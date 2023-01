Χατζηδάκης: Παρά τη διεθνή κρίση, η ανεργία μειώθηκε ακόμη περισσότερο τον Νοέμβριο Στο 11,4% διαμορφώθηκε η ανεργία τον Νοέμβριο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ και τη Eurostat Στη συνεχή μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα, παρά τις δυσμενείς προβλέψεις, αναφέρθηκε ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης. Σε ανάρτησή του στο Twitter επισημαίνει ότι, «παρά τη διεθνή κρίση και παρά τις δυσμενείς προβλέψεις», τα στατιστικά της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat δείχνουν ότι η ανεργία στην Ελλάδα τον Νοέμβριο ήταν στο 11,4%, μειωμένη και άλλο σε σχέση με τον Οκτώβριο. Όπως επισημαίνει, το 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ την είχε παραδώσει στο 17,5%. Παρά τη διεθνή κρίση και παρά τις δυσμενείς προβλέψεις σχεδόν όλων, με βάση ΕΛΣΤΑΤ και Eurostat, η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε και τον Νοέμβριο να μειώνεται. 11,4% από 11,6% τον Οκτώβριο και 17,5% που την παρέδωσε ο #ΣΥΡΙΖΑ!— Kostis Hatzidakis (@K_Hatzidakis) January 9, 2023 Η ανάρτηση του Κωστή Χατζηδάκη: «Παρά τη διεθνή κρίση και παρά τις δυσμενείς προβλέψεις σχεδόν όλων, με βάση ΕΛΣΤΑΤ και Eurostat, η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε και τον Νοέμβριο να μειώνεται. 11,4% από 11,6% τον Οκτώβριο και 17,5% που την παρέδωσε ο #ΣΥΡΙΖΑ!» Ειδήσεις σήμερα Η βασιλική οικογένεια προσευχήθηκε για τον Κωνσταντίνο στη Μητρόπολη, ήλθαν όλοι στην Αθήνα – Δείτε φωτογραφίες Νότης Σφακιανάκης: Αφαντος «αετός χωρίς φτερά» Γερμανία: «Γυναίκες, ελευθερώστε τις θηλές» – «Ναι» στο τόπλες λέει το κόμμα των Ελεύθερων Δημοκρατών BEST OF NETWORK 10.01.2023, 09:30 10.01.2023, 07:24 10.01.2023, 08:05 10.01.2023, 09:12 10.01.2023, 08:59 09.01.2023, 17:00

