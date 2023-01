Γιάννης Μαντζουράνης: Η γνωμοδότηση Ντογιάκου υπονομεύει ευθέως την συνταγματική τάξη

Κριτική στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκο, με αφορμή τη γνωμοδότησή του σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ εκφράζει με δήλωσή του το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνος του Τμήματος Δικαιοσύνης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Γιάννης Μαντζουράνης. Σύμφωνα με τον Γιάννη Μαντζουράνη ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου «δεν κινείται απλώς εκτός συνταγματικής και δημοκρατικής τάξης. Την υπονομεύει ευθέως και χωρίς προσχήματα». Στη δήλωσή του το μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι ο Ισίδωρος Ντογιάκος «με ερμηνευτικές αλχημείες επιχειρεί να αφαιρέσει από μια εκ του Συντάγματος Ανεξάρτητη Αρχή κάθε ανεξαρτησία και κάθε ελεγκτική αρμοδιότητα και να τη μεταλλάξει σε άβουλο παρατηρητή και φιμωμένο μάρτυρα των υποκλοπών και των βάναυσων προσβολών του κράτους δικαίου από τον κύριο Μητσοτάκη». «Ο νομικός κόσμος και οι δημοκρατικοί πολίτες δεν θα επιτρέψουν ούτε τη συγκάλυψη, ούτε την ασέλγεια εις βάρος της Δικαιοσύνης, αλλά ούτε και το βιασμό της δημοκρατίας» καταλήγει ο Γιάννης Μαντζουράνης στη δήλωσή του. Η δήλωση του Γιάννη Μαντζουράνη «Η “γνωμοδότηση” του Ισίδωρου Ντογιάκου για τις αρμοδιότητες της Α.Δ.Α.Ε. μετά από αίτημα ιδιωτικής εταιρείας παρόχου σταθερής και κινητής τηλεφωνίας δεν κινείται απλώς εκτός συνταγματικής και δημοκρατικής τάξης. Την υπονομεύει ευθέως και χωρίς προσχήματα. Με ερμηνευτικές αλχημείες, ο Ισίδωρος Ντογιάκος επιχειρεί να αφαιρέσει από μια εκ του Συντάγματος Ανεξάρτητη Αρχή κάθε ανεξαρτησία και κάθε ελεγκτική αρμοδιότητα και να τη μεταλλάξει σε άβουλο παρατηρητή και φιμωμένο μάρτυρα των υποκλοπών και των βάναυσων προσβολών του κράτους δικαίου από τον κύριο Μητσοτάκη. Τοις κείνου ρήμασι πειθόμενος, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μετατρέπεται έτσι σε εντολέα της δημοκρατίας του πάγου. Το δίδυμο Ντογιάκου-Μητσοτάκη διαπράττει όμως, υπό το κράτος πανικού, αυτοκτονικό σφάλμα. Ο νομικός κόσμος και οι δημοκρατικοί πολίτες δεν θα επιτρέψουν ούτε τη συγκάλυψη, ούτε την ασέλγεια εις βάρος της Δικαιοσύνης, αλλά ούτε και το βιασμό της δημοκρατίας. Οψόμεθα ες Φιλίππους». Ειδήσεις σήμερα: Πώς ήρθαν οι Γλύξμπουργκ στην Ελλάδα: Από τον βασιλιά Γεώργιο στον Κωνσταντίνο Γέλη Παπαγιαννοπούλου – Αγγελοπούλου: Η γυναίκα πίσω από τον «εμφύλιο» μιας δυναστείας Αυστραλία: Viral στο TikTok ο DJ που κάνει τέκνο ρεμίξ τη «Ρόζα», τον «Στράτο» και το «Σώμα μου»

