσμο, πολιτικής τοξικότητας, όξυνσης, εκτροπής. Αυτό να το έχουν υπόψη τους όσοι φλερτάρουν ή ρέπουν σε πολιτικές τοξικές, ακραίας όξυνσης αφήνοντας ακόμα και υπόνοιες αμφισβήτησης του αποτελέσματος και της λαϊκής ετυμηγορίας», πρόσθεσε. Σε ερώτηση μέχρι πότε θα παραμείνει ο ίδιος στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου απάντησε μέχρι του σημείου που δεν θα έχει συνταγματικούς περιορισμούς. «Θα είμαι υποψήφιος βεβαίως. Έχουμε καιρό», πρόσθεσε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε να σχολιάσει δήλωση του κ. Συρίγου σχετικά με την προμήθεια των F16 από την Τουρκία. «Οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης και του υπουργείου εξωτερικών είναι γνωστές και πάγιες και ο κ. Συρίγος με τις δηλώσεις του έχει αποσαφηνίσει πλήρως την τοποθέτησή του», απάντησε. Για τη δήλωση Καλίν περί συμφωνίας να πέσουν οι τόνοι δήλωσε πως η χώρα έχει σταθερή και πάγια στάση για την Τουρκία και πως ο καλύτερος δρόμος για να έχει καλές σχέσεις είναι ο σεβασμός της διεθνούς νομιμότητας. Είπε επίσης ότι η Ελλάδα είναι ανυποχώρητη σε ότι αφορά την εθνική κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Ερωτηθείς αν η κυβέρνηση θα ανακηρύξει ΑΟΖ στην Κρήτη, είπε ότι στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής «πορεύεται με άξονα το διεθνές δίκαιο και τα εθνικά μας συμφέροντα». Αναλυτικά, η εισαγωγική τοποθέτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κατά τη διάρκεια της πρώτης μας τετραετίας οι πολίτες κατάλαβαν, από προσωπική εμπειρία, ότι τα αποτελέσματα της διαρκούς μας προσπάθειας μετατράπηκαν τάχιστα και άμεσα σε κοινωνικό μέρισμα, που τους προστάτευσε αφενός με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τις κρίσεις -τις εισαγόμενες κρίσεις- και αφετέρου βελτίωσε το βιοτικό τους επίπεδο. Για να καταφέρουμε όσα πετύχαμε, παρά το δυσμενέστατο διεθνές περιβάλλον εξαιτίας της πανδημίας και της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, χρειάστηκε πρώτα από όλα να αναστρέψουμε την πορεία που είχε πάρει η χώρα την περίοδο 2015-2019. Αξίζει να θυμηθούμε ορισμένους βασικούς σταθμούς εκείνης της πορείας, η οποία έφερε την Ελλάδα ένα βήμα πριν την οριστική βύθιση, υστέρηση και καθυστέρηση. Η τετραετία 2015-2018, μια περίοδος αποκλειστικής διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξε, για το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας, σε αντίθεση με τη σημερινή κατάσταση, μια περίοδος ισχυρής οικονομικής ανάκαμψης. Σε ένα τόσο ευνοϊκό περιβάλλον θα περίμενε κανείς σημαντική βελτίωση στις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, της χώρας στους τομείς της ανάπτυξης, της απασχόλησης, των εισοδημάτων, της μείωσης των ανισοτήτων, όπως αντίστοιχα συνέβη σε όλη την Ευρώπη την περίοδο εκείνη. Η χώρα μας, όμως, δεν επωφελήθηκε και δεν αξιοποίησε στο ελάχιστο αυτή την εξαιρετική οικονομική συγκυρία για την Ευρώπη. Συγκεκριμένα: Την περίοδο 2015-2018 η Ελλάδα είχε το χαμηλότερο μέσο ρυθμό ανάπτυξης ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα έχει από τους υψηλότερους. Ο μέσος όρος ανάπτυξης στην Ε.Ε. ήταν τότε 2,3%, ενώ στη χώρα μας 0,7%. Την περίοδο 2015-2018 η Ελλάδα παρουσίασε τη μικρότερη αύξηση του κατά κεφαλήν πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος νοικοκυριών ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε.. Το 2018 το διαθέσιμο εισόδημα του ελληνικού νοικοκυριού είχε αυξηθεί μόλις κατά 1,1% σε σχέση με το 2014. Το αντίστοιχο ποσοστό για την Ευρώπη ήταν 7%. Την ίδια περίοδο άνοιξε εις βάρος μας και η οικονομική ψαλίδα μεταξύ Ελλάδας και ευρωπαϊκού μέσου όρου όσον αφορά στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα (σε όρους αγοραστικής δύναμης). Το 2014 ήταν στο 72% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το 2018 είχε πέσει στο 69%. Την περίοδο 2015-2018 η Ελλάδα ήταν, μακράν της δεύτερης, η πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στην ανεργία. Το ίδιο ισχύει και για μια σειρά από άλλους δείκτες κοινωνικών ανισοτήτων. Την ίδια περίοδο το δημόσιο χρέος της χώρας, ως ποσοστό του Α.