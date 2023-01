Πλεύρης: «Έχουμε επάρκεια σε γενόσημα φάρμακα»

Η ισχυρή ελληνική φαρμακοβιομηχανία αποτρέπει την Ελλάδα από το να αντιμετωπίσει σοβαρά ζητήματα σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις των φαρμάκων ανέφερε απόψε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης και υπογράμμισε ότι το ΕΣΥ θα ανταπεξέλθει στην πίεση λόγω των ιώσεων. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, ο υπουργός Υγείας, αναφέρθηκε στο ζήτημα της έλλειψης φαρμάκων, και σημείωσε πως στα νοσοκομεία και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ υπάρχει επάρκεια, ενώ ανέφερε ότι σταδιακά θα λύνονται τα όποια προβλήματα παρατηρούνται και στα ιδιωτικά φαρμακεία. «Έχουμε την τύχη να έχουμε ισχυρή ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Δώσαμε στη δημοσιότητα όταν δεν βρίσκεται επώνυμο brand, ποιο μπορεί να αναζητήσει. Στο 80% υπάρχουν τα αντιβηχικά και αντιβιώσεις. Υπάρχει ένα πρόβλημα στα εισπνεόμενα, γιατί η πρώτη ύλη είναι από τις χώρες της Ασίας και δεν αρκεί η δική μας παραγωγή για να καλύψει. Μια μεγάλη βιομηχανία έφερε 90.000 για να τα διαθέσει στην αγορά, αλλά εκεί δεν έχουμε γενόσημα», είπε χαρακτηριστικά. Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cpoows5z1i3t) «Το καλοκαίρι γνωρίζαμε ότι υπάρχει παγκόσμιο πρόβλημα λόγω του ενεργειακού και του κορωνοϊού. Είδαμε την κατάσταση, είχαμε πάρει μέτρα, για τα φάρμακα σε έλλειψη. Τα προστατεύσαμε από τις μειώσεις λόγω του clawback», πρόσθεσε. Στη συνέχεια, ο κ. Πλεύρης τόνισε πως «Με τα μέτρα τα οποία πήραμε, δεν έχουμε πρόβλημα επάρκειας φαρμάκων σε νοσοκομεία και φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Τα Χριστούγεννα είναι μικρότερη παγκοσμίως η παραγωγή. Ήδη από σήμερα τροφοδοτείται η αγορά. Το πρόβλημα είναι παγκόσμιο και θα υπάρχει, όμως, όπως έχουμε πει από τις επόμενες δέκα ημέρες θα φαίνεται ομαλοποίηση. Θα υπάρχει έλλειψη σε συγκεκριμένα σκευάσματα, αλλά θα είναι πιο εύκολη η διαδικασία πρόσβασης». Ενώ επεσήμανε ότι: «Σας το λέω γιατί κι εγώ δύο παιδιά έχω, κατανοώ τις ανησυχίες. Δεν υπάρχει λόγος και ανάγκη να στοκάρει κανείς φάρμακα. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται να βάλει πλαφόν. Οι όποιες ελλείψεις στην αγορά συνεχώς θα αντιμετωπίζονται». Σε ερώτηση για την πίεση στα νοσοκομεία και τις εικόνες με τα ράντζα, ο υπουργός απάντησε: «Τα ράντζα δεν ήταν κάτι που έπαψε να υπάρχει. Η έξαρση στις παιδιατρικές ιώσεις, έρχεται σαν επιχείρημα για την πίεση. Οι παιδιατρικές κλίνες είναι στο 50%, και μάλιστα είναι 60% λιγότερο από ότι πέρσι τέτοια εποχή. Όταν έρχονται 300 άτομα σε ένα νοσοκομείο, υπάρχει μια αναμονή. Στο θέμα των εισαγωγών, επειδή δίνονται θεραπείες, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα». «Το θέμα των ΜΕΘ είναι διαχρονικό, στα παιδιατρικά. Στα προγράμματα που έχουμε θέλουμε να αναπτύξουμε τέτοιες κλίνες. Επειδή υπάρχει η έξαρση, έχουμε τη δυνατότητα διακομιδών για τις περιοχές που δεν έχουν παιδιατρική κλίνη ΜΕΘ ή κοντά τους», είπε για τις παιδιατρικές ΜΕΘ που δεν υπάρχουν σε πολλές περιοχές της χώρας. Αναφορικά με τις ΜΕΘ γενικά, ο κ. Πλεύρης απάντησε: «Στις ΜΕΘ γενικά δεν υπάρχει πρόβλημα ως προς την επάρκεια. Το λεκανοπέδιο έχει επάρκεια σε κλίνες ΜΕΘ. Σήμερα παραχωρήθηκαν επιπλέον 50 κλίνες ΜΕΘ στο δημόσιο σύστημα από τον ιδιωτικό τομέα. Συνολικά έχουμε 1.100 ΜΕΘ. Σήμερα έχουμε 128 άτομα διασωληνωμένα από COVID, πέρσι τέτοια ημέρα είχαμε 654». «Δεν λέω ότι πάντα υπήρχαν ράντζα για να το δικαιολογήσω. Δεν πρέπει να υπάρχουν. Ράντζα κάθε νοσοκομείο αναπτύσσει στην εφημερία. Το θέμα είναι όταν τελειώνει η εφημερία, να πηγαίνει ο κόσμος σε κανονικές κλίνες. Στα μεγάλα νοσοκομεία που θέλει να πάει ο κόσμος παρατηρείται το φαινόμενο. Αυτά τα νοσοκομεία τα ενισχύουμε σε κλίνες και πριν από την εφημερία τους θα υπάρχει υποστήριξη από μικρότερες δομές. Θα μας βοηθήσει το ΝΜΤΣ και ιδιωτικές κλίνες σε αυτό. Δεν θέλω να ωραιοποιώ καταστάσεις. Τη στιγμή της εφημερίας όταν έρχονται 800 άτομα, θα υπάρξουν και ράντζα και ταλαιπωρία, δυστυχώς», πρόσθεσε. Τέλος, ο κ. Πλεύρης σημείωσε πως: «Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την πίεση του COVID όσο από όλες τις άλλες ιώσεις που υπάρχουν. Παρακολουθούμε πως θα πάει το φαινόμενο και στις άλλες χώρες. Το επόμενο δίμηνο το ΕΣΥ θέλει μεγαλύτερη ενίσχυση, παράλληλα θα υπάρχει και αποκλιμάκωση. Η επάρκεια φαρμάκων είναι εξασφαλισμένη στα νοσοκομεία, με κάποια προβλήματα στα ιδιωτικά φαρμακεία. Αυτή τη στιγμή οι νοσηλείες είναι 65% κάτω από πέρσι. Το ΕΣΥ άντεξε στον πιο δύσκολο χειμώνα που ήταν ο περσινός. Το σύστημα είναι πανέτοιμο να αντιμετωπίσει τις όποιες δυσκολίες». Ειδήσεις σήμερα: Ελλείψεις φαρμάκων – ΕΟΦ: Η λίστα τις εναλλακτικές για τα σκευάσματα ανά θεραπευτική κατηγορία ΝΔ: Ο χάρτης με τους υποψηφίους μετά τις καραμπόλες της απογραφής Σεισμοί στη Λέσβο: Υπόκωφοι κρότοι ακούγονται μετά τα Ρίχτερ – Πώς εξηγεί το φαινόμενο ο Λέκκας

