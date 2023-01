Χατζηδάκης: Σημαντική αύξηση στον κατώτατο μισθό – Αρχές Μαρτίου η εισήγηση

Στο τέλος της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης, θα κατατεθεί στη Βουλή η τροπολογία που θα ορίζει το χρονοδιάγραμμα της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους και τους επιστημονικούς φορείς σχετικά με τον κατώτατο μισθό και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, θα συζητηθεί. Αυτό δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Action24 και σημείωσε ότι, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Φεβρουαρίου και, στις αρχές Μαρτίου, θα γίνει η εισήγηση του υπουργού Εργασίας στο Υπουργικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής απόφασης. Σχετικά με το ύψος της επικείμενης αύξησης του κατώτατου μισθού, ο κ. Χατζηδάκης ξεκαθάρισε ότι, στην παρούσα φάση, κανένα σενάριο δεν μπορεί να επιβεβαιώσει, καθώς δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η διαδικασία για τον προσδιορισμό του ύψους της νέας αύξησης. Ωστόσο, ο υπουργός Εργασίας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει δώσει δείγματα γραφής με την περυσινή αύξηση, επισημαίνοντας ότι, με την περυσινή αύξηση, η Ελλάδα είναι στην 9η θέση μεταξύ των 22 χωρών της Ε.Ε. που έχουν νομοθετημένο κατώτατο μισθό, «στο μεταξύ, μεσολάβησαν άλλες δύο χώρες και, τώρα, βρισκόμαστε στην 11η θέση». Παράλληλα, τόνισε ότι η νέα αύξηση θα είναι σημαντική και θα απαντά στην πίεση που δέχονται οι εργαζόμενοι, ιδίως αυτοί που λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό, αλλά ταυτόχρονα θα λαμβάνει υπόψη τις αντοχές και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. «Δεν υπάρχει μαγική γομολάστιχα που να εξαφανίζει τις συνέπειες της διεθνούς κρίσης» ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναφορικά με το βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ για τη στέγη, ο υπουργός Εργασίας είπε ότι του έκανε εντύπωση αυτό το βίντεο και συμπλήρωσε: «Παραλάβαμε από τον ΣΥΡΖΑ ανεργία 17,5%, την πήγαμε στο 11,4%. Πήραμε τον κατώτατο μισθό στα 650, τον πήγαμε στα 713 και θα προχωρήσουμε σε νέα, σημαντική και δίκαια αύξησή του και μας κουνάει το δάχτυλο. Ο κ. Τσίπρας αύξησε μόνο τα στεγαστικά επιδόματα. Εμείς έχουμε ένα ολοκληρωμένο και μεγάλο για τα ελληνικά δεδομένα πρόγραμμα που αφορά σε 137.000 νέους. Μέσα στον Μάρτιο, θα ξεκινήσουν να δίνονται τα χαμηλότοκα ή άτοκα δάνεια σε νέους και νέα ζευγάρια έως 39 ετών, ενώ, έως τα τέλη Φεβρουαρίου-αρχές Μαρτίου, αναμένεται η παράδοση των πρώτων σπιτιών του προγράμματος “Κάλυψη”, που θα καλύψει τους φτωχότερους συμπολίτες μας, δωρεάν ή με πολύ χαμηλό ενοίκιο (1.000 σπίτια)». Επίσης, ο υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στα οφέλη από την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, λέγοντας τα εξής: «Οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν ήδη μειωθεί κατά 4,4, ποσοστιαίες μονάδες. Θεωρούμε ότι η επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, που καταγράφει τον χρόνο για τους εργαζόμενους, θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε την υποδηλωμένη εργασία και έτσι θα συλληφθεί παραπάνω ασφαλιστική ύλη και θα μπορέσουμε με υγιή τρόπο να μειώσουμε περαιτέρω τις εισφορές». Μεταξύ άλλων, ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι υπάρχουν 682 διαφορετικών ειδών κλαδικές συμβάσεις. «Οι συμβάσεις δεν διατάσσονται, είναι αποτέλεσμα συμφωνίας εργοδοτών και εργαζομένων. Εμείς θέλουμε και ενθαρρύνουμε τις κλαδικές συμβάσεις, επιδιώκουμε τους κοινούς παρονομαστές, αλλά δεν μπορούμε να τις νομοθετήσουμε» διευκρίνισε ο υπουργός. Ειδήσεις σήμερα: Άγιος Παντελεήμονας: Αιγύπτιος που φυλακίστηκε γιατί βίαζε τη φίλη του, βγήκε έξω ένα χρόνο μετά και… το ξανάκανε! Υπουργείο Εξωτερικών: Ρηματική Διακοίνωση προς την Πρεσβεία της Λιβύης Kuwait Airways: Έγδυσαν τις υποψήφιες αεροσυνοδούς σε συνέντευξη για προσλήψεις

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )