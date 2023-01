Τουρκία: Επίθεση κατά της Ελλάδας από τον Τούρκο… Αλ Καπόνε

Επίθεση κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε το πρώην μέλος των «Γκρίζων Λύκων» και μία από τις ηγετικές φυσιογνωμίες της τουρκικής μαφίας Αλααττίν Τσακιτζί, επειδή οι ελληνικές Αρχές απέρριψαν το αίτημά του για έκδοση βίζας προκειμένου να ταξιδέψει στη χώρα μας. Ο διαβόητος αρχηγός της τουρκικής μαφία Αλαατίν Τσακιτζί, αφέθηκε ελεύθερος το 2020, μετά τη ψήφιση νόμου για την απελευθέρωση περίπου 90.000 κρατουμένων ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση του Covid-19 στις φυλακές της χώρας. Στο παρελθόν ο Τσακιτζί, που τουρκικά ΜΜΕ αποκαλούν και Τούρκο Αλ Καπόνε, είχε καταδικαστεί για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για ηθική αυτουργία σε δεκάδες δολοφονίες, για υποκίνηση επιθέσεων και για προσβολή του προσώπου του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν. Με ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα ο Τσακιτζί, έστρεψε τα βολές του κατά της Ελλάδας επειδή αρνήθηκε να του εκδώσει βίζα, λέγοντας πως: «δεν έχει ξεχάσει την ήττα της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία ούτε μετά από αιώνες» και πως: «Αν φυσήξουν οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, θα σημειωθεί σεισμός 15 Ρίχτερ στην Αθήνα». Alaattin Çakıcı: Yunanistan bana vize vermedihttps://t.co/7Qm2lduKAI pic.twitter.com/OxrjKFmDj7 — Veryansıntv.com (@veryansintvcom) January 10, 2023 Έγραψε συγκεκριμένα: «Είμαι Τούρκος πολίτης που έχω ταξιδέψει στον κόσμο 25 φορές. Πήρα βίζα από όλο τον κόσμο χωρίς καμία ταλαιπωρία. Ζω στις ΗΠΑ για 3,5 χρόνια, είμαι στον Καναδά για 6 μήνες, είμαι σε χώρες της Νότιας Αφρικής για περίπου 1 χρόνο, έχω πάει Σιγκαπούρη, Μαλαισία, Μπουτάν, Μιανμάρ, Νεπάλ, Θιβέτ, Ταϊβάν 11-12 φορές. Μπήκα και βγήκα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες 100 φορές, στην Κίνα και κάποιες χώρες του Κόλπου» αναφέρει αρχικά Τσακιτζί, συνεχίζοντας: «Πήρα βίζα για την Ελλάδα δύο φορές πριν από πολλά χρόνια (…) Όταν έκανα αίτηση την τελευταία φορά μου υποσχέθηκαν πως η βίζα θα σφραγιστεί μπροστά μου. Μετά έμαθα ότι το αίτημά απορρίφθηκε. Αυτή η απόφαση είναι αποτέλεσμα του σταυροφορικού πνεύματος της Ελλάδας, η οποία δεν έχει ξεχάσει την ήττα της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία ούτε μετά από αιώνες» σχολίασε. Στη συνέχεια ο Τούρκος Αλ Καπόνε, επιτέθηκε κατά της Ελλάδας, κατηγορώντας παράλληλα τις ΗΠΑ για εξοπλισμό των ελληνικών νησιών. «Δεν πρέπει να ξεχνούν ότι ο πληθυσμός της Κωνσταντινούπολης είναι 2,5 Ελλάδες. Αν φυσήξουν οι Κωνσταντινουπολίτες, σεισμός 15 Ρίχτερ θα σημειωθεί σε Αθήνα, Κομοτηνή, Καβάλα και Σπάρτη» λέει, συνεχίζοντας: «Οι ΗΠΑ έχουν οπλίσει όλα τα νησιά από την Κρήτη μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Οι Αμερικάνοι υποστηρίζουν πως είναι μεγαλύτερος σύμμαχος του έθνους μας από το 1948, εξαιρουμένης της Αγγλίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πολιτικοί και στρατιωτικοί γραφειοκράτες γνωρίζουν καλά αυτό το έθνος. Ας μην ξεχνούν πως είμαστε μέλη ενός μοναδικού έθνους» δήλωσε. Τη δεκαετία του 1990 Αλαατίν Τσακιτζί είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του μπροστά στο γιο τους, αλλά είχε καταφέρει να διαφύγει στο εξωτερικό. Μετά την έκδοσή του το 2004 από την Αυστρία, βρίσκονταν στις τουρκικές φυλακές. Επανειλημμένα ο κυβερνητικός εταίρος -πρόεδρος του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης- Ντεβλέτ Μπαχτσελί, είχε ζητήσει την αποφυλάκιση του Τσακιτζί, λόγω τω ακροδεξιών ψήφων. Τον Απρίλιο του 2020, νόμος της κυβέρνησης Ερντογάν άνοιξε τον δρόμο για την πρόωρη απελευθέρωση χιλιάδων κρατουμένων από τις φυλακές της χώρας, ανάμεσά τους και του Τσακιτζί, λόγω του κινδύνου εξάπλωσης του κορωνοϊού. Ειδήσεις σήμερα: Κρίσιμες ώρες για τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο – Σύσσωμη η οικογένειά του στην Αθήνα Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες Ρόντρικ Μπίτον: Πώς «βλέπει» ένας Άγγλος 5.000 χρόνια ελληνικής ιστορίας

