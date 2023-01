Παπαθανάσης: Ετοιμάζεται σαρακοστιανό καλάθι του νοικοκυριού

Στόχος, στη συζήτηση με τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ για το καλάθι του νοικοκυριού, είναι να υπάρχει για κάθε κατηγορία προϊόντων ένα προϊόν ιδιωτικής ετικέτας κι ένα επώνυμο και σχετικό ερώτημα έχει τεθεί και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αυτό ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης προσερχόμενος στην εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, ενώ πρόσθεσε ότι στόχος είναι να μην αυξηθεί ο αριθμός των 51 κατηγοριών προϊόντων που έχουν ενταχθεί στο καλάθι του νοικοκυριού. Χαρακτήρισε δε, επιτυχημένη, την όλη συνεισφορά του καλαθιού στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Σε ερώτηση εάν θα υπάρξει καλάθι νοικοκυριού για τα σαρακοστιανά, ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι αναμένεται να ακολουθηθεί το μοντέλο των χριστουγιεννιάτικων εορτών με επιλογές ορισμένων προϊόντων που προτιμούνται την συγκεκριμένη περίοδο, πριν το Πάσχα. Σε ό,τι αφορά στα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας, προσερχόμενος στην ίδια εκδήλωση ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, επανέλαβε ότι εφόσον υπάρξει δημοσιονομικός χώρος θα ληφθεί μέριμνα στήριξης για την κοινωνία. Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης σημείωσε πως, για να αντιμετωπίσει η Ελλάδα το άνοιγμα στο εμπορικό της έλλειμμα πρέπει να σημειώσει μεγάλη πρόοδο στην προσέλκυση ‘Αμεσων Ξένων Επενδύσεων, σε παραγωγή και εξοπλισμό, παρά το ρεκόρ που σημείωσε τα τελευταία δύο χρόνια στις εξαγωγές, ώστε, αφενός, να καλύψει μεγαλύτερο μέρος των εγχώριων αναγκών της και, αφετέρου, να αυξήσει το επενδυτικό της απόθεμα, που είναι μόλις 30% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος της ΕΕ-27 είναι πάνω από 60%. Ο ίδιος υπογράμμισε πως δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το 2023 είναι εκλογική χρονιά, «που, λόγω του εκλογικού νόμου, το πιθανότερο είναι να μας οδηγήσει σε διπλές εκλογές και σε ένα διάστημα αναμονής, 40 ημερών. ‘Αγνωστη, επίσης, παραμένει η διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, που έχει ήδη ξεκινήσει και που ο επιχειρηματικός κόσμος, απαιτεί από τα πολιτικά κόμματα αυτοσυγκράτηση για την αποφυγή προεκλογικής πλειοδοσίας, επιθυμεί τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, αναμένει την επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα και ζητά τη συνεχή στήριξη της πραγματικής οικονομίας». Ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας και οικονομίας, «οφείλουν να συνεχιστούν, για όσο χρειαστεί, σε μία χρονιά, που μόλις ξεκίνησε με νέες προκλήσεις, αλλά ίδιες αβεβαιότητες» και συμπλήρωσε: «Το πρώτο τρίμηνο του 2023 είναι κρίσιμο για την ελληνική οικονομία, αφού έχουμε τον Ιανουάριο την αξιολόγηση της Fitch και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για χρέος και πλεόνασμα, τον Φεβρουάριο τις προβλέψεις της ΕΕ και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα του ΓΛΚ, τον Μάρτιο τα τελικά στοιχεία του 4ου τριμήνου του 2022 και τις αξιολογήσεις των DBRS και Moody’s, ενώ ακολουθεί τον Απρίλιο της S&P. Η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα το 2023 θα μας επιτρέψει να κλείσουμε πολλά από τα ανοικτά μέτωπα, αλλά και να πετύχουμε το αναπτυξιακό όραμα της χώρας μας». Ειδήσεις σήμερα: «Νιώθω να σαν να μου έχουν κόψει τα χέρια» λέει ο 22χρονος που τραυματίστηκε πέφτοντας για τον σταυρό στον Θεολόγο Διαθέσιμη στο gov.gr η νέα ψηφιακή κάρτα ΔΥΠΑ – Εύκολη και γρήγορη πρόσβαση για τους πολίτες Αφαντος «αετός χωρίς φτερά» ο Νότης Σφακιανάκης εδώ και δύο χρόνια

