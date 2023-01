Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Ο ΣΥΡΙΖΑ πολέμιος στην πρωτοβουλία που ενισχύει την ασφάλεια των πολιτών

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εξέδωσε ανακοίνωση-απάντηση στον αρμόδιο τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστο Σπίρτζη, που ενόψει της ενίσχυσης των αστυνομικών τμημάτων της Αττικής με 600 Ειδικούς Φρουρούς, δήλωσε πως «τοποθετούν τα ρουσφέτια της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας στα τμήματα ασφαλείας για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας με ανεκπαίδευτους ειδικούς φρουρούς». Ειδικότερα στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διευκρινίζει ότι οι Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ) δεν καταργούνται και ότι οι 600 Ειδικοί Φρουροί, που θα ενταχθούν από τις 20 Ιανουαρίου στα Αστυνομικά Τμήματα της Αττικής, έχουν λάβει τετράμηνη εντατική εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να αποτελεί τον μόνιμο πολέμιο σε κάθε πρωτοβουλία της Κυβέρνησης που ενισχύει την ασφάλεια των πολιτών. Αναλυτικά, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής: Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει, δυστυχώς, να αποτελεί τον μόνιμο πολέμιο σε κάθε πρωτοβουλία της Κυβέρνησης που ενισχύει την ασφάλεια των πολιτών. Για την αποκατάσταση της αλήθειας επισημαίνονται τα εξής: Πρώτον, καμία κατάργηση ή αποψίλωση των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων δεν υλοποιείται. Δεύτερον, οι εξακόσιοι (600) Ειδικοί Φρουροί που θα ενισχύσουν περαιτέρω τις περιπολίες στις γειτονιές της Αττικής έχουν λάβει τετράμηνη εντατική εκπαίδευση. Τρίτον, η πρόσληψή τους έγινε με βάση νομοθετική πρωτοβουλία του περασμένου καλοκαιριού, την οποία ενέκρινε η Βουλή. Τέταρτον, σε συνδυασμό με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται στην Αστυνομία και οι οποίες απελευθερώνουν έναν σημαντικό αριθμό Αστυνομικών από πάρεργα δεκαετιών, ενδυναμώνεται σημαντικά η παρουσία των Αστυνομικών στις γειτονιές. Ειδήσεις σήμερα: Άγιος Παντελεήμονας: Αιγύπτιος που φυλακίστηκε γιατί βίαζε τη φίλη του, βγήκε έξω ένα χρόνο μετά και… το ξανάκανε! Υπουργείο Εξωτερικών: Ρηματική Διακοίνωση προς την Πρεσβεία της Λιβύης Kuwait Airways: Έγδυσαν τις υποψήφιες αεροσυνοδούς σε συνέντευξη για προσλήψεις

