Παγωτά Δωδώνη: Άκαρπη η επιχείρηση διάσωσης από την First Runner

Δεν είχε αίσιο τέλος η προσπάθεια διάσωσης της Παγωτά Δωδώνη από την εταιρεία First Runner, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η δεύτερη απέσυρε το ενδιαφέρον της.

Μετά τη εν λόγω εξέλιξη, το μέλλον της «Παγωτά Δωδώνη» φαίνεται αβέβαιο καθώς η «μπάλα» επιστρέφει στο γήπεδο των πιστωτών. Έως τώρα οι τράπεζες δεν έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους δύο ενδιαφερόμενους επενδυτές που είχαν καταθέσει προσφορά (Βενέτης και Κρι Κρι), ούτε έχουν προβεί σε νέα διαγωνιστική διαδικασία. Σε προηγούμενο στάδιο είχε καταθέσει προσφορά και ο Δημήτρης Βιντζηλαίος της Creta Farms.

Τον περασμένο Ιούλιο, η προσφορά της First Runner, συμφερόντων του Αλέξανδρου Κατσιώτη (βασικού μετόχου της εισηγμένης στο ΧΑ ΕΛΓΕΚΑ), είχε κριθεί ως η προτιμητέα εκ μέρους των πιστωτών, με σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και υπογραφής των συμβάσεων πώλησης των κοινοπρακτικών και διμερών δανείων της εταιρείας.

Όπως είχε ανακοινωθεί, η First Runner σε συνεργασία με τη συμβουλευτική εταιρεία Value Partners επρόκειτο να αναπτύξει επιχειρηματικό σχέδιο με σκοπό τη δυναμική επανεκκίνηση της Παγωτά Δωδώνη και τη διεκδίκηση μεγαλύτερου μεριδίου στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία του παγωτού. Η επενδυτική εταιρεία First Runner συστάθηκε το 2020 με βασικό σκοπό το σχεδιασμό και τη συμμετοχή σε ευρείες αναπτυξιακές επενδύσεις σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που δραστηριοποιούνται κυρίως στον κλάδο τροφίμων και ποτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τίμημα εξαγοράς των δανείων της Παγωτά Δωδώνησ στη συμφωνία της First Runner με τους πιστωτές ήταν της τάξης των 4 εκατ. ευρώ. Οι προσφορές και των άλλων επενδυτών κυμαίνονταν περίπου στα ίδια επίπεδα των 3,5-4 εκατ. Ευρώ.

Το 2018 οι τράπεζες φέρεται να είχαν δεχτεί δύο σχεδόν ισοδύναμες προσφορές ύψους 9 εκατ. ευρώ, τη μία από το ελληνικό εταιρικό σχήμα «Γιώτης – Γρηγόρης Μικρογεύματα» και την άλλη από τον ινδικό όμιλο τροφίμων Switzgroup.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του 2020 τα δάνεια της παγωτοβιομηχανίας ξεπερνούσαν τα 36 εκατ. ευρώ. Την ίδια χρονιά η «Δωδώνη» εμφάνιζε συσσωρευμένες ζημιές που ξεπερνούσαν τα 30 εκατ. ευρώ, αρνητικά ίδια κεφάλαια κατά 21 εκατ. ευρώ, και τζίρο 4,4 εκατ. Ευρώ.

