Κυριάκος Μητσοτάκης για θάνατο τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Μπήκε σε ανθρώπινο επίπεδο ο επίλογος του κεφαλαίου που έκλεισε το ’74

Για «πολυκύμαντη διαδρομή» του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου ο οποίος πέθανε το βράδυ της Τρίτης (10/1), κάνει λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δήλωσή του σημειώνοντας ότι αυτή η διαδρομή «σημάδεψε και σημαδεύτηκε από ταραγμένες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας του τόπου. Από τραύματα τα οποία επούλωσαν, ωστόσο, οι επιλογές, η ελεύθερη συνείδηση και η ωριμότητα του λαού μας». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει, επίσης, τη «διακριτική» στάση του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου «σε όλα τα χρόνια της Μεταπολίτευσης». Παράλληλα προσθέτει ότι με τον θάνατο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου «γράφεται, τώρα, και σε ανθρώπινο επίπεδο, ο τυπικός επίλογος ενός κεφαλαίου που έχει κλείσει οριστικά με το δημοψήφισμα του 1974». «Απευθύνω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του» καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη δήλωσή του για τον Κωνσταντίνο Γλύξμπουργκ. Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον θάνατο του τέως βασιλία Κωνσταντίνου Η πολυκύμαντη διαδρομή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου σημάδεψε και σημαδεύτηκε από ταραγμένες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας του τόπου. Από τραύματα τα οποία επούλωσαν, ωστόσο, οι επιλογές, η ελεύθερη συνείδηση και η ωριμότητα του λαού μας. Αλλά και η διακριτική, είναι αλήθεια, στάση του ιδίου σε όλα τα χρόνια της Μεταπολίτευσης. Με τον θάνατό του γράφεται, τώρα, και σε ανθρώπινο επίπεδο, ο τυπικός επίλογος ενός κεφαλαίου που έχει κλείσει οριστικά με το δημοψήφισμα του 1974. Τον λόγο, πλέον, έχει η Ιστορία. Αυτή θα κρίνει δίκαια και αυστηρά τον Κωνσταντίνο της δημόσιας ζωής. Γιατί τον άνθρωπο Κωνσταντίνο τον συνοδεύει, ήδη, η θλίψη και ο σεβασμός μπροστά στην απώλεια της ίδιας της ζωής. Απευθύνω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του. Ειδήσεις σήμερα: Η κυβέρνηση αποφασίζει για την ταφή του Κωνσταντίνου – Τι θα συζητηθεί στο Μαξίμου Survivor All Star: Οι 4 του τάκου και η οικειοθελής αποχώρηση της Βρισηίδας Τα πρόσωπα του εκλογικού αγώνα της ΝΔ – Η «τρόικα» και οι εξωκοινοβουλευτικοί

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )