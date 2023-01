ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 10.01.2023, 11:36 Τηλεφωνική επικοινωνία Παναγιωτόπουλου-Λάμπρεχτ – Συζητήθηκαν τα Marder Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας συζήτησε με τη Γερμανίδα ομόλογό του για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας Η περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας και οι εξελίξεις στην Ουκρανία βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν τη Δευτέρα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος με την Γερμανίδα ομόλογο του Κριστίνε Λάμπρεχτ. Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εθνικής Άμυνας επισημαίνει ότι συζητήθηκε και η συμφωνία ανταλλαγής των σοβιετικής κατασκευής BMP-1 που θα δωρίσει η Ελλάδα στην Ουκρανία και η αντικατάστασή τους με γερμανικά Marder. Η ανακοίνωση του υπουργείου: O Υπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος είχε σήμερα Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023 τηλεφωνική επικοινωνία με την Γερμανίδα Υπουργό Άμυνας κ. Κριστίνε Λάμπρεχτ (Christine Lambrecht), κατά την οποία συζητήθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας και οι εξελίξεις στην Ουκρανία. Συζητήθηκαν, επίσης, θέματα που αφορούν στην πορεία υλοποίησης της Συμφωνίας για την παραχώρηση από τη χώρα μας, Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μάχης τύπου BMP-1 στην Ουκρανία, με αντικατάστασή τους με Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης γερμανικής κατασκευής τύπου “Marder” BEST OF NETWORK 10.01.2023, 11:24 10.01.2023, 07:24 10.01.2023, 08:05 10.01.2023, 09:12 10.01.2023, 08:59 09.01.2023, 17:00

