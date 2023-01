Χατζηδάκης: «Ο κ. Τσίπρας με τα λόγια χτίζει ανώγια και κατώγια»

Απέναντι στις υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση απαντά με έργο, τονίζει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, σε σχόλιό του για βίντεο που ανήρτησε ο ΣΥΡΙΖΑ στο οποίο αναφέρεται στη στέγαση. «Ο κ. Τσίπρας με τα λόγια χτίζει ανώγια και κατώγια! Αναφέρομαι στο βίντεο που κυκλοφόρησε ο ΣΥΡΙΖΑ και με το οποίο εκφράζει … τη συμπαράστασή του στους νέους που θέλουν να αποκτήσουν δικό τους σπίτι, συνδέοντάς το μάλιστα και με τον μισθό που παίρνουν στη δουλειά τους. Τους υπόσχεται, λοιπόν, σπίτια, ανώγια και κατώγια, αλλά μόνο στα λόγια» επισημαίνει μεταξύ άλλων ο υπουργός. Προσθέτει ακόμη ότι «τέτοιες προσπάθειες ψυχικής ταύτισης με τους νέους έχουμε δει πολλές από τον κ. Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ», αλλά «δεν έχουμε δει ουσιαστικά αποτελέσματα». Στην ανάρτησή του ο κ. Χατζηδάκης αναφέρει: «Ας δούμε τα πράγματα ψύχραιμα και συγκεκριμένα: Πρώτον, ανεργία. Ποιος αριθμός είναι άραγε μεγαλύτερος; Το 17,5% που την παρέδωσε ο κύριος Τσίπρας στη Νέα Δημοκρατία ή το 11,4% που βρίσκεται σήμερα; Αλλά ακόμα και στην ανεργία των νέων 20-29 ετών, ποιος αριθμός είναι μεγαλύτερος; Το 26,1% που ήταν το καλοκαίρι του 2019 ή το 21,5% στο οποίο έχει πέσει τώρα; Δεύτερον, μισθοί. Ποιος αριθμός είναι μεγαλύτερος; Τα 650 ευρώ που ο κ. Τσίπρας παρέδωσε τον κατώτατο μισθό ή τα 713 ευρώ που είναι σήμερα; Και, μάλιστα, μέσα σε ένα καθεστώς διαδοχικών διεθνών κρίσεων και, ενώ επίκειται νέα, σημαντική και δίκαιη αύξηση του κατώτατου μισθού, που θα στηρίξει ακόμα περισσότερο το εισόδημα των εργαζομένων. Τρίτον, συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή των νέων. Ποιος εισήγαγε την άδεια πατρότητας; Ποιος θέσπισε την πληρωμένη από τη ΔΥΠΑ γονική άδεια 2 μηνών και για τους 2 γονείς; Ποιος έφερε πιο ευέλικτα ωράρια για τους εργαζόμενους γονείς, για να μπορούν να βλέπουν παραπάνω τα παιδιά τους; Ποιος επέκτεινε την άδεια μητρότητας από 6 σε 9 μήνες και στον ιδιωτικό τομέα; Η απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη! Ο κ. Τσίπρας κουνάει το δάχτυλο σε μία κυβέρνηση που έχει κάνει πάντως πολύ περισσότερα από τη δική του. Τέταρτον, στεγαστική πολιτική. Είναι αλήθεια ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε αυξήσει τα στεγαστικά επιδόματα. Αλλά μόνο αυτό. Ενώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υιοθέτησε τους τελευταίους μήνες ένα μεγάλο – για τα ελληνικά δεδομένα – πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων. Όλα αυτά δεν είναι θεωρίες και υποσχέσεις. Είναι ήδη νόμος από τον περασμένο Δεκέμβριο, νόμος ο οποίος ξεκινά αμέσως να εφαρμόζεται. Η παράδοση των πρώτων σπιτιών του προγράμματος “Κάλυψη” που θα καλύψει τους φτωχότερους συμπολίτες μας, δωρεάν ή με πολύ χαμηλό ενοίκιο, αναμένεται να γίνει τέλη Φεβρουαρίου-αρχές Μαρτίου. Παράλληλα, για τα χαμηλότοκα ή άτοκα στεγαστικά δάνεια σε νέους και νέα ζευγάρια μέχρι 39 ετών, στόχος είναι, μέσα στον Μάρτιο, να εγκριθούν τα πρώτα δάνεια. Συνολικά, μιλάμε για ένα πρόγραμμα 1,75 δισ. ευρώ, από το οποίο θα βγουν κερδισμένοι 137.000 νέοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Απέναντι στα λόγια του κ. Τσίπρα, εμείς απαντάμε με έργο. Απέναντι στα βίντεο, εμείς αντιπαρατάσσουμε μία κοινωνική πολιτική με αποτέλεσμα και, απέναντι στον λαϊκισμό και τις θεατρικές πολιτικές παραστάσεις, εμείς έχουμε υιοθετήσει μία πολιτική που περιορίζει την ανεργία, αυξάνει μισθούς και δημιουργεί όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη, κάθε μέρα και καλύτερες προοπτικές για τους νέους ανθρώπους και θα συνεχίσουμε και μετά τις εκλογές, δίνοντας μεγάλη έμφαση στο πρόγραμμά μας σε δύο βασικά ζητήματα: Ακόμα μεγαλύτεροι μισθοί και ένα ακόμα πιο μεγάλο πρόγραμμα στέγασης, που θα καλύψει ακόμα πιο πολλά νέα ζευγάρια» υπογραμμίζει ο κ. Χατζηδάκης.

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )