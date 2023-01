ΝΔ: Ο χάρτης με τους υποψηφίους μετά τις καραμπόλες της απογραφής

Η επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη και σύσσωμου του κυβερνητικού επιτελείου σε πλήρη διάταξη από τις αρχές της εβδομάδας, αλλά και η πρώτη ευρεία προεκλογική σύσκεψη που έγινε το πρωί της περασμένης Τετάρτης στο Μέγαρο Μαξίμου δίνουν το μήνυμα ότι η κυβέρνηση, ανεξαρτήτως του κυβερνητικού έργου που προχωρά, μπαίνει σε mode εκλογικής ετοιμότητας. Με όλο και περισσότερους να βλέπουν τον Απρίλιο ως τον μήνα των εξελίξεων, οι διεργασίες στο εσωτερικό της Ν.Δ. είναι πολύ πυκνές. Μέχρι, όμως, ο πρωθυπουργός να πάρει τις οριστικές του αποφάσεις για τον χρόνο των εκλογών, πρέπει να κλείσουν αρκετές εκκρεμότητες που έχουν να κάνουν με το εκλογικό πρόγραμμα του κόμματος, αλλά και με τα ψηφοδέλτια που είναι σε διαδικασία πλήρους κατάρτισης. Ως προς το πρόγραμμα, σύμφωνα με πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος», μετά την πρώτη παρουσίαση που έγινε από τον γραμματέα Προγράμματος Χάρη Θεοχάρη και τον υπουργό Επικρατείας Ακη Σκέρτσο, δόθηκε η γραμμή να κλείσουν οι εκκρεμότητες εντός του μήνα, ώστε να είναι έτοιμο στον μεγαλύτερο βαθμό και να απομένουν οι τελικές πινελιές του κ. Μητσοτάκη. Στην εξίσωση του προγράμματος έχουν μπει ακόμα ο γραμματέας της Ν.Δ. Παύλος Μαρινάκης και ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Θανάσης Κοντογεώργης. Αμέσως μετά το πρόγραμμα, θα είναι η σειρά της ολοκλήρωσης των «γαλάζιων» ψηφοδελτίων. Σύμφωνα με πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος» και με δεδομένο ότι οι νυν βουλευτές ως επί το πλείστον θα είναι ξανά υποψήφιοι, ενώ και αρκετοί πολιτευτές θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία, στη Ν.Δ. αναζητούν περί τα 100, το πολύ, νέα πρόσωπα. Με την ανεύρεση και το φιλτράρισμα των υποψηφιοτήτων έχει επιφορτιστεί η τρόικα του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννη Μπρατάκου, του Παύλου Μαρινάκη και του πρωθυπουργικού συμβούλου περί τα κομματικά Θανάση Νέζη. Ηδη οι τρεις άνδρες είχαν συζητήσεις μετά την ευρεία σύσκεψη της Τετάρτης για τα πρακτικά του πράγματος, αλλά και του προγράμματος των περιοδειών του πρωθυπουργού. Η κεντρική ιδέα στο τραπέζι είναι από εδώ και πέρα να κλείνουν πιο συστηματικά οι εκκρεμότητες ανά περιφέρεια. Σε τακτική βάση, στον πρωθυπουργό θα παρουσιάζονται τα ψηφοδέλτια στην ολοκληρωμένη τους μορφή, π.χ. για πέντε περιφέρειες, κι αυτός θα έχει την ευθύνη της τελικής έγκρισης. Αμέσως μετά θα ακολουθούν οι επόμενες πέντε περιφέρειες και ούτω καθ’ εξής, με ορίζοντα, το αργότερο, το τέλος Φεβρουαρίου. Νέα δεδομένα Τα ψηφοδέλτια, πάντως, καταρτίζονται με γνώμονα και τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται βάσει του νέου εκλογικού χάρτη που εδράζεται στα οριστικά αποτελέσματα της απογραφής του 2021 την οποία διενήργησε η ΕΛΣΤΑΤ. Ο νέος χάρτης, άλλωστε, έχει κάνει και πολλούς βουλευτές να βγάζουν το… κομπιουτεράκι για