Πιερρακάκης: Διαθέσιμη στο gov.gr η νέα ψηφιακή κάρτα ΔΥΠΑ

Διαθέσιμη μέσω του Gov.gr Wallet είναι η νέα Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ. «Από σήμερα, οι πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ μπορούν να έχουν πρόσβαση στις παροχές που δικαιούνται γρήγορα και απλά, χρησιμοποιώντας το #Govgr_Wallet», η δήλωση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη. Από σήμερα, οι πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ μπορούν να έχουν πρόσβαση στις παροχές που δικαιούνται γρήγορα και απλά, χρησιμοποιώντας το #Govgr_Wallet.@K_Hatzidakis @protopsaltis_sp @grnet_gr @gtoaed https://t.co/Q0Ez0w1kzd pic.twitter.com/bSAjb9OS24 — Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) January 9, 2023 Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, με τον τρόπο αυτό οι πολίτες που αναζητούν εργασία και είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν σε κινητά τηλέφωνα, tablet και άλλες κινητές συσκευές την νέα ψηφιακή κάρτα και να τη χρησιμοποιούν για εύκολη και άμεση πρόσβαση στις παροχές που δικαιούνται. Η νέα Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ σηματοδοτεί την κατάργηση της έντυπης μορφής της κάρτας ανεργίας. Η κάρτα είναι διασυνδεδεμένη με το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ και ενημερώνεται καθημερινά από αυτό. Εξασφαλίζεται, έτσι, σαφήνεια για το ποιος δικαιούται ποιες παροχές, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος 4921/2022 «Δουλειές Ξανά». Ειδικότερα, σκανάροντας την Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ από το Gov.gr Wallet, θα είναι εύκολα επαληθεύσιμο το είδος των παροχών, επιδομάτων, βοηθημάτων ή διευκολύνσεων που θα δικαιούται ο εκάστοτε κάτοχός της. Το τέταρτο έγγραφο που εντάσσεται στο Gov.gr Wallet η Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ Η Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ αποτελεί το τέταρτο έγγραφο που εντάσσεται στο Gov.gr Wallet. Υπενθυμίζεται ότι από τον Ιούλιο 2021 είναι διαθέσιμα το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και το Δίπλωμα Οδήγησης, ενώ τον περασμένο Νοέμβριο προστέθηκε η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας. Η προσθήκη της Ψηφιακής Κάρτας Αναπηρίας πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η υλοποίηση έγινε από Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι πολίτες μπορούν να εγκαθιστούν την εφαρμογή Gov.gr Wallet μέσω του wallet.gov.gr. Μέχρι στιγμής στην εφαρμογή έχουν αποθηκευτεί περισσότερα από 930.000 δελτία αστυνομικής ταυτότητας, 760.000 διπλώματα οδήγησης και 5.900 κάρτες αναπηρίας. Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία και τη χρήση της νέας Ψηφιακής Κάρτας ΔΥΠΑ: Ειδήσεις σήμερα Η βασιλική οικογένεια προσευχήθηκε για τον Κωνσταντίνο στη Μητρόπολη, ήλθαν όλοι στην Αθήνα – Δείτε φωτογραφίες Νότης Σφακιανάκης: Αφαντος «αετός χωρίς φτερά» Γερμανία: «Γυναίκες, ελευθερώστε τις θηλές» – «Ναι» στο τόπλες λέει το κόμμα των Ελεύθερων Δημοκρατών

