Παρακολουθήσεις: Κόντρα κυβέρνησης με ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για την γνωμοδότηση Ντογιάκου

Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης με ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, αλλά και σκληρή δήλωση του προέδρου της ΑΔΑΕ για παραβίαση της αναγνωρισμένης από το σύνταγμα ανεξαρτησίας της προκάλεσε η γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου μετά από αίτημα παρόχου κινητής κινητής τηλεφωνίας σχετικά με αιτήματα ενημέρωσης για νόμιμες επισυνδέσεις. Ο κ. Ντογιάκος στη γνωμοδότησή του περιέγραψε το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για να τονίσει ότι αρμοδιότητα ως προς την ενημέρωση ανθρώπων που είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση έχει πλέον τριμελές Όργανο, στο οποίο συμμετέχει ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ ως μέλος, μαζί με δύο δικαστικούς λειτουργούς. Η γνωμοδότηση πυροδότησε έντονες αντιδράσεις, τόσο από τον ΣΥΡΙΖΑ, όσο και από το ΠΑΣΟΚ, ενώ έντονη ήταν και η αντίδραση του προέδρου της ΑΔΑΕ Χρήστου Ράμμου. Έντονη ήταν η κυβερνητική αντίδραση , ειδικά για την φράση «ελάτε να με συλλάβετε» στην ανάρτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης: Ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ συνηθίζουν να τιμούν την Δικαιοσύνη μόνο όταν οι αποφάσεις της είναι σύμφωνες με τις επιδιώξεις τους. Αντίθετα, η Κυβέρνηση σέβεται και τιμά σταθερά την Δικαιοσύνη και την Δημοκρατία: χωρίς ιδιοτελείς προϋποθέσεις, υποσημειώσεις και αστερίσκους. Εμείς σταθερά με τους κανόνες και τους θεσμούς της Δημοκρατίας, ο κ. Τσίπρας συνεχίζει σταθερά να αναζητά ταυτότητα μέσα στην τοξικότητα», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου απαντώντας στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος λίγο νωρίτερα άσκησε επίθεση στον εισαγγελέα του Αρείο Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο τονίζοντας πως η γνωμοδότηση του για τις παρακολουθήσεις είναι κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος. «Ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ συνηθίζουν να τιμούν την Δικαιοσύνη μόνο όταν οι αποφάσεις της είναι σύμφωνες με τις επιδιώξεις τους. Αντίθετα, η Κυβέρνηση σέβεται και τιμά σταθερά την Δικαιοσύνη και την Δημοκρατία: χωρίς ιδιοτελείς προϋποθέσεις, υποσημειώσεις και αστερίσκους. Εμείς σταθερά με τους κανόνες και τους θεσμούς της Δημοκρατίας, ο κ. Τσίπρας συνεχίζει σταθερά να αναζητά ταυτότητα μέσα στην τοξικότητα», αναφέρει μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παράλληλα καταλήγει με ένα υστερόγραφο λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «θα περιμέναμε από τον κ. Τσίπρα, έναν πρώην Πρωθυπουργό, να αντιλαμβάνεται ότι τέτοιους είδους θεατρινισμοί ταιριάζουν περισσότερο σε κάποιον σαν τον κ. Βαρουφάκη. Τελικά, φαίνεται ότι οι δύο τους εξακολουθούν να μοιάζουν σε πολλά». Επίθεση Τσίπρα σε Ντογιάκο: «Κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος η γνωμοδότησή σας για τις παρακολουθήσεις»Υπενθυμίζεται ότι την αντίδραση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα, προκάλεσε η γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου, ότι η ΑΔΑΕ δεν έχει αρμοδιότητα να διαχειρίζεται αιτήματα πολιτών που ζητούν να πληροφορηθούν αν υπήρξε παρακολούθηση των τηλεφώνων τους για λόγους εθνικής ασφάλειας, ούτε μπορεί να απευθύνεται γι’ αυτό σε τηλεφωνικούς παρόχους. «Ως γνωστόν, έχω καταθέσει από τις 7 Δεκεμβρίου 2022, αίτημα ενώπιον της ΑΔΑΕ προκειμένου να αναζητηθούν στοιχεία σχετικά με την άρση του απορρήτου συγκεκριμένων προσώπων με κρίσιμο ρόλο στο δημόσιο βίο. Αν αυτή η ενέργεια, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, διώκεται ποινικά, του δηλώνω ότι παραιτούμαι της βουλευτικής μου ασυλίας και τον καλώ να προβεί στα νόμιμα σε βάρος μου. Κύριε εισαγγελέα, Πλατεία Ελευθερίας 1, είναι το γραφείο μου. Σας περιμένω να με συλλάβετε» αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σε ανάρτησή του στο Facebook. Αναλυτικά, η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα έχει ως εξής: «Στις 5 Δεκέμβρη του 2022 επισκέφτηκα τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αφορμή τα δημοσιεύματα για τη παρακολούθηση των Αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και σειράς πολιτικών προσώπων από την ΕΥΠ. Του εξέθεσα τη βαθιά μου ανησυχία για την επιχειρούμενη δημοκρατική εκτροπή και του επισήμανα ότι τα αποδεικτικά στοιχεία υπάρχουν στους παρόχους. Του ζήτησα δε, να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί και να αναζητήσει την αλήθεια απευθυνόμενος ο ίδιος στους παρόχους, ώστε να μη μείνει καμία βαριά σκιά στη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος. Έναν μήνα μετά, όχι μόνο δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημά μου, αλλά με έκπληξη παρακολουθώ ότι σήμερα επιχειρεί με τρόπο πρωτόγνωρο να εμποδίσει την κατά το Σύνταγμα αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή να ασκήσει τα καθήκοντά της και να αναζητήσει την αλήθεια. Η γνωμοδότηση του κου Ντογιάκου αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος. Κανένας νόμος και καμία γνωμοδότηση δε μπορεί να ακυρώσει το Σύνταγμα και την εκεί οριζόμενη αποστολή της ΑΔΑΕ να ελέγχει και να διασφαλίζει το απόρρητο των επικοινωνιών. Το χειρότερο, όμως, όλων είναι ότι ο κος Εισαγγελέας δε στέκεται μόνο στη γνωμοδότηση, αλλά επιχειρεί και να εκφοβίσει τους λειτουργούς της Ανεξάρτητης Αρχής, διατυπώνοντας απειλές περί κάθειρξης όσων τολμήσουν να πράξουν το καθήκον τους και αντισταθούν στην εκτροπή αναζητώντας την αλήθεια. Οι απειλές αυτές είναι γνωστές και διατυπωμένες από τους ενόχους και όσους τρέμουν την αποκάλυψη των παρανομιών που διέπραξαν, εδώ και μήνες. Ωστόσο μιας και τις επαναλαμβάνει ο κος εισαγγελέας, επισημαίνοντας μάλιστα ότι ουδείς άλλος πέραν του θιγόμενου έχει δικαίωμα να αναζητήσει στοιχεία, είναι προφανές ότι οι απειλές αυτές δεν αφορούν μόνο τα στελέχη της ΑΔΑΕ αλλά και εμένα προσωπικά. Αφού ως γνωστόν, έχω καταθέσει από τις 7 Δεκεμβρίου 2022, αίτημα ενώπιον της ΑΔΑΕ προκειμένου να αναζητηθούν στοιχεία σχετικά με την άρση του απορρήτου συγκεκριμένων προσώπων με κρίσιμο ρόλο στο δημόσιο βίο. Αν αυτή η ενέργεια, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, διώκεται ποινικά, του δηλώνω ότι παραιτούμαι της βουλευτικής μου ασυλίας και τον καλώ να προβεί στα νόμιμα σε βάρος μου. Κύριε εισαγγελέα, Πλατεία Ελευθερίας 1, είναι