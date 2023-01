Τούρκος αναλυτής: «Να στείλουμε το TCG ANADOLU ανάμεσα σε Κρήτη και Ρόδο»

Να πλεύσει το τουρκικό ελικοπτεροφόρο TCG ANADOLU ανάμεσα σε Κρήτη και Ρόδο, ώστε να αποτρέψει πιθανή επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 νμ, προτείνει ο καθηγητής του τμήματος Στρατηγικών Ερευνών του πανεπιστημίου Αλτινμπάς, Εράι Γκιουτσλουέρ, ζητώντας από την Άγκυρα να το τοποθετήσει σε «στρατηγικό σημείο» στην Ανατολική Μεσόγειο. Μιλώντας στο Haber Turk, για τις δυνατότητές του νεότευκτου πλοίου αμφίβιων επιχειρήσεων, ο Γκιουτσλουέρ επεσήμανε πως η θέση του TCG ANADOLU δεν είναι στο Αιγαίο Πέλαγος λόγω της κοντινής γειτνίασης με τα ελληνικά νησιά, αλλά κάποια «στρατηγική θέση» κοντά στην Κρήτη. «Υπάρχουν στον τύπο λανθασμένες και ψευδείς πληροφορίες πώς το TCG ANADOLU δεν μπορεί να βγει στο Αιγαίο. Όχι κύριοι και στο Αιγαίο μπορεί να βγει και παντού πηγαίνει» σχολίασε, συνεχίζοντας: «Αλλά επειδή η υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο και η απόσταση ανάμεσα στα νησιά είναι κοντινή, εγώ σαν στρατιωτικός δεν θα το χρησιμοποιούσα στο Αιγαίο. Αντί αυτού λοιπόν, εγώ αν ήμουν θα το κρατούσα σε μία στρατηγική θέση στα νότια της Κρήτης, από όπου θα μπορεί να επέμβει και στο Αιγαίο, και στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Αφρική» δήλωσε. Ο ίδιος μάλιστα «βλέπει» και επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 νμ … βόρεια και ανατολικά της Κρήτης, αφού προηγηθεί νοτίως του νησιού, χαρακτηρίζοντας το «ύπουλο βήμα» κατά της Τουρκίας και ζητώντας να πλεύσει άμεσα το TCG ANADOLU στην παρακείμενη θαλάσσια περιοχή. «Το επόμενο βήμα της Ελλάδας, αυτό δηλαδή το ύπουλο βήμα που έχουν σχεδιάσει στο παρασκήνιο, είναι αφού επεκτείνουν τα 12 μίλια στα νότια της Κρήτης, να τα επεκτείνουν και στα ανατολικά και στα βόρεια, ώστε η Κρήτη να ενωθεί με τη Ρόδο. Γίνονται έτσι ελληνικά χωρικά ύδατα. Αν όμως βάλουμε ακριβώς στη μέση τοποθετήσετε το TCG ANADOLU, πλέον η Ελλάδα δεν έχει καμία τύχη με τα 12 μίλια» σχολίασε, μιλώντας στο Haber Turk. O ίδιος πρόσφατα είχε μιλήσει για «εισβολή» στα ελληνικά νησιά, επειδή -σύμφωνα με τον ίδιο- ακούν στα τουρκικά παράλια τους … κόκορες από την Λέσβο, Σάμο, Χίο κ.α. Ειδήσεις σήμερα: Κρίσιμες ώρες για τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο – Σύσσωμη η οικογένειά του στην Αθήνα Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες Ρόντρικ Μπίτον: Πώς «βλέπει» ένας Άγγλος 5.000 χρόνια ελληνικής ιστορίας

