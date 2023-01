Δήμαρχος Ιάσμου: Παρατείνει την πληρωμή τελών για λόγους… «εθνικής ασφάλειας» Ο μειονοτικός δήμαρχος πρόσφατα απέλυσε εργαζομένους στον δήμο του, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για… «Γκιουλενιστές» ή μέλη της «εγκληματικής οργάνωσης ΕΥΡ-ΑΚΗ Παναγιώτης Σαββίδης 10.01.2023, 09:08 Την παράταση πληρωμής των τελών ύδρευσης, για λόγους … «εθνικής ασφάλειας», αποφάσισε ο μειονοτικός δήμαρχος Ιάσμου Οντέρ Μουμίν, συνεχίζοντας να απασχολεί αρνητικά τη δημοσιότητα μετά και τις πρόσφατες αποφάσεις του να προχωρήσει σε απολύσεις εργαζομένων, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για… «Γκιουλενιστές» ή μέλη της «εγκληματικής οργάνωσης ΕΥΡ-ΑΚΗ». Σύμφωνα με την 13/2023 απόφαση του, που δημοσιοποιήθηκε και στην Διαύγεια, ο δήμαρχος Ιάσμου: «Αποφασίζει παράταση πληρωμής τελών ύδρευσης έως 28/02/2023 για επιτακτικούς λογούς εθνικής ασφάλειας και δημοσίου συμφέροντος». Ο ίδιος βέβαια έως στιγμής δεν έχει εξηγήσει δημόσια τι εννοεί «λόγους εθνικής ασφάλειας» που τον οδήγησαν να παρατείνει τον χρόνο πληρωμής των τελών ύδρευσης στα όρια του δήμου του. Να σημειωθεί πως ήδη ο Μουμίν διερευνάται από το υπουργείο Εσωτερικών για τυχόν έκνομες ενέργειες, με πιθανό το σενάριο οριστικής παύσης για παράβαση καθήκοντος, εφόσον αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Πριν από έναν χρόνο περίπου η λεγόμενη «Συμβουλευτική Επιτροπή «Τουρκικής» Μειονότητας Δυτικής Θράκης», που ελέγχεται άμεσα από την Τουρκία μέσω του προξενείου της Κομοτηνής, προχώρησε στην αποπομπή του δημάρχου Ιάσμου, επειδή δεν «συμβιβάδιζε» με τους στόχους του οργάνου. Ο Μουμίν εξελέγη δήμαρχος Ιάσμου το 2019 με ποσοστό 64% (Β΄ Κυριακή), έχοντας τότε την πλήρη υποστήριξη του μηχανισμού του προξενείου και των φανατικών τουρκοφρόνων της μειονότητας. Ειδήσεις σήμερα: Κρίσιμες ώρες για τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο – Σύσσωμη η οικογένειά του στην Αθήνα Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδεςΡόντρικ Μπίτον: Πώς «βλέπει» ένας Άγγλος 5.000 χρόνια ελληνικής ιστορίας Παναγιώτης Σαββίδης 10.01.2023, 09:08 BEST OF NETWORK 10.01.2023, 09:30 10.01.2023, 07:24 10.01.2023, 08:05 10.01.2023, 09:12 10.01.2023, 08:59 09.01.2023, 17:00