το γραφείο μου. Σας περιμένω να με συλλάβετε. Ας γνωρίζετε, όμως, τόσο εσείς όσο και όσοι απεργάζονται αυτές τις πρωτοφανείς και κατάφωρα αντισυνταγματικές ενέργειες πως ό,τι και να κάνετε, δεν θα εμποδίσετε την αλήθεια να λάμψει, ούτε θα καταφέρετε να φιμώσετε τη δημοκρατία. Έχει βαθιές ρίζες σε αυτόν το τόπο». Ράμμος: Η γνωμοδότηση Ντογιάκου παραβιάζει την ανεξαρτησία της ΑΔΑΕ «Σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα, όπως αναθεωρήθηκε το 2001, αλλά σύμφωνα και με τα ισχύοντα ευρύτερα στα κράτη του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού, στα οποία ανήκει η χώρα μας, ο θεσμός των ανεξαρτήτων αρχών προϋποθέτει την πραγματική και όχι απλώς στα χαρτιά ανεξαρτησία της λειτουργίας τους και δεν είναι συμβατός με την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών υπό κηδεμόνευση ή καθ’ υπαγόρευση» αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμμος με αφορμή την γνωμοδότηση του Αρείου Πάγου, στην οποία μεταξύ άλλων τονίζεται ότι δεν έχει αρμοδιότητα η ΑΔΑΕ στην ενημέρωση για παρακολουθήσεις. «Ειδικότερα, η ρητή, κατά το άρθρο 19, παρ. 2, του Συντάγματος, συνταγματική κατοχύρωση της ΑΔΑΕ ως ανεξάρτητης αρχής, διασφαλίζουσας μάλιστα το απολύτως απαραβίαστο δικαίωμα στο απόρρητο των επικοινωνιών, έχει την έννοια ότι κανένα κρατικό όργανο δεν μπορεί να ασκήσει επί της εν λόγω Αρχής οιαδήποτε μορφή προληπτικού ελέγχου ή προληπτικής εποπτείας (εντολή, κατευθυντήρια ερμηνευτική οδηγία κ.λ.π.)» επισημαίνει ακόμη ο κ. Ράμμος. «Συνεπώς, και με δεδομένο ότι το Σύνταγμα φωτίζει την ερμηνεία των νόμων και όχι το αντίστροφο, το άρθρο 29 παρ. 2 του Ν.4938/2022, ερμηνευόμενο σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 2, του Συντάγματος, έχει την έννοια ότι ο Εισαγγελεύς του Αρείου Πάγου δεν δύναται, επικαλούμενος τη γενική αρμοδιότητά του να γνωμοδοτεί επί «νομικών ζητημάτων γενικού ενδιαφέροντος», να διατυπώνει γνώμη επί της ερμηνείας και εφαρμογής διατάξεων που αφορούν τις συνταγματικές αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ, απευθύνοντας σε αυτήν κατευθυντήριες οδηγίες και απειλώντας μάλιστα με πρωτοφανή τρόπο τα μέλη της με βαρύτατες ποινικές κυρώσεις, αν ασκήσουν τις αρμοδιότητες τους με τρόπο διαφορετικό από τον από αυτόν υιοθετούμενο» προσθέτει. «Η δε απαγόρευση έκδοσης τέτοιας αντισυνταγματικής γνωμοδότησης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ισχύει a fortiori, εάν, όπως συμβαίνει εν προκειμένω, η ΑΔΑΕ έχει ήδη επιληφθεί αρμοδίως συναφών υποθέσεων και διενεργεί ήδη σχετικούς ελέγχους. Επομένως, η επίμαχη γνωμοδότηση του κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, πέρα από το γεγονός ότι νομικά δεν έχει παράγει καμία απολύτως δέσμευση (ως γνωστόν δέσμευση στην ελληνική έννομη τάξη παράγουν μόνο οι δικαιοδοτικές αποφάσεις των δικαστηρίων), παραβιάζει εξόφθαλμα την ευθέως εκ του Συντάγματος εκπορευόμενη ανεξαρτησία της ΑΔΑΕ, η οποία μέχρι σήμερα είχε πάντοτε γίνει σεβαστή» συμπληρώνει. «Περαιτέρω, η -ούτως ή άλλως προβληματική ως προς τη συμβατότητά της με την ΕΣΔΑ και το εθνικό Σύνταγμα- ρύθμιση της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 5002/2022 σχετικά με το ειδικό ζήτημα της ενημέρωσης του παρακολουθούμενου