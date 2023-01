Ελλείψεις στα φάρμακα – Κυριακίδου: Έρχονται νομοθετικές ρυθμίσεις «Βρισκόμαστε δίπλα στην Ελλάδα και στα άλλα κράτη-μέλη» διεμήνυσε η Ευρωπαία Επίτροπος Υγείας Ένα πακέτο νομοθετικών ρυθμίσεων προανήγγειλε η επίτροπος Yγείας, Στέλλα Κυριακίδου, για το ζήτημα των ελλείψεων στα φάρμακα. Όπως, μάλιστα, δήλωσε, μιλώντας στην ΕΡΤ και τον Γιώργο Κουβαρά, στους επόμενους 1-2 μήνες «προχωρούμε με μια νέα φαρμακευτική στρατηγική». «Δεν αποτελεί μόνο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Βρισκόμαστε δίπλα στην Ελλάδα και στα άλλα κράτη-μέλη. Υπάρχει ομάδα εργασίας που εντοπίζει τις ελλείψεις. Είναι προτεραιότητά μας όλοι οι ασθενείς, ανεξαρτήτως» τόνισε η κ.Κυριακίδου για τις ελλείψεις φαρμάκων. Όσον αφορά στο θέμα του κορωνοϊού η Ευρωπαία Επίτροπος είπε τα εξής: «Χρειάζεται αποφασιστικότητα και συντονισμός από τα κράτη-μέλη. «Η μετάλλαξη των ΗΠΑ υπάρχει ήδη και στην ΕΕ. Το πρόβλημα με την Κίνα είναι ότι δεν έχουμε εικόνα για την επιδημιολογική κατάσταση εκεί, όπως έχει επισημάνει άλλωστε και ο ΠΟΥ» πρόσθεσε. «Θέλω να ζητήσω από τους πολίτες να προχωρήσουν στην ενισχυτική τους δόση εμβολιασμού έναντι του κορονοϊού», κατέληξε η κ.Κυριακίδου. Ειδήσεις σήμερα: Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Θα ταφεί στο Τατόι ως ιδιώτης – Η απόφαση της κυβέρνησης Ληστεία στο Παλαιό Φάληρο: «Προσπάθησα να λύσω πρώτα το παιδί μου», λέει η μητέρα Πρίγκιπας Χάρι: Γεννήθηκα για την περίπτωση που ο Ουίλιαμ χρειαζόταν κάποιο… όργανο BEST OF NETWORK 11.01.2023, 18:15 11.01.2023, 08:05 11.01.2023, 15:56 11.01.2023, 14:02 11.01.2023, 14:01 11.01.2023, 16:00

