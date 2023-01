Χατζηδάκης: Στόχος μας να καταλήξουμε σε μια σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού

Τον Ιανουάριο ξεκινάει η διαδικασία για την αύξηση του κατώτατου μισθού με διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, τα Ινστιτούτα τους, την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΚΕΠΕ σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη. Μιλώντας στο «Πρώτο Πρόγραμμα» υπενθύμισε ότι πέρυσι δόθηκε διπλή αύξηση ουσιαστικά, περίπου της τάξεως του 10%, που οδήγησε την Ελλάδα όταν δόθηκε η αύξηση να είναι τότε η 9η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 χώρες με κατώτατο μισθό. Ακόμη επεσήμανε ότι από 650 ευρώ επί ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ο κατώτατος ανέρχεται στα 713 ευρώ. Ακόμη όπως συμπλήρωσε αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ο υπουργός Εργασίας θα προτείνει στο Υπουργικό Συμβούλιο την αύξηση του κατώτατου μισθού. «Προφανώς λαμβάνουμε υπόψη τη συγκυρία που υπάρχει, την πίεση που υπάρχει σε εργαζόμενους και νοικοκυριά και θα καταλήξουμε νομίζω σε αποφάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε μια σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού που θα λαμβάνει υπόψη όμως και τις ανάγκες των επιχειρήσεων, την ανάγκη για ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Διότι αν το παραγνωρίσουμε αυτό θα πάμε να κάνουμε καλό στους εργαζόμενους και τελικά θα κάνουμε ζημιά, διότι οι επιχειρήσεις πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές και ανταγωνιστικές» ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης. Ακολούθως αν και δεν έκανε λόγο για συγκεκριμένα νούμερα, σημείωσε πως καλό είναι να μην υπάρχουν προσδοκίες τέτοιες οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψιν τις ανάγκες της οικονομίας. «Η αύξηση θα είναι δίκαια, θα είναι σημαντική, αλλά δεν θα είναι μια αύξηση η οποία θα προξενήσει προβλήματα ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην αγορά και τελικά και στους ίδιους τους εργαζόμενους» τόνισε. Απαντώντας σχετικά με το πόσο φθείρεται η κυβέρνηση από υποθέσεις όπως του κ. Πάτση και του κ. Χειμάρα, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι χωρίς αμφιβολία σε τέτοιου είδους θέματα όλα τα πολιτικά κόμματα πρέπει να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή και πως γι’ αυτό ο Πρωθυπουργός αμέσως έχει κινηθεί στις δύο περιπτώσεις που έχουν αναδειχθεί μέχρι τώρα. «Σε τέτοια θέματα δεν μπορεί να υπάρχουν εκπτώσεις και πράγματι η κοινή γνώμη είναι, απολύτως δικαιολογημένα, ιδιαίτερα ευαίσθητη. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί από αυτές τις περιπτώσεις να βγαίνουν συμπεράσματα για μια ολόκληρη παράταξη και επίσης το θέμα είναι από την άλλη πλευρά ότι κριτική κάνουν εκείνοι, που αυτή την ώρα που μιλάμε έχουν δύο υπουργούς στο Ειδικό Δικαστήριο και μια σειρά από άλλες υποθέσεις για τις οποίες έχει γίνει δημόσια συζήτηση και υπήρξε η καταδίκη του στις εκλογές. Δεν επιχειρώ σε καμιά περίπτωση να κάνω συμψηφισμό. Πρέπει να υπάρχει ευαισθησία και υπάρχει ευαισθησία» τόνισε. Ερωτηθείς εάν θα πρέπει να αυστηροποιηθούν τα φίλτρα και οι διαδικασίες επιλογής υποψηφίων βουλευτών, ο κ. Χατζηδάκης, συμφώνησε προς αυτή την κατεύθυνση επισημαίνοντας παράλληλα πως όποια φίλτρα και αν υπάρχουν, η εντιμότητα δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμους και κανόνες. «Είναι και κάθε άνθρωπος και ιδιαίτερα, μια και μιλάμε για πολιτική, κάθε πολιτευόμενος, πώς το αντιλαμβάνεται και πώς συμπεριφέρεται. Δεν έχω καμία δυσκολία να δεχθώ ότι τέτοιου είδους ζητήματα προξενούν πράγματι προβλήματα στην εικόνα της κυβέρνησης, αδικούν το κυβερνητικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα ταχύτητα και τη δέουσα αυστηρότητα» συμπλήρωσε. Σχετικά με το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, ο κ. Χατζηδάκης επιβεβαίωσε ότι έχουν ξεκινήσει συζητήσεις εδώ και καιρό, όπως έχει επισημανθεί από την κυβέρνηση, αλλά από κει και πέρα δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι πολύ συγκεκριμένο και να επίκεινται σχετικές εξελίξεις. «Εκείνο το οποίο πραγματικά μου κάνει εντύπωση είναι πως μετά τη σχετική φημολογία που υπήρξε από βρετανικά μέσα ενημέρωσης και η οποία φημολογία νομίζω θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί με ένα θετικό πρόσημο στη δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα γιατί για πρώτη φορά φαίνεται τουλάχιστον σε δημοσιεύματα του Τύπου να ραγίζει το τείχος της άρνησης στη Βρετανία, εδώ η αντιπολίτευση βγήκε μικρόψυχα, δείχνοντας ότι στην πραγματικότητα ορισμένοι τουλάχιστον εκεί στην αντιπολίτευση, σαν να φοβούνται σχεδόν την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, ιδιαίτερα μάλιστα αν αυτό συνέπιπτε σε προεκλογική περίοδο. Αυτά κάνει η αντιπολίτευση στην Ελλάδα, ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπορεί να ανακάμψει. Διότι προτάσσει μια μικροκομματική αντίληψη παντού» προσέθεσε ο Υπουργός. - ΕΡΤ Ειδήσεις σήμερα: Ομολόγησε η 29χρονη ότι πέταξε το μωρό της στον Αλιάκμονα «Άπιστος υπήρξα, βιαστής όχι. Μας κατέστρεψαν, δεν έχουμε να φάμε» ισχυρίζεται ο Φιλιππίδης Βίντεο: Ο Αντύπας δέχτηκε επίθεση στη σκηνή

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )