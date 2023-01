Νέα συνάντηση Σταϊκούρα με εργαζόμενους στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά Προτεραιότητα του υπουργού Οικονομικών η στήριξη των εργαζομένων και η άμεση επαναλειτουργία Με εκπροσώπους των εργαζομένων στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά συναντήθηκε εκ νέου ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας- με τη συμμετοχή του γενικού γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής Νίκου Κουλοχέρη. Προτεραιότητα του υπουργείου είναι η στήριξη των εργαζομένων και η άμεση επαναλειτουργία των ναυπηγείων. Στη συνάντηση αναδείχθηκε η κοινή συστηματική προσπάθεια, η οποία είχε ως αποτελέσματα να επιτευχθούν οι στόχοι και οι δεσμεύσεις, που τέθηκαν από την πρώτη μέρα από την ηγεσία του υπουργείου. Ειδικότερα: 1. Η καταβολή του ποσού των 123 εκατ. ευρώ της απόφασης του διαιτητικού δικαστηρίου στην Ειδική Διαχείριση της ΕΝΑΕ Α.Ε., προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πιστωτών, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι. Μέχρι στιγμής, έχει κατατεθεί στον λογαριασμό της Ειδικής Διαχείρισης το ποσό των 38 εκατ. ευρώ και αναμένεται έως το τέλος της εβδομάδας να καταβληθεί και το εναπομείναν ποσό. 2. Η καταβολή των αποζημιώσεων. Έως τις 31 Ιανουαρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας και με την υπογραφή των απολύσεων οι εργαζόμενοι θα λάβουν αυθημερόν, το ποσό που αντιστοιχεί στην αποζημίωση απόλυσης. Το ποσό που αντιστοιχεί στην καταβολή των διαφορών μισθοδοσίας (35%) στους εργαζόμενους της ΕΝΑΕ, θα καταβληθεί εντός 10 ημερών από την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. 3. Οι συντονισμένες κινήσεις για τη μεταβίβαση του περιουσιακού στοιχείου στο νέο επενδυτή και την επαναλειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Ειδήσεις σήμερα: Η βασιλική οικογένεια προσευχήθηκε για τον Κωνσταντίνο στη Μητρόπολη, ήλθαν όλοι στην Αθήνα – Δείτε φωτογραφίες «Θα εφαρμοστεί ο νόμος», απαντά ο Πλεύρης για την Πάολα που κάπνιζε επί σκηνής «Μου έδωσες διάδοχο, τώρα και ρεζέρβα» – Η φράση του Καρόλου στη Νταϊάνα που έκανε τον Χάρι να τον μισήσει – Προδημοσίευση από το βιβλίο BEST OF NETWORK 09.01.2023, 12:19 10.01.2023, 07:24 10.01.2023, 08:05 09.01.2023, 22:48 09.01.2023, 22:50 09.01.2023, 17:00

