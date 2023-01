Εκλογές: Με ατζέντα οικονομίας στον δρόμο προς τις κάλπες ο Μητσοτάκης

Μπορεί η πολιτική ζωή να ισορροπεί μεταξύ εκλογολογίας και σκανδαλολογίας, στα κομματικά επιτελεία, όμως, αναγνωρίζεται ως πρώτη προτεραιότητα η οικονομία, καθώς η “τσέπη” των πολιτών θα κρίνει, εκ νέου κατά τα φαινόμενα, το αποτέλεσμα των επικείμενων εκλογών. Και μπορεί κυβέρνηση και αντιπολίτευση να διασταυρώνουν τα ξίφη τους για μια σειρά θεμάτων, τα βασικά επίδικα, όμως, δεν παύουν να είναι η καθημερινότητα, η ανάπτυξη, η ανεργία και η ακρίβεια. Η οικονομία θα είναι και σήμερα σε πρώτο πλάνο στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχεται τον γενικό γραμματέα του ΟΟΣΑ Ματίας Κόρμαν, με φόντο την ετήσια έκθεση του Οργανισμού για τη χώρα μας. Η ειδική έκθεση για την Ελλάδα εξετάζει τις πρόσφατες οικονομικές επιδόσεις της και εστιάζει στο πώς θα διατηρηθεί η ανάκαμψη εν μέσω των αυξημένων τιμών ενέργειας και τροφίμων καθώς και στο πώς θα αυξηθούν τα εισοδήματα. Πριν από περίπου δύο μήνες, πάντως, ο ΟΟΣΑ προέβλεπε ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό 6,7% το 2022, αλλά τη σημαντική επιβράδυνσή του στο 1,6% φέτος, αν και η Ευρώπη φαίνεται πως θα επιστρέψει σε ύφεση. Ως προς τον πληθωρισμό, ο ΟΟΣΑ βλέπει για το 2023 να διαμορφώνεται σε επίπεδα κάτω του 5% και ότι εν τέλει θα κλείσει κάτω από το 10% για το τρέχον έτος. Για το Μέγαρο Μαξίμου, το θετικό οικονομικό περιβάλλον είναι κρίσιμο στον δρόμο προς τις κάλπες και για τον στόχο της αυτοδυναμίας. Άλλωστε, η χρονική παράταση των εκλογών και η εξάντληση της τετραετίας σημαίνει, όπως μεταδίδουν κυβερνητικά στελέχη, ότι οι πολίτες θα δουν τα αποτελέσματα του Market Pass, του οποίου η εφαρμογή θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο, της πρώτης αύξησης των συντάξεων εδώ και 12 χρόνια, αλλά και της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού, τουλάχιστον στα 751 ευρώ, από 1ης Απριλίου του τρέχοντος έτους. Παράλληλα και με δεδομένο ότι το κόστος των καυσίμων βαίνει κάπως μειούμενο, η κυβέρνηση συνεχψίζει τις πολιτικές στήριξης στην κατανάλωση μέσω του καλαθιού του νοικοκυριού, το οποίο, το επόμενο διάστημα, θα ενισχυθεί περισσότερο με επώνυμα προϊόντα, ενώ θα διατηρηθεί όσο συνεχίζεται το πληθωριστικό σπιράλ. «Μάχη» για νέους και στέγη Ενδεικτικό της “ουσίας” της πολιτικής αντιπαράθεσης, πάντως, είναι και το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε ουσιαστικά την προεκλογική του καμπάνια μέσω ενός σποτ που στοχεύει στους νέους και κωδικοποιεί τις προτάσεις του κόμματος για την αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά και του ζητήματος της στέγης. Μεταξύ άλλων, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ, διπλασιασμό της επιδότησης ενοικίου για νέους και νέα ζευγάρια από 24 μέχρι 44 ετών και διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων, αλλά και δημιουργία τράπεζας στέγης από υπάρχοντα διαμερίσματα και κατοικίες ώστε να διατεθούν κατά προτεραιότητα σε νέα ζευγάρια με χαμηλά ενοίκια. “Η ΝΔ το ‘χει, ο ΣΥΡΙΖΑ το ψάχνει. Στα 500 ευρώ μάς άφησε ο κ. Τσίπρας τον κατώτατο μισθό, τον φτάσαμε 713, και την άνοιξη θα τον αυξήσουμε κι άλλο. Δημιουργήσαμε ήδη 270.000 νέες θέσεις εργασίας. Το φοιτητικό επίδομα στέγασης, από 1000 ευρώ επί ΣΥΡΙΖΑ, το ανεβάσαμε στα 1500 και στα 2000 ευρώ για συγκατοίκηση. Ξεκίνησαν τα επιδοτούμενα προγράμματα για την απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας από νέους ανθρώπους. Στη virtual reality του ΣΥΡΙΖΑ απαντάμε με #πράξεις”, απάντησε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Η εν λόγω μάχη, βεβαίως, έχει και…υπότιτλο, καθώς ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ “σφάζονται” στο πεδίο των νέων ψηφοφόρων, όπου η ΝΔ θέλει να “μαζέψει” τη μεγάλη διαφορά που διατηρεί το κόμμα της αντιπολίτευσης, ιδίως στους 17-24 ετών. Ο κ. Μητσοτάκης, πάντως, θα βάζει και αυτός τις θετικές εξελίξεις στην οικονομία, αλλά και στις κατά τόπους εξελίξεις σε έργα υποδομών, στις περιοδείες που επαναδρομολογεί με το νέο έτος, δίνοντας ραντεβού την Παρασκευή στην Κομοτηνή και το Σάββατο στην Αλεξανδρούπολη. Ειδήσεις σήμερα: Βέροια: «Πιστεύω ότι το παιδί μου ζει», λέει η 29χρονη που ομολόγησε ότι πέταξε το βρέφος στον Αλιάκμονα Νότης Σφακιανάκης: Αφαντος «αετός χωρίς φτερά» εδώ και δύο χρόνιαSurvivor All Star: Ήττα για τους Διάσημους, στον τάκο ο Κώστας Παπαδόπουλος – Δείτε βίντεο

