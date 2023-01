Πέτσας: Στις δεύτερες εκλογές θα έχουμε αυτοδύναμη ΝΔ

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και αναφερόμενος στο θέμα των επικείμενων εκλογών, είπε ότι όπως δείχνουν όλες οι μετρήσεις, αλλά και η αίσθηση που έχει αποκομίσει ο ίδιος από την καθημερινή του επαφή με την κοινωνία υπάρχει μια σταθερή τάση εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. «Στην πρώτη εκλογική διαδικασία Η ΝΔ και Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κινηθούν υψηλότερα από ότι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση θα προκύψει αυτοδύναμη Κυβέρνηση της ΝΔ», προέβλεψε ο κ. Πέτσας. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cpnhhf7vxsjt) «Η πολιτική Ανδρουλάκη οδηγεί σε συρρίκνωση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ και επίσης σε μια πόλωση μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ που θα ευνοήσει αυτά τα δυο κόμματα», εκτίμησε ο κ. Πέτσας και συμπλήρωσε πως «και τα μικρότερα κόμματα θα πιεστούν όπως γίνεται πάντα όταν οι εκλογές διεξάγονται σε συνθήκες πόλωσης». Ερωτηθεί ειδικά για το κόμμα του κ. Κασιδιάρη που φλερτάρει δημοσκοπικά με την είσοδο του στη Βουλή, είπε ότι η άποψη του είναι πώς «οι καταδικασθέντες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση δεν πρέπει να συμμετέχουν στις εκλογές». Σχολιάζοντας το θέμα που προέκυψε με τις καταγγελίες του κ. Πολάκη για τη βουλευτή της ΝΔ, Άννας Ευθυμίου, είπε ότι «δεν πρέπει να φτάσουμε σε σημείο κανιβαλισμού. Η κυρία Ευθυμίου έδωσες τις εξηγήσεις που χρειαζόντουσαν». Ερωτηθείς για τις μετεκλογικές συνεργασίες, είπε ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν προκύπτει περιθώριο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ καθώς «ο κ. Ανδρουλάκης έχει κόψει κάθε γέφυρα συνεργασίας». Σχολιάζοντας την ακρίβεια, την χαρακτήρισε το υπ’ αριθμόν 1 πρόβλημα της κοινωνίας και με το Market Pass «η κυβέρνηση επιχειρεί να ισοφαρίσει τις επιπτώσεις του πληθωρισμού σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων». Κληθείς να σχολιάσει τα επιδόματα που δίνει η Κυβέρνηση όταν η ΝΔ ως αντιπολίτευση τα καταδίκαζε, είπε ότι «τα επιδόματα είναι θεμιτά όταν είναι στοχευμένα και έχουν μικρή χρονική διάρκεια ως αντίβαρο όταν η αγορά δεν λειτουργεί ομαλά». Ειδήσεις σήμερα Θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο του Παναγιώτη Τζένου«Δεν έπρεπε να παντρευτείς την καθηγήτριά σου» – Η ερώτηση που αιφνιδίασε τον ΜακρόνΆντρας ανέβηκε στη σκηνή και χτύπησε τον Αντύπα – Δείτε το βίντεο