για λόγους εθνικής ασφάλειας ουδόλως περιορίζει τις γενικές αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ που κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 §1 του ειδικότερου, εκτελεστικού του άρθρου 19 §2 του Συντάγματος, νόμου 3115/2003. Πρόκειται για δύο νόμους με μη διασταυρούμενα κανονιστικά πεδία. Εκτός, δε του γεγονότος ότι ουδόλως προκύπτει πως ο νομοθέτης θέλησε έναν τέτοιο περιορισμό, δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής ότι η αποτελεσματική άσκηση αυτών των γενικών αρμοδιοτήτων συνδέεται από την ημέρα που ιδρύθηκε η ΑΔΑΕ, κατά τρόπο άρρηκτο και πολυποίκιλο, με τον συστηματικό έλεγχο των παρόχων και όλων των δημοσίων φορέων, στον τομέα της διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών · έλεγχο, ο οποίος δεν έχει ως μόνο σκοπό την ενημέρωση που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 5002/2022. Κάτι που επιμένει να παραγνωρίζει ο κ. Εισαγγελεύς στην γνωμοδότηση του. Θα ακολουθήσει εντός των αμέσως προσεχών ημερών εκτενής ανακοίνωση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ επί των εν λόγω θεμάτων» καταλήγει ο Χρήστος Ράμμος. ΠΑΣΟΚ κατά Ντογιάκου: «Παρεμποδίζει την έρευνα της ΑΔΑΕ» για τις παρακολουθήσεις Εντονη ανακοίνωση για την γνωμοδότηση Ντογιάκου σχετικά με την αρμοδιότητα της ΑΔΑΕ στις υποθέσεις παρακολουθήσεων εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ. Στην ανακοίνωση αναφέρεται: Με τη σημερινή του γνωμοδότηση ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου παρεμποδίζει την έρευνα της ΑΔΑΕ, η οποία ως ανεξάρτητη συνταγματική αρχή οφείλει να κάνει απερίσπαστη το έργο της. Πρωτίστως, όμως, αποκαλύπτει την αληθινή σκοπιμότητα του πρόσφατου κυβερνητικού νομοθετήματος, ως νομοθετικής παρέμβασης όχι υπέρ της αποκάλυψης της αλήθειας και της ενίσχυσης των θεσμών όπως διαφημίστηκε, αλλά υπέρ της συσκότισης του σκανδάλου των παρακολουθήσεων και της εκ των υστέρων «νομιμοποίησης» των κυβερνητικών αυθαιρεσιών. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φέρει βαριά την ευθύνη για το πλήγμα στους θεσμούς και το Κράτος Δικαίου, επιβεβαιώνοντας καθημερινά πόσο άριστος μιμητής της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υπήρξε. Υ. Γ. Όπως αποκαλύπτεται από την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, οι ελληνικές διπλωματικές αρχές στο Μπαγκλαντές είχαν ενημερωθεί επισήμως για το ταξίδι «εκπαίδευσης» ανώτερων αξιωματούχων της ασιατικής χώρας στα συστήματα παρακολούθησης του Predator στην Αθήνα. Δεν ήταν στις προθέσεις μας να επισκιάσουμε το πανηγυρικό κλίμα για την ανάληψη καθηκόντων αναπληρωτή γενικού διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας από τον Γιάννη Σμυρλή, που ως γ. γ. του Υπουργείου Εξωτερικών φέρεται να είχε ανοίξει την πόρτα της εξαγωγής του Predator σε ανελεύθερα καθεστώτα στην Αφρική, αλλά οφείλουμε να ρωτήσουμε: Η ένορκη διοικητική εξέταση που διατάχθηκε, ολοκληρώθηκε; Ειδήσεις σήμερα: Ελλείψεις φαρμάκων – ΕΟΦ: Η λίστα τις εναλλακτικές για τα σκευάσματα ανά θεραπευτική κατηγορία ΝΔ: Ο χάρτης με τους υποψηφίους μετά τις καραμπόλες της απογραφής Σεισμοί στη Λέσβο: Υπόκωφοι κρότοι ακούγονται μετά τα Ρίχτερ – Πώς εξηγεί το φαινόμενο ο Λέκκας

