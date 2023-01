Οικονόμου σε ΣΥΡΙΖΑ: Με βίντεο δεν στεγάστηκε κανείς, στην εικονική πραγματικότητα απαντάμε με πράξεις

«Στη virtual reality του ΣΥΡΙΖΑ απαντάμε με πράξεις» απαντά η κυβέρνηση μετά το βίντεο που κυκλοφόρησε ο ΣΥΡΙΖΑ με τίτλο «πώς να φύγεις από το πατρικό». «Το φοιτητικό επίδομα στέγασης, από 1000 ευρώ επί ΣΥΡΙΖΑ, το ανεβάσαμε στα 1500 και στα 2000 ευρώ για συγκατοίκηση. Ξεκίνησαν τα επιδοτούμενα προγράμματα για την απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας από νέους ανθρώπους» τονίζεται, μεταξύ άλλων, στη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ολόκληρη η δήλωση του Γιάννη Οικονόμου: «Η Νέα Δημοκρατία το ‘χει, ο ΣΥΡΙΖΑ το ψάχνει. Στα 500 ευρώ μάς άφησε ο κ. Τσίπρας τον κατώτατο μισθό, τον φτάσαμε 713, και την Άνοιξη θα τον αυξήσουμε κι άλλο. Δημιουργήσαμε ήδη 270.000 νέες θέσεις εργασίας. Το φοιτητικό επίδομα στέγασης, από 1000 ευρώ επί ΣΥΡΙΖΑ, το ανεβάσαμε στα 1500 και στα 2000 ευρώ για συγκατοίκηση. Ξεκίνησαν τα επιδοτούμενα προγράμματα για την απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας από νέους ανθρώπους. Στη virtual reality του ΣΥΡΙΖΑ απαντάμε με #πράξεις. ΥΓ: Με βίντεο δεν στεγάστηκε κανείς. Όπως και κανείς δεν πήγε πουθενά με μετρό-μουσαμάδες». Το σποτ του ΣΥΡΙΖΑ Το πρόβλημα της στέγης σε συνάρτηση και με τα εισοδήματα των νέων, θέτει ο Αλέξης Τσίπρας με το πρώτο βίντεο της καμπάνιας «Χάου Του» και τίτλο: «πώς να φύγεις από το πατρικό», που «ανέβασε» στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, για την οποία ο πρόεδρος του κόμματος είχε προϊδεάσει με σχετικό βίντεο «teaser» την πρωτοχρονιά, απευθύνεται στους νέους και τις νέες 17-24 ετών. «Θες να φύγεις από το πατρικό σου; Τα πράγματα είναι πολύ εύκολα… ή μήπως όχι;» γράφει στην ανάρτησή του ο Αλ. Τσίπρας συνοδεύοντας το σημερινό θεματικό βίντεο, το οποίο έχει στόχο να αναδείξει την προγραμματική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη στέγη και το εισόδημα των νέων της χώρας. Αιχμή του δόρατος της πρότασης, όπως επισημαίνουν κομματικές πηγές, είναι η άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ, «αλλά πλέον εν μέσω πληθωριστικής κρίσης και η υιοθέτηση μηχανισμού τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, επομένως για το τρέχον έτος με πληθωρισμό 10% ο κατώτατος μισθός θα πάει στα 880 ευρώ». Επιπλέον: «Κατάργηση νόμων Χατζηδάκη. Διπλασιασμός επιδότησης ενοικίου για νέους και νέα ζευγάρια από 24 μέχρι 44 ετών: 140Euro/μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, 280Euro/μήνα για ζευγάρι με ένα παιδί, 350Euro/μήνα για ζευγάρι με δύο παιδιά. Διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων. Έλεγχος και κανόνες στο Airbnb. Δημιουργία τράπεζας στέγης από υπάρχοντα διαμερίσματα και κατοικίες ώστε να διατεθούν κατά προτεραιότητα σε νέα ζευγάρια με χαμηλά ενοίκια». Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ η συμμετοχή των νέων στην κάλπη των επερχόμενων εκλογών είναι κομβικής σημασίας και αποτελεί στρατηγική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να απευθυνθεί και να συναντηθεί προεκλογικά και στην κάλπη με τα νεανικά ακροατήρια, όπου -όπως εκτιμούν οι ίδιες πηγές- το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει προβάδισμα και επιδιώκει να το διευρύνει. Προς αυτή την κατεύθυνση, εκτός από τις ψηφιακές καμπάνιες ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προετοιμάζει και άλλες πρωτοβουλίες, όπως προαναγγέλλουν οι ίδιες πηγές. Ειδήσεις σήμερα Η βασιλική οικογένεια προσευχήθηκε για τον Κωνσταντίνο στη Μητρόπολη, ήλθαν όλοι στην Αθήνα – Δείτε φωτογραφίες Νότης Σφακιανάκης: Αφαντος «αετός χωρίς φτερά» Γερμανία: «Γυναίκες, ελευθερώστε τις θηλές» – «Ναι» στο τόπλες λέει το κόμμα των Ελεύθερων Δημοκρατών

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )