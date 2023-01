Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε το ανθρώπινο πρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ Το όραμά μας προϋποθέτει τον σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου, επισημαίνει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη «Η ανθρώπινη Ελληνική Αστυνομία που οραματιζόμαστε, προϋποθέτει τον σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, στον χαιρετισμό του σε ενημερωτική συζήτηση για τον αυτισμό, που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των διοικητών των Αστυνομικών Τμημάτων Αττικής. «Η εκπαίδευση των αστυνομικών για την ορθή αντιμετώπιση πολιτών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού είναι απαραίτητη, ώστε να διαλυθούν τα τείχη του αποκλεισμού τους που δημιουργούνται σε μεγάλο βαθμό από τα εμπόδια της άγνοιας», προσέθεσε ο υπουργός, ενώ σημείωσε: «Από την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ και ξεκινήσαμε τις συνεργασίες μας, περιέγραψα ότι το δικό μου όραμα για την ΕΛΑΣ, να είναι μία Αστυνομία φιλική στον πολίτη και αποτελεσματική απέναντι στο έγκλημα, που θα διέπεται από βαθύ σεβασμό της δημοκρατικής νομιμότητας και θα μπορεί να προσεγγίζει με ανθρώπινο τρόπο τον πολίτη, χωρίς διακρίσεις. Η κοινωνία οφείλει να ανοίξει τις πόρτες της ισότιμα στα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Πιστεύω ότι ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας δεν είναι εύκολος, είναι ένα θέμα που αποτελεί πρόκληση για την ΕΛΑΣ. Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα πρέπει όλοι μας να μοιραστούμε τον στόχο και το όραμα, ότι πιστεύουμε σε μια κοινωνία με ενότητα και συνοχή. Σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς». Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ακόμα, μεταξύ άλλων: «Οφείλουμε να αποδείξουμε ότι σε αυτήν την πορεία η ΕΛΑΣ είναι αρωγός και συμπαραστάτης. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να έχουν κατάλληλη γνώση. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να φαίνεται προς την κοινωνία ότι κάθε Έλληνας αστυνομικός είναι ένας εκπρόσωπος της Πολιτείας, που μπορεί να νιώσει αυτά τα άτομα γιατί γνωρίζει πώς να συμπεριφερθεί και γιατί έχει την ευαισθησία και την αίσθηση του καθήκοντος για να το κάνει». Κεντρικοί ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας Δημήτρης Παπανικολάου -διαγνωσμένος ο ίδιος στο φάσμα του αυτισμού- η μητέρα αυτιστικού ενήλικα, ακτιβίστρια για τον αυτισμό και πρόεδρος της AMKE Race for Autism Gr, Άδα Σταματάτου και ο εργοθεραπευτής και συνιδρυτής της διαδικτυακής πλατφόρμας για την αναπηρία nevronas.gr, Νίκος Παγίδας. Σημειώνεται ότι την ενημερωτική δράση παρακολούθησαν επίσης, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριος Οικονόμου, οι γενικοί γραμματείς Δημόσιας Τάξης, Μιχαήλ Καραμαλάκης και Αντεγκληματικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, καθώς και ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Σκούμας. Ειδήσεις σήμερα: Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Θα ταφεί στο Τατόι ως ιδιώτης – Η απόφαση της κυβέρνησης Ληστεία στο Παλαιό Φάληρο: «Προσπάθησα να λύσω πρώτα το παιδί μου», λέει η μητέρα Πρίγκιπας Χάρι: Γεννήθηκα για την περίπτωση που ο Ουίλιαμ χρειαζόταν κάποιο… όργανο BEST OF NETWORK 11.01.2023, 12:59 11.01.2023, 14:48 11.01.2023, 12:11 11.01.2023, 14:02 11.01.2023, 14:01 11.01.2023, 10:30