Ε.Π., αυξήθηκε στο 181,2% το 2018, έναντι 178,9% το 2014. Παράλληλα, το ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε, επίσης, σημαντικά. Στο τέλος του 2018, υπολογιζόταν στη περιοχή των 230 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μας παρέδωσε το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 45%. Στα προαναφερθέντα θα μπορούσε κανείς να προσθέσει τη μείωση της παραγωγικότητας, την υποχώρηση της Ελλάδας στους δείκτες ανταγωνιστικότητας, της ικανότητας προσέλκυσης επενδύσεων -σήμερα είμαστε πρωταθλητές στην προσέλκυση επενδύσεων- την οπισθοδρόμηση στους δείκτες θεσμικών επιδόσεων, του ελέγχου της διαφθοράς, στο παρατεταμένα ευάλωτο τραπεζικό σύστημα, και μια σειρά από άλλα. Κάποιος αρχαίος ρήτορας είχε πει ότι όποιος λέει πολλά ψέματα πρέπει να έχει πολύ καλή μνήμη. Ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, εθισμένοι στα ψέματα και την παραπληροφόρηση, θεωρούν ότι οι Έλληνες έχουν ξεχάσει την κατάσταση της οικονομίας κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής τους και μπορούν να ισχυρίζονται ό,τι θέλουν. Αλλά η ιστορία τους και κυρίως τα πεπραγμένα τους στη διάρκεια της κυβερνητικής τους θητείας είναι η νέμεση από την οποία δεν μπορούν να ξεφύγουν. Πολύ περισσότερο όταν από εκείνη την περίοδο τίποτα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αλλάξαν ελάχιστα ή και καθόλου τα πρόσωπα και δεν άλλαξε τίποτα στην πολιτική. Και αυτό ακριβώς θα αναδείξουμε με την επόμενη ενότητα σήμερα. Νομοσχέδια που καταψηφίστηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ Στη διάρκεια της θητείας μας μέχρι σήμερα, σε αυτή την πρώτη μας τετραετία, η Κυβέρνηση εισηγήθηκε και η Βουλή ψήφισε 337 νόμους. Κάποιοι από αυτούς είχαν πολύ ισχυρό κοινωνικό πρόσημο. Έδωσαν τη δυνατότητα στην ελληνική πολιτεία να σταθεί στο πλευρό της κοινωνίας μέσα σε τεράστιες δυσκολίες. Ενώ κάποιοι άλλοι επέτρεψαν στην Πατρίδα να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις της εποχής μας. Η άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να υπερψηφίσει μια σειρά από αυτές τις νομοθετικές ρυθμίσεις αποδεικνύει έμπρακτα ότι παραμένει απών από τις αγωνίες και τις ανάγκες της κοινωνίας. Η πάγια τακτική του να αποτελεί τη θλιβερή εξαίρεση από όλα τα σημαντικά και τα χρήσιμα για την Πατρίδα δεν μπορεί να εξηγηθεί με όρους πολιτικής λογικής. Η όποια εξήγηση θα πρέπει να αναζητηθεί στο μένος απέναντι στην Κυβέρνηση και προσωπικά στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, στον εγκλωβισμό του σε ερμηνευτικά σχήματα του περασμένου αιώνα και κυρίως στο γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύς στα λόγια και ελάχιστος στις πράξεις. Παρουσιάζω ενδεικτικά, υπάρχουν και άλλα, σήμερα 21 περιπτώσεις, σε 5 τομείς πολιτικής, που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν στήριξε ψηφίζοντας είτε όχι είτε παρών. Ελπίζω ότι σήμερα, που οι νόμοι αυτοί έχουν παραγάγει μετρήσιμο και απτό αποτέλεσμα και για τους πολίτες και για την Πατρίδα, να μπορέσουν να αναλογιστούν καλύτερα την στάση τους και ενδεχομένως να την εξηγήσουν στην ελληνική κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα: ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να αναλογιστεί και να μας εξηγήσει, πιο πειστικά αυτή τη φορά, γιατί δεν ψήφισε –1.