Δένδιας: Επιστολή στην ΕΕ για το Φαρμακονήσι – «Οι προκλήσεις της Τουρκίας μπορεί να φέρουν ατύχημα» Με επιστολή του ο Έλληνας ΥΠΕΞ μιλά και για την επιθετική στάση των Τούρκων ψαράδων 11.01.2023, 13:57 UPD: 11.01.2023, 13:58 Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, απέστειλε εχθές, 10 Ιανουαρίου, επιστολή προς τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Ζοζέπ Μπορέλ, την οποία κοινοποιεί στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά, καθώς και στον Επίτροπο για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την Αλιεία, Βιργκίνιου Σινκεβίντσιους. Στην επιστολή του, ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρεται στο επεισόδιο (05.01.2023) κατά το οποίο περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ εκτελούσε διατεταγμένη υπηρεσία προς αναγνώριση τριών τουρκικών αλιευτικών σκαφών που αλίευαν στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά του Φαρμακονησίου, εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, δέχθηκε παρενόχληση από τουρκική ακταιωρό. H εν λόγω επαναλαμβανόμενη τουρκική πρακτική, σημειώνει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, δημιουργεί επικίνδυνο περιβάλλον ασφαλείας και αυξάνει την πιθανότητα «ατυχήματος», το οποίο θα μπορούσε να εργαλειοποιηθεί από την Άγκυρα προκειμένου να κλιμακωθεί η ένταση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cpl9xqfk8a1l) Επιπλέον, επισημαίνεται στην επιστολή η αποφυγή συνεργασίας και η συχνά επιθετική στάση από πλευράς Τούρκων αλιέων, όχι μόνον εναντίον σκαφών του Λιμενικού Σώματος, αλλά και εναντίον ελληνικών αλιευτικών σκαφών, στάση που στρέφεται κατά των νόμιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων Ελλήνων αλιέων. Είναι εύκολα αντιληπτό, σημειώνει ο Υπουργός Εξωτερικών, ποιες θα είναι οι συνέπειες μια τέτοιας εξέλιξης για την ευρύτερη περιοχή, αλλά και για τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών αναφέρεται, στη συνέχεια, στην επιθετική ρητορική Τούρκων αξιωματούχων, οι οποίοι σε σχεδόν καθημερινή βάση εκτοξεύουν, απρόκλητα, απειλές κατά της Ελλάδας. Σε συνδυασμό με τα περιστατικά αμφισβήτησης της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, είναι πασιφανές ότι η Τουρκία, με την Παράνομη Λαθραία και Άναρχη (ΠΛΑ) αλιεία, προσθέτει ένα ακόμη μέσο για την υλοποίηση της αναθεωρητικής της πολιτικής και την αμφισβήτηση του status quo της περιοχής. 11.01.2023, 13:57 UPD: 11.01.2023, 13:58 BEST OF NETWORK 11.01.2023, 12:59 11.01.2023, 14:48 11.01.2023, 12:11 11.01.2023, 14:02 11.01.2023, 14:01 11.01.2023, 10:30

