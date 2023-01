Qatargate: Ξανά ενώπιον των Βέλγων δικαστών ο Τζόρτζι για την παράταση ή μη της προφυλάκισής του

Eνώπιον του δικαστικού συμβουλίου, που θα κρίνει αν πρέπει να παραταθεί η κράτησή του, θα βρεθεί -σύμφωνα με πληροφορίες του Star και της ανταποκρίτριάς του, Μαρίας Ψαρρά- ο σύντροφος της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζόρτζι, την προσεχή Πέμπτη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο φερόμενος ως εγκέφαλος τoυ QatarGate, Πιερ Αντόνιο Παντσέρι θα ακολουθήσει στις 17 Ιανουαρίου και στη συνέχεια, πιθανότατα στις 20 Ιανουαρίου, θα έρθει η σειρά της Εύας Καϊλή. Ωστόσο, η ημερομηνία δεν έχει «κλειδώσει» ακόμα. Με βάση το ρεπορτάζ, ο πατέρας της Εύας Καϊλή αναμένεται να δώσει νέα κατάθεση την Τετάρτη, μαζί με τη σύζυγό του. Ωστόσο οι Αρχές δεν το επιβεβαιώνουν επίσημα. Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πατέρας της πολιτικού, Αλέξανδρος Καϊλής, πηγαίνει και στη φυλακή του Σεν Ζιλ, όπου κρατείται ο Τζόρτζι. Δεν καταφέρνει πάντα να τον δει γιατί δεν είναι πρώτου βαθμού συγγενείς, όμως έχει φροντίσει να του μεταφέρει κάποια είδη πρώτης ανάγκης διότι η κατάσταση στη συγκεκριμένη φυλακή είναι κακή. Ειδήσεις σήμερα Φιλιππίδης: Ξέρουν ότι δεν είμαι βιαστής, ήθελαν να με βγάλουν από το θέατρο Πιερρακάκης: Διαθέσιμη στο gov.gr η νέα ψηφιακή κάρτα ΔΥΠΑ Ηλεία: Θλίψη για τον 15χρονο – Πήγαν να τον ξυπνήσουν οι αδερφές του για το σχολείο και ήταν νεκρός