Τη κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια –2. Την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας (Ν. 4891/2022): ΠΑΡΩΝ επί της αρχής, ΟΧΙ στο άρθρο 9 (προμήθεια 6 καινούργιων και 12 μεταχειρισμένων μαχητικών αεροσκαφών τύπου RAFALE). –3.Την κύρωση του Δεύτερου Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Ας εξηγήσουν γιατί δεν ψήφισαν: –1.Το σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα –2.Την τροπολογία για έκτακτη οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ στο ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (ακόμη να ξεκαθαρίσουν αν είμαι υπέρ ή κατά της ψήφισης της τροπολογίας αυτής)]. –3.Τις τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και τις συναφείς διατάξεις (Ν. 4637/2019): ΟΧΙ επί της αρχής [και επί του άρθρου 3 που, μεταξύ άλλων, καθιστά εκ νέου κακούργημα την ενεργητική δωροδοκία]. ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ –1.Την αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις (Ν. 4692/2020): ΟΧΙ επί της αρχής [και επί του άρθρου 82 περί Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών]. ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ας μας εξηγήσει ποια προοδευτική λογική τους υπαγόρευσε να μην ψηφίσουν: –1. Την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, «Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία». –2. Τον εξορθολογισμό ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, την ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. –3. Το πρόγραμμα Σπίτι μου – στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στο «Μάτι». –4. Τη μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών/εργαζομένων –5. Το πρόγραμμα «Γιατρός για όλους», ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αναρωτιόμαστε ποια φιλολαϊκή αιτία ήταν εκείνη που τους ανάγκασε να μην ψηφίσουν: –1.Τις επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός». –2.Την καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων Δημοσίου σε συμμόρφωση προς νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου. –3. Τη μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος και τη μείωση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα. –4. Τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους διαβίωσης (market pass) εξαιτίας της εισαγόμενης ακρίβειας, αλλά και τη συνεισφορά αλληλεγγύης σε δραστηριότητες από τη φορολόγηση των διυλιστηρίων. 5. ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ας μας πουν, έστω σήμερα, ποια προοδευτική οικολογική ευαισθησία ήταν αυτή που τους οδήγησε στο να μην ψηφίσουν: –1. Τη σύσταση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης και της χορήγηση επιδότησης λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στους καταναλωτές. –2. Τη κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας για την υλοποίηση έργων υποδομής για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των πυρόπληκτων περιοχών της Ανατολικής Αττικής (κοινωνικές κατοικίες στο Μάτι) –3. Τον εθνικό Κλιματικό Νόμο (ν. 4936/2022): ΟΧΙ επί της αρχής (ΠΑΡΩΝ στην τροπολογία για έκτακτη οικονομική ενίσχυση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών, αλλά και τη φορολόγηση, την έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας). –4. Τη μη εφαρμογή ρήτρας αναπροσαρμογής σε τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Όλα τα παραπάνω δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια σύνοψη που θα μπορούσε να