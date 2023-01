ΠΑΣΟΚ κατά Ντογιάκου: «Παρεμποδίζει την έρευνα της ΑΔΑΕ» για τις παρακολουθήσεις Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Χαριλάου Τρικούπη για την γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Εντονη ανακοίνωση για την γνωμοδότηση Ντογιάκου σχετικά με την αρμοδιότητα της ΑΔΑΕ στις υποθέσεις παρακολουθήσεων εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ. Στην ανακοίνωση αναφέρεται: Με τη σημερινή του γνωμοδότηση ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου παρεμποδίζει την έρευνα της ΑΔΑΕ, η οποία ως ανεξάρτητη συνταγματική αρχή οφείλει να κάνει απερίσπαστη το έργο της. Πρωτίστως, όμως, αποκαλύπτει την αληθινή σκοπιμότητα του πρόσφατου κυβερνητικού νομοθετήματος, ως νομοθετικής παρέμβασης όχι υπέρ της αποκάλυψης της αλήθειας και της ενίσχυσης των θεσμών όπως διαφημίστηκε, αλλά υπέρ της συσκότισης του σκανδάλου των παρακολουθήσεων και της εκ των υστέρων «νομιμοποίησης» των κυβερνητικών αυθαιρεσιών. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φέρει βαριά την ευθύνη για το πλήγμα στους θεσμούς και το Κράτος Δικαίου, επιβεβαιώνοντας καθημερινά πόσο άριστος μιμητής της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υπήρξε. Υ. Γ. Όπως αποκαλύπτεται από την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, οι ελληνικές διπλωματικές αρχές στο Μπαγκλαντές είχαν ενημερωθεί επισήμως για το ταξίδι «εκπαίδευσης» ανώτερων αξιωματούχων της ασιατικής χώρας στα συστήματα παρακολούθησης του Predator στην Αθήνα. Δεν ήταν στις προθέσεις μας να επισκιάσουμε το πανηγυρικό κλίμα για την ανάληψη καθηκόντων αναπληρωτή γενικού διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας από τον Γιάννη Σμυρλή, που ως γ. γ. του Υπουργείου Εξωτερικών φέρεται να είχε ανοίξει την πόρτα της εξαγωγής του Predator σε ανελεύθερα καθεστώτα στην Αφρική, αλλά οφείλουμε να ρωτήσουμε: Η ένορκη διοικητική εξέταση που διατάχθηκε, ολοκληρώθηκε; Ειδήσεις σήμερα: Πάολα: «Το τσιγάρο που κρατούσε ήταν στοιχείο της παράστασης» Ταχεία εξάπλωση της «Κράκεν» στις ΗΠΑ – Μικρή, αλλά αυξανόμενη παρουσία στην Ευρώπη, λέει ο ΠΟΥ Η λίστα του ΕΟΦ με τις εναλλακτικές για τα φάρμακα που είναι σε έλλειψη BEST OF NETWORK 10.01.2023, 18:15 10.01.2023, 13:52 10.01.2023, 08:00 10.01.2023, 15:19 10.01.2023, 15:21 10.01.2023, 15:34