υπολογισμούς. Ηδη είναι σαφές ότι κάποιοι βουλευτές θα χάσουν την έδρα τους λόγω των αλλαγών, αν και σε άλλες περιφέρειες τα κόμματα θα έχουν λαμβάνειν κάτι παραπάνω. Με βάση τα νέα στοιχεία και την τελευταία κατανομή εδρών, δύο έδρες κερδίζει η εκλογική Περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής, ενώ από μία έδρα κερδίζουν ο Βόρειος, ο Δυτικός και ο Νότιος Τομέας Αθηνών, καθώς και η Α’ Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Αντίθετα, από μία έδρα χάνουν οι εκλογικές Περιφέρειες Α’ Αθηνών, Α’ Πειραιώς, Αρτας, Κοζάνης, Μαγνησίας, Σερρών, Φθιώτιδας, Θεσπρωτίας και Καστοριάς. Μάλιστα οι δύο τελευταίες γίνονται μονοεδρικές, οι οποίες πλέον θα είναι συνολικά εννέα. Ο νέος χάρτης ενσωματώνει και την παραδοχή ότι, εν τέλει, δεν θα υπάρξει αλλαγή στους βουλευτές Επικρατείας της Ομογένειας. Με βάση τον νέο εκλογικό νόμο, θα εκλεγούν σε αυτές τις εκλογές 15 αντί για 12 βουλευτές Επικρατείας, με τις τρεις έδρες να αφαιρούνται από Α’ Αθηνών, Αχαΐα και Νότιο Τομέα της Β’ Αθηνών. Σφαγή την πρώτη Κυριακή Αν υπάρχει, πάντως, ένα δεδομένο είναι ότι την πρώτη Κυριακή της απλής αναλογικής θα γίνει σφαγή, ιδίως στη Ν.Δ., η οποία θα βγάλει πολύ λιγότερους βουλευτές απ’ ό,τι θα βγάλει ως πρώτο κόμμα στις δεύτερες εκλογές κερδίζοντας το μπόνους των εδρών. Με βάση, λοιπόν, τις εκτιμήσεις των δημοσκόπων, η Ν.Δ. θα βγάλει περί τις 40 έδρες λιγότερες στην απλή αναλογική, ενώ ωφελημένο θα είναι σίγουρα το τρίτο κόμμα, εν προκειμένω το ΠΑΣΟΚ, με βάση τα δημοσκοπικά σενάρια. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως λογικό, με δεδομένο ότι η κατανομή των εδρών προκύπτει με έναν απλό υπολογισμό: το ποσοστό του κόμματος (π.χ. 35%) επί τον αριθμό των εδρών της εκάστοτε περιφέρειας. Ο υπολογισμός, δε, γίνεται επί των 285 εδρών που κατανέμονται αναλογικά, καθώς οι άλλες 15 προορίζονται για τα ψηφοδέλτια Επικρατείας. Ενα εξαιρετικά χαρακτηριστικό παράδειγμα για την αλλαγή στην κατανομή εδρών είναι οι τετραεδρικές περιφέρειες. Σε σύστημα ενισχυμένης αναλογικής με μπόνους εδρών, το πρώτο κόμμα είθισται να παίρνει τις τρεις από τις τέσσερις έδρες, με την άλλη μία να πηγαίνει στην αξιωματική αντιπολίτευση. Στην απλή αναλογική, όμως, το τρίτο κόμμα σίγουρα θα πάρει έδρα σε τριεδρική περιφέρεια και το πρώτο κόμμα, στην καλύτερη περίπτωση, μπορεί να ελπίζει σε εκλογή δύο βουλευτών. Κρίσιμη παράμετρος, βεβαίως, θα είναι και ο αριθμός των κομμάτων που θα μπουν στη Βουλή. Για παράδειγμα, αν θα μπουν ταυτόχρονα και το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη, αλλά και το Εθνικό Κόμμα – Ελληνες του Ηλία Κασιδιάρη. Κι αυτό γιατί ο υπερπληθυσμός στη Βουλή έχει ως αποτέλεσμα τον ακόμα μεγαλύτερο κατακερματισμό εδρών, ιδίως στις μεγάλες πολυεδρικές περιφέρειες. Οι χαμένοι και τα ντέρμπι Στις δεύτερες εκλογές με την ενισχυμένη αναλογική τα πράγματα είναι κάπως πιο προβλέψιμα, αν και με βάση τη νέα απογραφή υπάρχουν αρκετές διακεκαυμένες ζώνες. Αρχής γενομένης από την Α’ Αθηνών, όπου οι 14 έδρες γίνονται 13, πιο δύσκολα θα είναι τα πράγματα για τη Ν.Δ., που ήταν πρώτο κόμμα το 2019 και έβγαλε επτά έδρες. Δυνατή νέα είσοδος είναι αυτή του Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος μάλιστα άνοιξε το γραφείο του πίσω από το «Hilton», ισχυρές υποψηφιότητες είναι ο Βασίλης Κικίλιας, η Ολγα Κεφαλογιάννη και ο Θάνος Πλεύρης, με τον Νικήτα Κακλαμάνη να είναι η σταθερά αυτής της περιφέρειας, ενώ έπεται το ντέρμπι μεταξύ της Φωτεινής Πιπιλή και του Αγγελου Συρίγου. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ δύσκολα θα εκλέξει τους πέντε βουλευτές που αριθμεί σήμερα (Νίκος Φίλης, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χριστόφορος Βερναρδάκης, Νίκος Βούτσης και η εκ του ΜέΡΑ 25 Αγγελική Αδαμοπούλου, ενώ υποψήφιος είναι και ο Νάσος Ηλιόπουλος). Στην Α’ Πειραιώς, που πλέον θα έχει πέντε έδρες αντί για έξι, η είσοδος της Δόμνας Μιχαηλίδου ανακατεύει την εκλογική τράπουλα, καθώς η υφυπουργός Πρόνοιας σκοράρει ψηλά. Φαβορί είναι πάντα ο Κώστας Κατσαφάδος, ενώ ίσως ζοριστεί περισσότερο ο Γιάννης Μελάς. Από εκεί και πέρα Νόνη Δούνια και Νίκος Μανωλάκος θα δώσουν μάχη, ενώ ο Χριστόφορος Μπουτσικάκης σκέφτεται το σενάριο να διεκδικήσει τον Δήμο Πειραιώς. Δυνατή νέα είσοδος στο ψηφοδέλτιο είναι και αυτή του γιατρού Νίκου Βλαχάκου. Η κατανομή των εδρών στο πενταεδρικό μεγάλο λιμάνι, πάντως, μπορεί να αλλάξει σε περίπτωση που η επίδοση της Ν.Δ. δεν είναι θεαματική, καθώς υπάρχει και το σενάριο να βγάλει μία έδρα και το τρίτο κόμμα που το 2019 ήταν το ΚΚΕ, αν και τώρα ενισχύεται το ΠΑΣΟΚ. Στην Αρτα, που γίνεται διεδρική, χαμένος είναι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Γκόκας, ενώ δεν ανησυχούν ο Γιώργος Στύλιος από τη Ν.Δ. και η Ολγα Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Στην πρώην πενταεδρική Κοζάνη, η μία έδρα λογικά θα χαθεί από τη Ν.Δ. που έχει τέσσερις. Το 2019 είχαν εκλεγεί οι Στάθης Κωνσταντινίδης, Παρασκευή Βρυζίδου, Μιχάλης Παπαδόπουλος, Γιώργος Αμανατίδης (τελευταίος), οπότε το πιθανότερο σενάριο είναι οι τρεις βουλευτές για το πρώτο κόμμα. Στην πρώην εξαεδρική Μαγνησία, πάντως, αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι μπορεί να κινδυνεύσει περισσότερο η δεύτερη έδρα του ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον χάσει τις εκλογές, με τους Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο και Κατερίνα Παπανάτσιου να παλεύουν, αλλά τον πρώτο να έχει σαφές προβάδισμα. Στην πρώην πενταεδρική Φθιώτιδα η Ν.Δ. λογικά χάνει μία έδρα, με τους Χρήστο Σταϊκούρα και Γιάννη Οικονόμου να είναι πιο άνετοι. Η παραίτηση του Θέμη Χειμάρα από το βουλευτικό αξίωμα δεν έχει κλείσει οριστικά την πόρτα του ψηφοδελτίου, αν και πλέον οι δύο βουλευτές της Ν.Δ. είναι ο Γιώργος Κοτρωνιάς και η Ελένη Μακρή. Στην πρώην εξαεδρική των Σερρών αναμένεται «ροντέο», καθώς η Ελληνική Λύση εκλέγει βουλευτή τον Κωνσταντίνο Μπούμπα και έχει καλά ποσοστά, οπότε ίσως κινδυνεύσει η τέταρτη έδρα της Ν.