Χατζηδάκης: Σημαντική και δίκαιη η αύξηση του κατώτατου μισθού

Tην εκκίνηση της εσπευσμένης διαδικασίας για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού και την εφαρμογή του από την 1η Απριλίου προανήγγειλε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης. «Τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί η τροπολογία για το χρονοδιάγραμμα της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους και τους επιστημονικούς φορείς. Όπως έγινε και πέρυσι, θα βρεθεί μια ισορροπημένη λύση που θα οδηγήσει σε σημαντική και δίκαιη αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα συνδυάζει δυο παραμέτρους: -Αφενός την πίεση που υφίστανται τα νοικοκυριά και ιδιαίτερα οι μισθωτοί που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό από την αύξηση του πληθωρισμού λόγω της διεθνούς κρίσης, -Αφετέρου την ανταγωνιστικότητα και τις αντοχές των επιχειρήσεων οι οποίες επίσης υφίστανται την διεθνή κρίση», τόνισε μιλώντας στον Real fm. «Σημειώνω με έκπληξη την αυτοσυγκράτηση του ΣΥΡΙΖΑ που μιλά για 780 ευρώ. Περίμενα ότι θα υπερέβαιναν τα 1000 ευρώ γιατί ΣΥΡΙΖΑ είναι, ό,τι θέλει λέει. Μακάρι οι μισθοί να είναι 2000 και 3000 ευρώ. Όμως, όπως δεν υπάρχουν επιχειρήσεις με τους εργαζόμενους στα κεραμίδια, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να κατανοήσουν οι επιχειρήσεις, έτσι δεν υπάρχουν και εργαζόμενοι χωρίς εργοδότες. Γιατί αν μια επιχείρηση παύσει να είναι ανταγωνιστική, θα κλείσει», επεσήμανε ακόμη. Σχετικά με τους δείκτες ανεργίας είπε ότι «παραλάβαμε την ανεργία στο 17,5 %. Σήμερα είναι στο 11,4 % και το Νοέμβριο είχαμε πάλι πτώση παρότι πολλοί προέβλεπαν ότι λόγω εποχικότητας της αγοράς εργασίας θα είχαμε άνοδο. Η μείωση κατά 6,1 μονάδες δεν έγινε αυτόματα αλλά ήταν αποτέλεσμα της φορολογικής, δημοσιονομικής, αδειοδοτικής, εργασιακής και ασφαλιστικής πολιτικής της κυβέρνησης. “Δεν έτυχε, πέτυχε”. Το πότε η ανεργία θα πέσει κατά από το 10 % ώστε να αλλάξει το καθεστώς για τις τριετίες, εξαρτάται από την πολιτική που θα ασκηθεί όχι μόνο πριν αλλά και μετά τις εκλογές. Για παράδειγμα αν η χώρα μπει σε αστάθεια ή αν εκλεγεί μια κυβέρνηση που δεν είναι φιλοεπενδυτική, μην περιμένετε να ανοίξουν καινούργιες δουλειές. Αν έχουμε ένα τέτοιο σκηνικό, δεν θα συζητάμε για τις τριετίες αλλά για το πως θα αποφύγουμε κινδύνους για τη χώρα και τους εργαζόμενους». Για τις αυξήσεις στις συντάξεις ανέφερε ότι «στο τέλος Ιανουαρίου θα καταβληθεί η σύνταξη του Φεβρουαρίου με την αύξηση καθώς και τα αναδρομικά για τη σύνταξη του Ιανουαρίου. Για παράδειγμα αν η αύξηση για έναν συνταξιούχο είναι 70 ευρώ το μήνα, στο τέλος Ιανουαρίου θα πάρει 140 ευρώ που αντιστοιχούν στις συντάξεις του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου. Προηγήθηκαν η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, το επίδομα των 250 ευρώ και η τέταρτη δόση από τον επανυπολογισμό των συντάξεων με βάση το νόμο Βρούτση». Ειδήσεις σήμερα:Έξι άτομα επιτέθηκαν σε 33χρονο στο Χαλάνδρι με μαχαίρι – Του άρπαξαν χρήματα και κινητό Ο Χάρι έχει φτάσει τον Κάρολο και τον Ουίλιαμ στα όριά τους – Τι αποκαλύπτει πηγή του παλατιού Το κινέζικο μαρτύριο και η επικίνδυνη «κράκεν» από τις ΗΠΑ

