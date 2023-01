Ο Βασίλης Λεβέντης για τη μάχη με τον κορωνοϊό: «Στην εντατική έβλεπα εφιάλτες ότι πέθαινα» Η περιπέτεια της υγείας του – «Θα κατέβουμε στις επόμενες εκλογές» δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων «Στην εντατική έβλεπα εφιάλτες ότι πέθαινα»… Την περιπέτεια που είχε με τον κορωνοϊό περιέγραψε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλης Λεβέντης, ενώ μίλησε και για τις επόμενες κινήσεις του κόμματός του. «Θα κατέβουμε στις επόμενες εκλογές, είμαστε κεντρώο κόμμα, δεν μας εκφράζει κανένας άλλος χώρος. Θεωρούμε χρέος μας να κατεβούμε στις εκλογές», σημείωσε στον Ant1. Ο Βασίλης Λεβέντης σημείωσε πως, αναμίχθηκε με την πολιτική, για να βοηθήσει τη φτώχεια. «Ένα σοβαρό κομμάτι του λαού, το 40%, δεν εκπροσωπείται από τα κόμματα. Αυτούς εκπροσωπούμε εμείς», είπε σχετικά. Αναφερόμενος στη σοβαρή περιπέτεια που είχε με την υγεία του, όταν εισήχθη με κορωνοϊό στο νοσοκομείο και τελικά είχε και πρόβλημα καρδιάς, με αποτέλεσμα να παραμείνει 2,5 μήνες μέσα και τον περισσότερο καιρό σε καταστολή, περιέγραψε πως, «έχασα τις αισθήσεις μου, με διασωλήνωσαν, έκανα δύο στεντ και βηματοδότη. Τώρα είμαι εντάξει». Το χειρότερο, είπε, ήταν «οι εφιάλτες που έβλεπα στην εντατική, ότι πέθαινα, ότι ήμουν δεμένος, ότι γινόταν η κηδεία μου», ωστόσο αναγνώρισε πως, τον στήριξαν η σύζυγος και τα παιδιά από το γραφείο». «Έχω χάσει πολλά λεφτά» «Έχω πάρει σύνταξη ως πολιτικός μηχανικός. Τώρα τα μόνα μου έσοδα είναι η σύνταξή μου. Δούλευα και έβαζα τα χρήματά μου στην πολιτική. Έχω χάσει πολλά λεφτά», είπε ο κ.Λεβέντης για τα μέσα επιβίωσης που διαθέτει και τόνισε πως εκτός από τις Βρυξέλλες «κι εδώ γίνονται χρηματισμοί. Βρέθηκαν άνθρωποι που μου έκαναν τραπέζι και με ρώτησαν αν ήθελα κάτι παραπάνω, αλλά εγώ δεν έδωσα δικαίωμα». Κληθείς να σχολιάσει τους πολιτικούς αρχηγούς, είπε για τον Πρωθυπουργό πως, «είναι καλό παιδί, αλλά έχει κολλήσει στο ότι δεν θέλει την απλή αναλογική. Εγώ είμαι της γερμανικής σχολής. Η απλή αναλογική είναι φαύλη, ο Μητσοτάκης είναι φαύλος». «Ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να μοιάσει του Ανδρέα Παπανδρέου, όμως εκείνος πρόδωσε κι εγώ όταν ήταν Πρωθυπουργός του έλεγα «να εμπνευστεί, αλλά να μην το μιμείται». Όσο για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ο Βασίλης Λεβέντης είπε πως έχει την πληροφορία ότι, «ο πατέρας του Νίκου Ανδρουλάκη είναι φίλος του Σημίτη. Είναι ένας από τους διορισμένους κι αυτούς εγώ δεν τους εκτιμώ». Εκτίμησε, πάντως ότι, στις επόμενες εκλογές θα βγει η Νέα Δημοκρατία και θα κάνει συγκυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Εκτίμησε ακόμη πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα συνεργαστεί με τον Κυριάκο Βελόπουλο και ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ του ιδίου και του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, αφού όπως είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, «η δική μου πορεία ήταν πάντα δημοκρατική, ο Βελόπουλος είναι ακροδεξιός». Κλείνοντας είπε πως θέλει να εκλεγεί ξανά. Ερωτηθείς για τα όνειρά του, είπε πως, προσωπικό του όνειρο είναι να μπει ξανά η Ένωση Κεντρώων στη βουλή και «τότε να ορίσω διάδοχο». Ειδήσεις σήμερα: Γνωμοδότηση Αρείου Πάγου: Δεν έχει αρμοδιότητα η ΑΔΑΕ στην ενημέρωση για παρακολουθήσεις Σε ψυχιατρική εξέταση υπεβλήθη η 29χρονη που πέταξε το μωρό της στον Αλιάκμονα Χάρι: «Η Μέγκαν έκλαιγε με λυγμούς στο πάτωμα μετά από καβγά με την Κέιτ» BEST OF NETWORK 10.01.2023, 18:15 10.01.2023, 20:02 10.01.2023, 08:00 10.01.2023, 15:19 10.01.2023, 15:21 10.01.2023, 15:34

