Οικονόμου: Από Απρίλιο και μετά είναι πιθανό να έχουμε τις πρώτες εκλογές «Την ημερομηνία εκλογών, θα την ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στον ελληνικό λαό», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Για τις εκλογές και τη σχετική ημερομηνία μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. «Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Από το Απρίλιο και μετά είναι πιθανό να έχουμε τις πρώτες εκλογές, όταν θα έχουμε να πούμε την ημερομηνία εκλογών, θα την ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στον ελληνικό λαό», είπε μιλώντας στο Μega. Σχετικά με τον κατώτατο μισθό ο Γιάννης Οικονόμου ανέφερε: «Σε λιγότερο από 16 με 18 μήνες είναι η τρίτη αύξηση που συμβαίνει στον κατώτατο μισθό, αυτό δεν έχει ξαναγίνει στην χώρα. Ξεκινούν ήδη οι διαπραγματεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους για να καθοριστεί το ύψος της αύξησης. Η αύξηση θα είναι τέτοια που θα είναι πραγματική και ουσιαστική ενίσχυση των ανθρώπων που αμείβονται στα χαμηλότερα στρώματα». Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στο προεκλογικό σποτ του ΣΥΡΙΖΑ για τον κατώτατο μισθό: «Όσο στο ΣΥΡΙΖΑ το ψάχνουν με βίντεο, εμείς με ουσιαστικές πολιτικές προσπαθούμε να δώσουμε ουσιαστικές λύσεις στους ανθρώπους. Όσο ο ΣΥΡΙΖΑ το ψάχνει, η ΝΔ φαίνεται ότι το'χει. Με βίντεο δεν στεγάστηκε ποτέ και κανείς. Ένα δράμι πράξης αξίζει όσο ένας τόνος θεωρίας και ψηφιακών παραγωγών». Για το ζήτημα των καλλιτεχνών και τον διορισμό τους στο δημόσιο με προεδρικό διάταγμα ο κ. Οικονόμου ανέφερε: «Στην ελληνική κοινωνία υπάρχει ένα θέμα με την καλλιτεχνική εκπαίδευση πάρα πολλά χρόνια και καμία κυβέρνηση δεν είχε μπει στον κόπο να ασχοληθεί με αυτό. Χθες σε μία ευρύτατη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό και την συμμετοχή των υπουργείων Πολιτισμού, Παιδείας, Εσωτερικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αποφασίστηκε να ασχοληθούμε ουσιαστικά με δύο βασικά ζητήματα, δηλαδή να τακτοποιήσουμε τις εκκρεμότητας και τις διαφορετικές ταχύτητες στην καλλιτεχνική εκπαίδευση». Αναφορικά με την ακρίβεια σημείωσε ο Γιάννης Οικονόμου: «Για τέταρτο συνεχόμενο μήνα είχαμε αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό, συνεχίζει η ακρίβεια να είναι εδώ και να ταλαιπωρεί και να δυσκολεύει τον οικονομικό βίο των νοικοκυριών και των ανθρώπων, όμως η χώρα μας σημείωσε την μεγαλύτερη μείωση στον πληθωρισμό τον μήνα Δεκέμβριο». Ειδικά για το καλάθι του νοικοκυριού ανέφερε ο κ. Οικονόμου: «Το καλάθι του νοικοκυριού έχει πετύχει – παρά τις διακυμάνσεις στις τιμές – αυτά που είναι στο καλάθι να έχουν μία σταθερότητα και μία τάση αποκλιμάκωσης εδώ και δυόμιση μήνες».

