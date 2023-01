Στη Δικαιοσύνη για συκοφαντική δυσφήμιση προσφεύγει ο Ανδρέας Κουτούπης «Επί διακυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει συμβεί τίποτα διαφορετικό, όσον αφορά την προσφορά των επιστημονικών υπηρεσιών από αυτόν και τους συνεργάτες του, από ό,τι συνέβαινε και επί διακυβερνήσεως της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ», αναφέρει μέσω του δικηγόρου του Την πρόθεσή του να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για συκοφαντική δυσφήμιση, γνωστοποίησε μέσω του δικηγόρου του Αλέξη Κούγια, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ανδρέας Κουτούπης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια ο καθηγητής τον ενημέρωσε πως «είναι θύμα μιας εκ προθέσεως και για πολιτικούς μόνο λόγους, συκοφαντικής δυσφημήσεως από την εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, Πόπη Τσαπανίδου, αλλά και από συγκεκριμένους στρατευμένους δημοσιογράφους και πολιτικούς, περί του ότι δήθεν η εταιρεία, της οποίας είναι ιδιοκτήτης, έχει χαριστικώς γίνει αποδέκτης 400 απευθείας αναθέσεων, όσον αφορά την προσφορά των ειδικών επιστημονικών υπηρεσιών, τις οποίες προφέρει επί σειρά ετών». Όπως αναφέρει ο Αλέξης Κούγιας,«ο εντολέας μου ζήτησε από εμένα να καταστήσω σαφές ότι οι ειδικές επιστημονικές υπηρεσίες, τις οποίες προσφέρει η εταιρεία του, είναι μοναδικές όσον αφορά την επιστημονική υποδομή του ιδίου και των συνεργατών του, και ότι επί διακυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει συμβεί τίποτα διαφορετικό, όσον αφορά την προσφορά των επιστημονικών υπηρεσιών από αυτόν και τους συνεργάτες του, από ό,τι συνέβαινε και επί διακυβερνήσεως της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ που προσέφευγε στην εταιρία του, στον ίδιο και στους συνεργάτες του για την προσφορά των ιδίων ακριβώς ειδικών επιστημονικών υπηρεσιών». Στην ίδια ανακοίνωση ο Αλέξης Κούγιας σημειώνει ότι «ο κ. Ανδρέας Κουτούπης μού ζήτησε την άμεση προσφυγή στη Δικαιοσύνη για την υποβολή μηνύσεων για τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφημήσεως, της ψευδούς καταμηνύσεως και της εκβιάσεως για πραγματικά γεγονότα, τα οποία δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο παρόν δελτίο τύπου, και στην κατάθεση αγωγών λόγω της προσβολής της προσωπικότητός του, της δυσφημήσεως της εταιρείας του και της γενικότερης οικονομικής καταστροφής, την οποία έχει υποστεί από τη χωρίς καμία πολιτική αιδώ ταπεινή εκμετάλλευση, μόνο για πολιτικά οφέλη, της ανάδειξης αυτού του δήθεν σκανδάλου από τα ίδια πολιτικά πρόσωπα και από τους ίδιους πολιτικούς σχηματισμούς, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν ζητήσει την παροχή των ίδιων επιστημονικών υπηρεσιών από τον ίδιο και τους συνεργάτες του». Ειδήσεις σήμερα: Η τελευταία συνέντευξη του Χάρι, οι ένοπλοι φρουροί και τα σφηνάκια τεκίλας στο στούντιο Σεισμός τώρα 4,8 Ρίχτερ στη Λέσβο Κορωνοϊός: Το κινέζικο μαρτύριο και η επικίνδυνη «Kράκεν» από τις ΗΠΑ BEST OF NETWORK 10.01.2023, 11:24 10.01.2023, 07:24 10.01.2023, 08:05 10.01.2023, 09:12 10.01.2023, 08:59 09.01.2023, 17:00

