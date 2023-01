Περιοδεία Δένδια σε Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάνα και Γκαμπόν

Περιοδεία σε τρεις χώρες της Δυτικής Αφρικής θα πραγματοποιήσει κατά το διάστημα 11 έως 13 Ιανουαρίου, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Ειδικότερα, αύριο ο υπουργός Εξωτερικών θα επισκεφθεί την Ακτή του Ελεφαντοστού, την Πέμπτη την Γκάνα και την Παρασκευή την Γκαμπόν, όπου αναμένεται να έχει σειρά διμερών συναντήσεων με ανώτατους αξιωματούχους, ενώ προγραμματίζεται η υπογραφή μνημονίων κατανόησης διμερούς συνεργασίας σε διάφορους τομείς. Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας της Ελλάδας με τα συγκεκριμένα κράτη σε ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων της οικονομίας, των επενδύσεων και του πολιτισμού, αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών. Επιπλέον, υπογραμμίζεται πως οι συζητήσεις αναμένεται να καλύψουν τη συνεργασία της Ελλάδας με τις εν λόγω χώρες και σε διεθνείς οργανισμούς, για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, με βάση την προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Μάλιστα, επισημαίνεται ότι πρόκειται για το έκτο ταξίδι του υπουργού Εξωτερικών στην Υποσαχάρια Αφρική, καθώς και το τέταρτο ταξίδι του στη Δυτική Αφρική, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η ελληνική κυβέρνηση στην ενίσχυση των σχέσεων της χώρας μας με τη συγκεκριμένη περιοχή. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ακτή του Ελεφαντοστού, της πρώτης επίσκεψης Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στη χώρα, ο Ν. Δένδιας αναμένεται να έχει συνομιλίες με την ομόλογό του Κάντια Κάμαρα (Kandia Camara) και να συναντήσει στελέχη της Africa Development Bank. Στις 12 Ιανουαρίου, κατά τη δεύτερη επίσκεψή του στην Γκάνα (η πρώτη έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 2021), ο υπουργός Εξωτερικών θα έχει συνάντηση με την υπουργό Εξωτερικών και Περιφερειακής Ενσωμάτωσης, Σέρλι Άγιορκορ Μπότσγουεϊ (Shirley Ayorkor Botchwey). Κατά την παραμονή του στην Γκάνα, ο Νίκος Δένδιας θα επισκεφθεί το ελληνικό Σχολείο του Αγίου Νικολάου, στην πόλη Τέμα, το οποίο στηρίζεται από δωρεές Ελλήνων οι οποίοι δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Γκάνα. Επιπροσθέτως, αναμένεται να επισκεφθεί το Interregional Maritime Security Institute (ISMI) στον λιμένα τoυ Αμπιτζάν. Την Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου, ο υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει τη δεύτερη επίσκεψή του στην Γκαμπόν (η πρώτη έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 2021). Κατά την παραμονή του στη Λιμπρβίλ, ο Νίκος Δένδιας θα έχει συνομιλίες με τον ομόλογό του, Μισέλ Μουσά – Ανταμό (Michael Moussa-Adamo). Ο υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της χώρας Αλί-Μπεν Μπονγκό Οντιμπά (Ali Bongo Ondimba). Eπιπλέον, θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος, Λι Τζέιμς Τέιλορ Γουάιτ (Lee James Taylor White), με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την προβολή της 9ης Διεθνούς Διάσκεψης για τους Ωκεανούς («Our Ocean Conference 2024») που θα φιλοξενηθεί από τη χώρα μας. Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Γκαμπόν πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στην Αθήνα τον παρελθόντα Ιούλιο. Ειδήσεις σήμερα: Γνωμοδότηση Αρείου Πάγου: Δεν έχει αρμοδιότητα η ΑΔΑΕ στην ενημέρωση για παρακολουθήσεις Σε ψυχιατρική εξέταση υπεβλήθη η 29χρονη που πέταξε το μωρό της στον Αλιάκμονα Χάρι: «Η Μέγκαν έκλαιγε με λυγμούς στο πάτωμα μετά από καβγά με την Κέιτ»

