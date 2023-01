Οικονόμου: «Όχι» σε συνεργασία με Βελόπουλο, «θα το δούμε» για υπηρεσιακούς υπουργούς Δένδια – Παναγιωτόπουλο

Στο θέμα των επικείμενων εκλογών και στο ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλα κόμματα αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. «Παραμένουμε σταθεροί σε αυτό που από την αρχή είπε ο πρωθυπουργός: Εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Οποιαδήποτε στιγμή από τον Απρίλιο και μετά», τόνισε χαρακτηριστικά μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Οικονόμου. Παράλληλα, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου: «Θα επιδιώξουμε μια ισχυρή εντολή. Η Νέα Δημοκρατία έχει ισχυρή πιθανότητα για αυτοδυναμία (…) Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με τον κ. Βελόπουλο» υπογράμμισε. Ως προς τον αν κρίνει ως πιο επικίνδυνο ή λιγότερο επικίνδυνο το διάστημα ανάμεσα στις πρώτες και τις δεύτερες εκλογές για μια επιθετική ενέργεια από την πλευρά της Τουρκίας, σημείωσε: «Δεν έχουμε τέτοιες ενδείξεις ώστε να μας φοβίζει κάτι (…). Η χώρα ωστόσο είναι έτοιμη να ανταπεξέλθει σε κάθε πρόκληση». Για το αν πρόκειται να ζητηθεί συναίνεση των κομμάτων για να παραμείνουν οι Δένδιας και Παναγιωτόπουλος ως υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας αντίστοιχα, σε υπηρεσιακή κυβέρνηση: «Πηγαίνοντας προς τις εκλογές θα το δούμε». «Παραμένουμε σταθεροί σε αυτό που από την αρχή είπε ο πρωθυπουργός: Εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Οποιαδήποτε στιγμή από τον Απρίλιο και μετά. Έχουμε μια εκλογική αναμέτρηση δύο φάσεων λόγω της απλής αναλογικής» πρόσθεσε ο κ. Οικονόμου. Για το αν μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Βρετανικό Μουσείο για τα γλυπτά του Παρθενώνα ως τον Απρίλιο και για το αν είναι τόσο προχωρημένες οι συζητήσεις, τόνισε μεταξύ άλλων: «Μπορώ να είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος βάσει της έκβασης των διαπραγματεύσεων. Θα είναι επιτυχία της χώρας η επιστροφή τους. Έχουμε διανύσει πολύ μεγάλη απόσταση για τα Γλυπτά (…) Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν κρατούν ούτε τα προσχήματα μπροστά σε αυτό το θετικό ενδεχόμενο». Ειδήσεις σήμερα: Η βασιλική οικογένεια προσευχήθηκε για τον Κωνσταντίνο στη Μητρόπολη, ήλθαν όλοι στην Αθήνα – Δείτε φωτογραφίες Βέροια: «Πιστεύω ότι το παιδί μου ζει», λέει η 29χρονη που ομολόγησε ότι πέταξε το βρέφος στον Αλιάκμονα Νότης Σφακιανάκης: Αφαντος «αετός χωρίς φτερά» εδώ και δύο χρόνια