Δ. Εκεί εκλέγονται άνετα ο Κώστας Αχ. Καραμανλής και η Φωτεινή Αραμπατζή, ενώ τη μάχη θα δώσουν ο τρίτος του 2019 Τάσος Χατζηβασιλείου και ο Θεόφιλος Λεονταρίδης. Στις δύο νέες μονοεδρικές τα πράγματα είναι σαφέστερα. Στην Καστοριά το προβάδισμα της Ν.Δ. είναι μεγάλο, με τον βουλευτή Ζήση Τζηκαλάγια να δίνει μάχη με τη διευθύντρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα Μαρία Αντωνίου και τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ολυμπία Τελιγιορίδου να δυσκολεύεται. Στη Θεσπρωτία η Ν.Δ. είχε κερδίσει άνετα το 2019, με τον νυν βουλευτή της Βασίλη Γιόγιακα να μην απειλείται και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μάριο Κάτση να εξαρτάται από το αν το κόμμα του θα κερδίσει την περιφέρεια. Από τις εννέα πλέον μονοεδρικές, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καλύτερες πιθανότητες μόνο στην Κεφαλονιά, όπου κατεβαίνει ο καθηγητής Νικόλας Φαραντούρης απέναντι στον νυν «γαλάζιο» βουλευτή Παναγή Καππάτο. Οι κερδισμένοι Υπάρχουν, βεβαίως, και κάποιοι που χαμογελούν. Για παράδειγμα, στην Ανατολική Αττική, που πλέον θα έχει 11 έδρες, στη Ν.Δ. ευελπιστούν ότι μπορούν να έχουν μία ακόμα έδρα, καθώς υπάρχει και συνωστισμός υποψηφίων μεταξύ νυν βουλευτών και υπουργών (Γεωργία Μαρτίνου, Μάκης Βορίδης, Βασίλης Οικονόμου, Γιώργος Βλάχος, Στέλιος Πέτσας, Σοφία Ζαχαράκη), ενώ και το ΠΑΣΟΚ εκτιμά ότι θα πάρει σίγουρα έδρα, με τον πρώην γραμματέα Μανώλη Χριστοδουλάκη να κονταροχτυπιέται με τον Γιάννη Σμέρο. Μία επιπλέον έδρα, πάντως, διεκδικεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, εκτός του Χρήστου Σπίρτζη, θα έχει στο ψηφοδέλτιο και τον δημοσιογράφο Γιώργο Καραμέρο. Στην Α’ Θεσσαλονίκης, που θα έχει πλέον 17 έδρες, αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι η Ν.Δ. μπορεί να κερδίσει μία ακόμη, εφόσον μείνει στα ποσοστά του 2019, αν και το ΠΑΣΟΚ ευελπιστεί σε σαφή βελτίωση της επίδοσής του. Στον Βόρειο Τομέα της Β’ Αθηνών, στη Ν.Δ. εκτιμούν ότι μπορούν να βγάλουν έναν ακόμα βουλευτή, εξ ου και επιστρατεύτηκε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, που θα έχει και τη στήριξη του Αδωνη Γεωργιάδη. Για τον πολυπληθή Νότιο Τομέα, που θα έχει πλέον 19 έδρες, οι προβλέψεις είναι επισφαλείς, ενώ και η Αχαΐα των εννέα εδρών παίζεται, αν η Ν.Δ. θα διατηρήσει τους τέσσερις βουλευτές της. Νέες είσοδοι Οσο περνούν οι μέρες, πάντως, στα ψηφοδέλτια της Ν.Δ. κλειδώνουν ονόματα. Πέραν του Νίκου Παπαθανάση, σύντομα θα ανακοινωθεί η υποψηφιότητα του εκπροσώπου του κόμματος Τάσου Γαϊτάνη στον Νότιο Τομέα της Β’ Αθηνών, ενώ στα Χανιά ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα του πρώην υποψήφιου περιφερειάρχη Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη. Για τον Δυτικό Τομέα της Β’ Αθηνών φαίνεται να κλειδώνει η υποψηφιότητα του Ηλία Τσούνη, συνεργάτη του Γιώργου Κουμουτσάκου. Στην Α’ Θεσσαλονίκης θα είναι υποψήφια η δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της πόλης Αφροδίτη Νέστορα. Για την Πρέβεζα ακούγεται η υποψηφιότητα του δημοσιογράφου του STAR Γιώργου Κολοβάτσιου και για την Αιτωλοακαρνανία αυτή της Χριστίνας Φούντζουλα, που το 2015 είχε κατέβει με το Ποτάμι.

