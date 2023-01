Μητσοτάκης για κέντρο ΟΟΣΑ στην Κρήτη: Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη στη χώρα μας

Μνημόνιο κατανόησης για την ίδρυση κέντρου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης στην Κρήτη υπέγραψαν σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, κατά τη συνάντηση τους ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον γενικό γραμματέα του ΟΟΣΑ, Ματίας Κόρμαν (Mathias Cormann). «Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στη χώρα μας», είπε στην τοποθέτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως σημείωσε «η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για τη δημιουργία ενός σημαντικού διεθνούς φόρουμ που θα αφορά τον πληθυσμό. Υπάρχουν τεράστιες νέες προκλήσεις και στοιχήματα και καλείται πλέον το νέο κέντρο στην Κρήτη να τα εξετάσει». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέχισε λέγοντας ότι «οι οικονομίες των χωρών δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ανεξάρτητα από τους πληθυσμούς τους και όταν γίνονται και μετακινήσεις πληθυσμών που είναι απόρροια κρίσεων όπως η κλιματική κρίση, ο κορωνοϊός, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία». «Δεν θα μπορούσε να επιλεγεί καλύτερος τόπος για την μελέτη των πληθυσμών από την Ελλάδα, χώρα με μεγάλη μεταναστευτική εμπειρία» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέχισε αναφέροντας ότι «πριν από 100 χρόνια η Ελλάδα υποδέχτηκε πάνω από 1 εκατ. Έλληνες από την Ανατολή, για να αποκτήσει η ίδια μετά μια μεγάλη διασπορά σε όλο τον κόσμο, ενώ σήμερα είναι αντιμέτωπη με την πιο δραματική πτυχή του φαινομένου». Κλείνοντας αναφερόμενος στο μεταναστευτικό είπε πως το πρόβλημα γίνεται «μοχλός πολιτικών και εθνικών σκοπιμοτήτων». Η Ελλάδα, κατέληξε, προστατεύει εθνικά και ευρωπαϊκά σύνορα και σώζει ζωές κατατρεγμένων. Δείτε τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του γγ του ΟΟΣΑ Η ίδρυση του κέντρου, που αποτελεί πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει ως στόχο την ανάδειξη και την ανάλυση πολιτικών για το δημογραφικό και τη μετανάστευση, ζητημάτων που αφορούν τη Διασπορά, καθώς και την αντιμετώπιση των επιμέρους προκλήσεων που αφορούν στην αγορά εργασίας και τον πληθυσμό.Το νέο θεματικό κέντρο του ΟΟΣΑ στην Κρήτη για τον Πληθυσμό θα υποστηρίξουν ενεργά ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ο Δήμος Χανίων και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Η συνεργασία τους επισφραγίστηκε με μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν το βράδυ της Δευτέρας, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ Ματίας Κόρμαν, ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης και ο πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, Συμεών Τσομώκος. Μάλιστα, στο πλαίσιο του μνημονίου, ο ΟΟΣΑ, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και ο Δήμος Χανίων ανακοίνωσαν την καθιέρωση του Διεθνούς Συνεδρίου Κρήτης για τον Διάλογο για τον Πληθυσμό (“ International Crete Conference for Dialogue on Population”), το οποίο θα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση στις εγκαταστάσεις του Κέντρου στην Κρήτη, καθώς και μιας σειράς συνοδευτικών εκδηλώσεων για τα επιμέρους ζητήματα που αφορούν τις προτεραιότητες του. Ειδήσεις σήμερα:Έξι άτομα επιτέθηκαν σε 33χρονο στο Χαλάνδρι με μαχαίρι – Του άρπαξαν χρήματα και κινητό Ο Χάρι έχει φτάσει τον Κάρολο και τον Ουίλιαμ στα όριά τους – Τι αποκαλύπτει πηγή του παλατιού Το κινέζικο μαρτύριο και η επικίνδυνη «κράκεν» από τις ΗΠΑ