περιλαμβάνει πολλά περισσότερα κεφάλαια, της πολιτικής αδιαφορίας του ΣΥΡΙΖΑ για τις ανάγκες του ελληνικού λαού και τις καθημερινές του αγωνίες. Μια σύνοψη της ανεπάρκειάς του να παράγει το παραμικρό χρήσιμο για τους πολίτες και την Πατρίδα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο. Τα όχι και τα παρών του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι απέναντι στην Κυβέρνηση. Τα όχι και τα παρών του ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό το διάστημα είναι απέναντι στην κοινωνία και τις ανάγκες της. Τα δικά μας ναι, οι δικές μας πολιτικές, είναι διαρκώς στο πλευρό του λαού και της Πατρίδας. Τιμές για ρεύμα, φυσικό αέριο και αγαθά στην Ελλάδα Στα όσα ανυπόστατα ακούγονται, απαντάμε πάντοτε με αδιαμφισβήτητα στοιχεία και φυσικά με έμπρακτες λύσεις. Άλλωστε, ο πραγματισμός πάντοτε υπερτερεί, κερδίζει την αερολογία. Μέσα σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενων δυσκολιών, σε ένα πρόβλημα που είναι πανευρωπαϊκό, η χώρα μας βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα το Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την μηνιαία έρευνα HEPI για τις λιανικές τιμές του ηλεκτρικού σε χώρες της Ευρώπης ήταν χαμηλότερη ξανά από το μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε.. Συγκεκριμένα η τελική τιμή στην Ελλάδα είναι 30,33 σεντς ανά κιλοβατώρα έναντι 31,74 σεντς που είναι ο μέσος όρος της Ε.Ε.. Η Κυβέρνηση, συνεπής στις δεσμεύσεις, συνεχίζει να στηρίζει νοικοκυριά, επαγγελματίες και αγρότες και θα συνεχίσει για όσο διάστημα διαρκεί η ενεργειακή ακρίβεια στην Ευρώπη. Αξιοποιεί για το σκοπό αυτό από τον περασμένο Ιούλιο το μηχανισμό άμεσης ανάκτησης υπερεσόδων από τις εταιρείες ενέργειας. Μέχρι στιγμής ο μηχανισμός αυτός έχει αποδώσει ένα ποσό της τάξης των 3,2 δισ. ευρώ. Έτσι και κατά τον τρέχοντα μήνα απορροφάται το 100% των αυξήσεων στα κοινωνικά τιμολόγια, το 87% για το 90% των νοικοκυριών και το 92% των αυξήσεων για τους αγρότες. Επίσης, για τρίτο συνεχόμενο μήνα, ο πληθωρισμός στη χώρα μας καταγράφει -σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat- σημαντική αποκλιμάκωση καθώς υποχώρησε στο 7,6% το Δεκέμβριο, από 8,8% το Νοέμβριο, 9,5% τον Οκτώβριο και 12,1% τον περασμένο Σεπτέμβριο. Είμαστε έτσι κάτω από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης, κάτω από πολλές και ισχυρότερες από της χώρας μας οικονομίες, που περιορίστηκε στο 9,2% το Δεκέμβριο από 10,1% το Νοέμβριο. Γλυπτά Παρθενώνα Η Κυβέρνησή μας, από την αρχή της θητείας της κινήθηκε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα, προκειμένου να πραγματωθεί ο εθνικός στόχος της οριστικής επιστροφής της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα, στο Μουσείο της Ακρόπολης, με βάση την πάγια θέση της χώρας μας, ότι δηλαδή δεν αναγνωρίζει στο Βρετανικό Μουσείο νομή, κατοχή και φυσικά κυριότητα των Γλυπτών. Αυτά τα 3,5 χρόνια σημειώθηκε πολύ σημαντική πρόοδος στο ζήτημα αυτό. Όχι γενικά, όχι αφηρημένα, αλλά με πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα, με πολύ συγκεκριμένα βήματα. Θα αναφερθώ σε τρία από αυτά: 1. Το Σεπτέμβριο του 2021 η Διακυβερνητική επιτροπή της UNESCO για πρώτη φορά εκδίδει απόφαση με βάση την οποία καλεί την βρετανική Κυβέρνηση να αναθεωρήσει τη στάση της σε σχέση με την επανένωση των γλυπτών. 2. Μια μερική επιστροφή ορισμένων από τα Γλυπτά του Παρθενώνα έχει ήδη ξεκινήσει. Τονίζω την πολύ μεγάλη σημασία της επιστροφής του θραύσματος Fagan που είναι ένα θραύσμα από την Ανατολική ζωφόρο του Παρθενώνα, καθώς επίσης και τα τρία θραύσματα τα οποία επιστρέφουν από το Βατικανό που επιστρέφουν στη χώρα μας. 3. Την πολύ ριζική μεταστροφή της κοινής γνώμης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ειδικά αυτό δεν ήρθε από μόνο του, αλλά μέσα από πολύ συντονισμένες ενέργειες της ελληνικής Κυβέρνησης. Το θέμα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενών είναι ένα ζήτημα ύψιστης σημασίας για την εθνική μας αυτοσυνειδησία και δεν χωρούν ούτε μικροπολιτικές σκοπιμότητες, ούτε επαρχιωτισμός, ούτε αντιδραστικότητα. Παρότι το ελάχιστο που απαιτεί ο ελληνικός λαός, αλλά και η Ιστορία και οι περιστάσεις, σε ένα τόσο μεγάλο και εθνικό ζήτημα, είναι η συστράτευση όλων, ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει για πολλοστή φορά και σε αυτό το θέμα το ρόλο της θλιβερής εθνικής εξαίρεσης. Μπροστά στην αμηχανία του για το ενδεχόμενο μιας ακόμη εθνικής επιτυχίας, μιας ακόμη επιτυχίας της Πατρίδας, δεν κρατά ούτε τα προσχήματα. Ανεξαρτήτως της μικροψυχίας και της εθελοτυφλίας του ΣΥΡΙΖΑ, η Κυβέρνησή μας, όπως έχει πολλές φορές αποδείξει, διαπραγματεύεται με σωστό και αποτελεσματικό τρόπο. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες απανταχού της Γης, καθώς και η συντριπτική πλειοψηφία της διεθνούς κοινής γνώμης είναι μαζί μας, είναι στο πλευρό μας. Για να είναι μαζί μας, ο Πρωθυπουργός εργάζεται όλο αυτό το διάστημα ακατάπαυστα και συνομιλεί με διεθνείς προσωπικότητες για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Την ίδια ώρα ο κ. Τσίπρας επιλέγει ως συνομιλητές του πρόσωπα που επιδίδονται σε χυδαίες αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Η διαφορά αυτή από μόνη της είναι αποκαλυπτική και δεν θα χρειαζόταν κανένα επιπλέον σχόλιο. Ο κ. Τσίπρας, που επί τεσσεράμισι χρόνια ως Πρωθυπουργός, δεν έκανε απολύτως τίποτα για την προώθηση του εθνικού μας αιτήματος, ας αναλογιστεί, έστω τώρα, αυτή την κρίσιμη στιγμή, τι ακριβώς κάνει. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για τα ζητήματα που προέκυψαν με αφορμή το Π.Δ. για διορισμό καλλιτεχνών στο Δημόσιο Βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου μια σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για τα ζητήματα που προέκυψαν με αφορμή το Π.Δ. για το διορισμό καλλιτεχνών στο Δημόσιο. Η σύσκεψη πραγματοποιείται με τη συμμετοχή όλων των συναρμοδίων από το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εγείρονται μια σειρά από ζητήματα με το Π.Δ. ως προς το μισθολογικό κόστος πρόσληψης καλλιτεχνών κυριως σε Ο.Τ.Α.. Είναι γνωστό ότι το Π.Δ. απλά επικύρωσε μια στρεβλή κατάσταση πολλών ταχυτήτων στον τρόπο πρόσληψης και αμοιβής καλλιτεχνών μεταξύ διαφορετικών φορέων του Δημοσίου. Η Κυβέρνησή μας οδηγείται, κινείται προς την κατεύθυνση επίλυσης της στρέβλωσης αυτής. Όπως, επίσης, και αντιμετώπισης ενός ευρύτερου ζήτηματος οργάνωσης της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης τόσο σε ό,τι αφορά στο παρελθόν με τις πολλές και διαφορετικές ταχύτητες που υπάρχουν, όσο και σε ό,τι αφορά στο μέλλον. Ειδικά αυτό είναι ένα ζήτημα αυτό, της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, ένα ζήτημα που δεν έχει αγγίξει καμία Κυβέρνηση στο παρελθόν, η Κυβέρνησή μας σχεδιάζει άμεσα τη σύστασης μιας επιτροπης προσωπικοτήτων που μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες από τα συναρμόδια Υπουργεία που θα μελετήσουν σε βάθος ουσιαστικά και θα καταλήξουν σε προτάσεις στα ζητήματα αναβαθμισης καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Ειδήσεις σήμερα Ομολόγησε η 29χρονη ότι πέταξε το μωρό της στον Αλιάκμονα «Άπιστος υπήρξα, βιαστής όχι. Μας κατέστρεψαν, δεν έχουμε να φάμε» ισχυρίζεται ο Φιλιππίδης Βίντεο: Ο Αντύπας δέχτηκε επίθεση στη σκηνή

