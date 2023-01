Μηταράκης: Απόλυτη η διαφάνεια στα αιτήματα χορήγησης ασύλου μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα

«Η κυβέρνηση κάνει πράξη τη διαφάνεια. Δεν γίνονται πλέον απευθείας αναθέσεις αλλά ανοικτοί διεθνείς διαγωνισμοί για συμφωνίες πλαίσιο για τη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης, με κριτήριο πάντα την πιο συμφέρουσα προσφορά». Αυτό τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, ενημερώνοντας την αρμόδια επιτροπή της Βουλής σχετικά με τις συμφωνίες πλαίσιο για τη διαχείριση του μεταναστευτικού και προσφυγικού προβλήματος. Παράλληλα, ο κ. Μηταράκης συντάχθηκε με την άποψη των βουλευτών της αντιπολίτευσης για μόνιμο προσωπικό για τη στελέχωση των κρατικών υπηρεσιών και δομών, τονίζοντας ότι το υπουργείο δίνει έμφαση στις μόνιμες θέσεις εργασίας ώστε στο μέλλον να αποφευχθούν οι συμβάσεις. Απαντώντας σχετικά με καταγγελίες που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας για την χορήγηση ασύλου σε άτομα με πλαστά πιστοποιητικά, ο κ. Μηταράκης ανέφερε ότι είναι όλες υπό διερεύνηση, ενώ επεσήμανε ότι πλέον υπάρχει πλήρης έλεγχος και διαφάνεια στα αιτήματα χορήγησης ασύλου μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα ασύλου. «Λάβαμε την καταγγελία, δεν φαίνεται να έχει δοθεί άσυλο σε ανθρώπους που δεν δικαιούνταν. Η υπόθεση ωστόσο συνεχίζει να διερευνάται», πρόσθεσε. Απαντώντας σε άλλη ερώτηση για το πόσοι μετανάστες, νόμιμοι, βρίσκονται στην Ελλάδα, ο κ. Μηταράκης ανέφερε ότι «υπάρχουν 220.000 Ευρωπαίοι πολίτες και ομογενείς, 287.000 άτομα από Αλβανία και 185.000 από τρίτες χώρες, ενώ 61.000 έχουν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες αλλά δεν γνωρίζουμε πόσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην χώρας μας, καθώς αυτό εντοπίζεται κάθε τρία χρόνια όταν πρέπει να αναγνωρίσουν το δελτίο τους». Από την πλευρά της, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώτα Πούλου, υποστήριξε ότι «το τελευταίο διάστημα διαπιστώνεται ότι η κυβέρνηση εντατικοποιεί το ξήλωμα των κρατικών υπηρεσιών και δομών από μόνιμο και επικουρικό προσωπικό και επιχειρεί εσκεμμένη υποβάθμιση τους». Όπως είπε, «με διάφορους τρόπους προχωρά σε απευθείας αναθέσεις σε ιδιώτες που δεν έχουν πλήρη και επαρκή έλεγχο για την υλοποίηση των συμβάσεων» και πρόσθεσε ότι «το σχέδιο της κυβέρνησης θέλει τους πρόσφυγες αόρατους». Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Γιώργος Καμίνης, έκανε λόγο για παντελή απουσία του κράτους στη διαχείριση του προβλήματος των προσφύγων και των μεταναστών με αποτέλεσμα, όπως είπε, επί χρόνια οι κρατικές υπηρεσίες να ανατίθενται σε διάφορες ΜΚΟ που δρουν ανεξέλεγκτα. Η βουλευτής του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα, επεσήμανε ότι «η λογική που επικρατεί τόσο από τη σημερινή όσο και τη προηγούμενη κυβέρνηση, είναι να αποσύρετε το κράτος από τις υποχρεώσεις του και να παραδίδονται οι κρατικές υπηρεσίες για τη διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος σε διάφορες ΜΚΟ, οι οποίες λειτουργούν χωρίς κανένα έλεγχο». Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Αντώνης Μυλωνάκης, υποστήριξε ότι «στη χώρα επικρατεί η λογική του «μπείτε σκύλοι αλέστε» με διάφορες ΜΚΟ να διαχειρίζονται χωρίς έλεγχο τεράστια ποσά». Ειδήσεις σήμερα: Πάολα: «Το τσιγάρο που κρατούσε ήταν στοιχείο της παράστασης» Ταχεία εξάπλωση της «Κράκεν» στις ΗΠΑ – Μικρή, αλλά αυξανόμενη παρουσία στην Ευρώπη, λέει ο ΠΟΥ Η λίστα του ΕΟΦ με τις εναλλακτικές για τα φάρμακα που είναι σε έλλειψη

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )