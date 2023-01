Πιερρακάκης: Να αποφασίσουμε αν θα συνομιλήσουμε με το χθες ή το αύριο, η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι το αύριο «Η κυβέρνηση έλυσε εκκρεμότητες και διαχειρίστηκε κρίσεις» ανέφερε «Σήμερα συμπλήρωσε 7 χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη θέση του προέδρου της ΝΔ. Σε λίγους μήνες συμπληρώνει 4 χρόνια πρωθυπουργός», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης σε ανοιχτή εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας αφιερωμένη στην ψηφιακή πρόοδο που έχει καταγράψει η χώρα. Ο γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος τόνισε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση κατέστησε την Ελλάδα ουραγό σε καθε δείκτη και ακολούθησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία, ειπε, εφάρμοσε το πρόγραμμά εν μέσω σοβαρών κρίσεων. «Μιλάμε πλέον για μια χώρα πρωταθλήτρια στην ανάπτυξη, στις εξαγωγές, που μειώνει φόρους. Όλα αυτά έγιναν τυχαία; Μας έσωσε το μαξιλάρι του κ. Τσίπρα όπως λέει; Έχουμε απέναντι μας την πιο τοξική αντιπολίτευση που γνώρισε ο τόπος. Τους επόμενους μήνες θα παίξουν τα ρέστα τους . Εμείς θα προσπαθήσουμε το αντίθετο», συνέχισε. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι είναι καλή ευκαιρία αυτή τη συζήτηση όχι μόνο για αυτά τα οποία έγιναν αλλά και γιατί έγιναν με συνεργασία μεταξύ υπουργών . «Σε μια παράταξη που είχε βαρεθεί να απολογείται σε αυτούς που δεν είχαν σχέση με την πρόοδο, όλες οι επιτυχίες τις οποίες χειρίστηκε το υπουργείο αυτό ήταν ουσιαστική κοινωνική πολιτική. Η Ελλάδα έχει επιτέλους μια πραγματικά προοδευτική διακυβέρνηση», συνέχισε. Ο γραμματέας της ΝΔ είπε ότι η παρουσία του κ. Πιερρακάκη σε αυτό το υπουργείο αποτελεί απόδειξη γιατί «η ΝΔ είναι η μόνη μεγάλη παράταξη». Πρόσθεσε πως έρχονται εκλογές που θα κρίνουν το μέλλον των επόμενων γενεών και «εκεί θα αποφασίσουμε τον επόμενο πρωθυπουργό της χώρας και θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν υπάρχει περιθώριο για χαλαρή ψήφο». Ακολούθησε η προβολή ενός βίντεο με τον απολογισμό για τη δράση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης. «Υπάρχουν δεκαετίες που δεν συμβαίνει τίποτα και εβδομάδες που συμβαίνουν δεκαετίες. Αυτό το βιώσαμε στο πετσί μας. Μέχρι το 2019 οι κρίσεις ήταν ενδογενείς. Από το 2019 ήταν εξωγενείς», είπε στις πρώτες του κουβέντες. Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε οτι το 2019 η ΝΔ κέρδισε τις εκλογές σε μια λογική «να κλείσουμε τις εκκρεμότητες του παρελθόντος». «Η κυβέρνηση είχε διττό χαρακτήρα. Έλυσε εκκρεμότητες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι εκκρεμείς συμβάσεις. Και από την άλλη η διαχείριση των κρίσεων. Η κυβέρνηση κατάφερε να κομίσει νέα λογική αποτελεσμάτων», υπογράμμισε . Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης έκανε σύγκριση των οικονομικών δεικτών την περίοδο 2015-2019 και μετέπειτα μέχρι σήμερα. «Αυτό θα τεθεί στο τέλος της ημέρας στην κρίση των πολιτών εκ νέου φέτος», σημείωσε, ενώ για τα ψηφιακά τόνισε τη σημασία που είχε η συνεργασία μεταξύ υπουργών. Είπε ότι υπάρχουν τρεις λέξεις κλειδιά «προετοιμασία – προετοιμασία – προετοιμασία». Ανάφερε ότι όλα ξεκίνησαν όταν ο πρωθυπουργός άλλαξε τη δομή της κυβέρνησης συστήνοντας το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. «Για να λύσεις ένα πρόβλημα η μισή δουλειά είναι να το ορίσεις. Αυτό που περίμενε ήταν ένα κράτος που λειτουργεί ή που δεν τον ταλαιπωρεί τόσο. Φτιάχτηκε νέα δομή, οι νόμοι ήταν έτοιμοι πολύ πριν τις εκλογές. Η λεπτομέρεια έπαιξε το ρόλο της κι έτσι υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα. 772 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές το 2022 και 1,2 δις αν προσθέσει κάποιος και τις φορολογικές. Είναι 1,2 εκατομμύρια ουρές..», συνέχισε. Ο κ. Πιερρακάκης είπε οτι το gov.gr στην ουσία είναι το νέο πρόσωπο του κράτους και μια μεγάλη κατάκτηση που χτίζουμε. «Ξεκινήσαμε με 500 υπηρεσίες. Σήμερα είναι 1500», πρόσθεσε. Επιπρόσθετα παρατήρησε ότι οι εκλογές πάντα αφορούν το μετά και «πως το τεκμήριο αξιοπιστίας αυτής της κυβέρνησης είναι αντικειμενικά μεγάλο». Στη συνέχεια αναφερόμενος στο μέλλον είπε πως θα γίνουν μεγάλες αλλαγές. «Κάθε τομέας του κράτους να συνεχίσει να μεταρρυθμίζεται. Και να δούμε και το μεγάλο καμβά, τον γεωπολιτικό. Το δίλημμα είναι εκλογικό, είναι μπροστά μας. Θα έχουμε ιστορική καταγραφή μιας αναλαμπής ή αυτό που συνέβη είναι απλά η πρόοδος και το 2030 η χώρα θα απελευθερώσει όλο της το είναι για να πετύχει πράγματα. Ευελπιστώ το ερώτημα να είναι ρητορικό. Οι συνομιλητές του παρελθόντος δεν μπορούν να συνομιλήσουν με αυτό που έρχεται. Να αποφασίσουμε αν θα συνομιλήσουμε με το χθες ή το αύριο. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι το αύριο. Και γι’αυτό το λόγο το αύριο μας ανήκει», υπογράμμισε. Στην εκδήλωση ήταν επίσης ομιλητής ο επικεφαλής του θεματικού τομέα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ψηφιακού μετασχηματισμού της ΝΔ Μύρωνας Φλουρής. - Ειδήσεις σήμερα: Άγιος Παντελεήμονας: Αιγύπτιος που φυλακίστηκε γιατί βίαζε τη φίλη του, βγήκε έξω ένα χρόνο μετά και… το ξανάκανε! Υπουργείο Εξωτερικών: Ρηματική Διακοίνωση προς την Πρεσβεία της Λιβύης Kuwait Airways: Έγδυσαν τις υποψήφιες αεροσυνοδούς σε συνέντευξη για προσλήψεις BEST OF NETWORK 10.01.2023, 18:15 10.01.2023, 13:52 10.01.2023, 08:00 10.01.2023, 15:19 10.01.2023, 15:21 10.01.2023, 15:34

