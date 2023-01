Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα πετύχουμε την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα – Δεν το περιμένω άμεσα

Η οικονομία αλλά και το θέμα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα ήταν τα δύο βασικά ζητήματα που απασχόλησαν τον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες την Τετάρτη (11/1) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στην καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή τους. Ειδικά για τα Γλυπτά του Παρθενώνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην «συστηματική και αθόρυβη προσπάθεια να πετύχουμε τον εθνικό στόχο» προσθέτοντας: «Δεν αναμένω άμεσα αποτελέσματα αλλά πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολύ συστηματικές κινήσεις και εφόσον ο λαός θα μας εμπιστευτεί ξανά πιστεύω ότι αυτό τον στόχο θα μπορέσουμε να τον πετύχουμε με απόλυτο σεβασμό στις προφανείς "κόκκινες" γραμμές που έχουν θέσει όλες οι κυβερνήσεις, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να πετύχουμε αυτό που όλοι επιδιώκουμε, που δεν μπορεί να είναι άλλο όχι μόνο εμείς οι Έλληνες αλλά και οι επισκέπτες να βλέπουμε αυτό το μοναδικό μνημείο της παγκόσμιας κληρορονίας στο φυσικό του χώρο, το Μουσείο της Ακρόπολης στη σκιά του ιερού βράχου». Όσον αφορά την οικονομία ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «το 2023 είναι εκλογική χρονιά αλλά η κυβέρνηση δεν θα ενδώσει στις σειρήνες του λαϊκισμού και να ξεφύγει από τον ψηφισμένο προυπολογισμό που προβλέπει πλεόνασμα το 2023». «Εμείς θα πορευόμαστε με τη συνεση και τη σοβαρότητα που οι καιροί απαιτούν» πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αν και τόνισε την πρόθεση της κυβέρνησης από την υπεραπόδοση της οιικονομία να μπορεί να δίνει μέρισμα στις κοινωνικές ομάδες που δοκιμάζονται. «Οι πολίτες γνωρίζουν ότι έχουμε την δυνατότητα από την υπεραπόδοση της οικονομία να επιστρέφουμε ένα δίκαιο μέρισμα ανάπτυξης προς τις κοινωνικές δυνάμεις που το έχουν ανάγκη και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να κινούμαστε μέχρι τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών» είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την πλευρά της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε «πολύ θετικό ότι παρά τις συνεχιζόμενες αντιξοότητες – ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται – γίνεται κάθε προσπάθεια στην οικονομία να βοηθηθούν οι ευάλωτοι που καλούνται να καταβάλουν το πιο βαρύ τίμημα». «Από εκεί και πέρα, με τα πιο πρόσφατα γεγονότα στη Βραζιλία που ευτυχώς δεν είχαν κακή κατάληξη είδαμε κατί που είναι γνωστό ότι οι σύγχρονες φιλελεύθερες δημοκρατίες είναι μια κατάκτηση που χρειάζεται συνεχή επαγρύπνιση, τίποτα δεν είναι δεδομένο και γι’ αυτό μια ισχυρη οικονομία, η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και η αρμονική λειτουργία των θεσμών είναι συστατικά στοιχεία». είναι μια κατάκτηση που χρειάζεται συνεχή επαγρύπνιση και γι’ αυτό μια ισχυρη κοινωνία και η αρμονική λειτουργία των θεσμών είναι συστατικά στοιχεία» πρόσθεσε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Ο διάλογος Μητσοτάκη-Σακελλαροπούλου ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Πρώτη μας συνάντηση κυρία Πρόεδρε για το 2023, να σας ευχηθώ και πάλι να έχουμε μια καλή χρονιά, με υγεία και προκοπή για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, και φυσικά μια καλή πορεία για τη χώρα. Είχαμε χθες την ευκαιρία να υποδεχθούμε στην πατρίδα μας τον επικεφαλής του ΟΟΣΑ και να συζητήσουμε τα συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης του Οργανισμού, τα οποία είναι εξαιρετικά θετικά για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Πιστεύω, εξάλλου, ότι όποιος κινήθηκε στην αγορά τις ημέρες των γιορτών διαπίστωσε ότι, σε πείσμα όσων είχαν καλλιεργήσει ένα κλίμα άκρατου πεσιμισμού, η οικονομία κινήθηκε καλά. Οι ενδείξεις για το 2023, παρά το γεγονός ότι έχουμε πολλές εισαγόμενες αντιξοότητες, παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες. Όπως ξέρετε, από την 1η του μήνα οι συνταξιούχοι θα δουν μια πρώτη σημαντική αύξηση στις συντάξεις τους, μετά από πολλά χρόνια. Τον Φεβρουάριο θα τεθεί σε εφαρμογή το εργαλείο του market pass, ώστε να μπορέσουμε να περιορίσουμε, στο μέτρο του εφικτού, τις επιπτώσεις από την άνοδο των τιμών στα βασικά αγαθά, και από την 1η Απριλίου θα τεθεί σε εφαρμογή η νέα σημαντική – δεν είμαστε ακόμη σε θέση να την προσδιορίσουμε αλλά θα είναι μια σημαντική – αύξηση του κατώτατου μισθού, ώστε με αυτό τον τρόπο να μπορούμε να θωρακίσουμε και τους εργαζόμενους μισθωτούς, που βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο απέναντι στις επιπτώσεις του εισαγόμενου πληθωρισμού. Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω, καθώς το 2023 είναι προεκλογική χρονιά, ότι σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ενδώσει στις σειρήνες του λαϊκισμού και να ξεφύγει από το πλαίσιο του ψηφισμένου προϋπολογισμού, ο οποίος προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα για το 2023, αναγκαία και ικανή, πιστεύω, συνθήκη, προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο της επενδυτικής βαθμίδας. Επειδή πολλά θα ακουστούν στην προεκλογική περίοδο, εμείς θα εξακολουθούμε να πορευόμαστε με τη σύνεση και τη σοβαρότητα που οι καιροί απαιτούν. Οι πολίτες γνωρίζουν ότι έχουμε τη δυνατότητα από την υπεραπόδοση της οικονομίας να επιστρέφουμε ένα δίκαιο μέρισμα ανάπτυξης προς τις κοινωνικές ομάδες που έχουν εξάλλου την μεγαλύτερη ανάγκη, και σ΄ αυτή την κατεύθυνση θα εξακολουθούμε να κινούμαστε μέχρι την διεξαγωγή των εθνικών εκλογών. Θα ήθελα, επίσης, να σας ενημερώσω εν συντομία για ένα άλλο θέμα το οποίο απασχόλησε πολύ την ειδησεογραφία τις τελευταίες μέρες, και αναφέρομαι στην πολύ συστηματική, αθόρυβη προσπάθεια της κυβέρνησης να επανεργοποιήσει τον εθνικό στόχο της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, της επιστροφής τους δηλαδή στο Μουσείο της Ακρόπολης. Αυτά τα χρόνια κινηθήκαμε, πιστεύω, με μεγάλη μεθοδικότητα και έχουμε ήδη να επιδείξουμε κάποιες σημαντικές επιτυχίες. Επιστροφές πρώτων θραυσμάτων, όπως το «θραύσμα Fagan», αλλά και θραύσματα τα οποία κατέχει το Βατικανό, επιστρέφουν μόνιμα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Έχουμε ακόμα μία πολύ καλή απόφαση της UNESCO, αλλά το σημαντικότερο κυρία Πρόεδρε, έχουμε πλέον μια πολύ σημαντική αλλαγή στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε επίπεδο κοινής γνώμης αλλά και σε επίπεδο ανθρώπων που έχουν άποψη για το ζήτημα αυτό, απ’ όλο το πολιτικό φάσμα, οι οποίοι πια ανοιχτά επιχειρηματολογούν υπέρ της ανάγκης για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, αναγνωρίζοντας την μοναδικότητά τους και την ιδιαίτερη σημασία για τον παγκόσμιο πολιτισμό. Θα εξακολουθούμε, λοιπόν, να εργαζόμαστε για την επίτευξη αυτού του στόχου. Δεν αναμένω άμεσα αποτελέσματα, αλλά πιστεύω ότι ήδη έχουμε κάνει πολύ συστηματικές κινήσεις και, εφόσον ο ελληνικός λαός μας εμπιστευτεί και πάλι μετά τις εκλογές, πιστεύω ότι τελικά αυτόν τον στόχο θα μπορέσουμε να τον πετύχουμε, με απόλυτο σεβασμό στις προφανείς κόκκινες γραμμές που όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις είχαν θέσει, τονίζοντας όμως ταυτόχρονα την ανάγκη να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το οποίο όλοι επιδιώκουμε, που δεν μπορεί να είναι άλλο από το να βλέπουμε και να απολαμβάνουμε, όχι εμείς οι Έλληνες μόνο, αλλά όλοι, και οι επισκέπτες, αυτό το παγκόσμιο, το μοναδικό μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς στην ολότητα του στον φυσικό χώρο, που δεν είναι άλλος από το Μουσείο της Ακρόπολης, στη σκιά του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, βρίσκω πολύ θετικό ότι παρά τις συνεχιζόμενες αντιξοότητες – ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, τα προβλήματα είναι πολλά – γίνεται κάθε προσπάθεια στην οικονομία να βοηθηθούν οι ευάλωτοι. Να ενισχυθεί φυσικά η οικονομία, κυρίως όμως οι ευάλωτες ομάδες, που καλούνται να καταβάλουν το πιο βαρύ τίμημα σ΄ αυτές τις εξελίξεις. Από εκεί και πέρα, με τα πρόσφατα γεγονότα στη Βραζιλία, που ευτυχώς δεν είχαν κακή κατάληξη, είδαμε κάτι που είναι γνωστό, ότι δηλαδή οι σύγχρονες φιλελεύθερες δημοκρατίες είναι μια κατάκτηση που χρειάζεται διαρκή υπεράσπιση και επαγρύπνηση. Τίποτε δεν είναι δεδομένο, και για αυτό η ισχυρή οικονομία, η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής με την προστασία και των ευάλωτων ομάδων, η αρμονική λειτουργία των θεσμών, είναι συστατικά στοιχεία αυτής της κατάκτησης, κάτι το οποίο θα κληθούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε και στη νέα χρονιά. Όσο για τα γλυπτά, είναι πάρα πολύ θετική η εξέλιξη ότι η διεθνής κοινή γνώμη πλέον έχει συμμεριστεί το δίκαιο αίτημα της χώρας μας και εύχομαι να βρεθεί μια λύση που θα εξασφαλίσει ακριβώς την επιστροφή τους στο τόπο που ανήκουν, στην Ελλάδα, και την επανένωση, όπως σωστά αναφέρατε. Ειδήσεις σήμερα: Πώς ήρθαν οι Γλύξμπουργκ στην Ελλάδα: Από τον βασιλιά Γεώργιο στον Κωνσταντίνο Γέλη Παπαγιαννοπούλου – Αγγελοπούλου: Η γυναίκα πίσω από τον «εμφύλιο» μιας δυναστείας Αυστραλία: Viral στο TikTok ο DJ που κάνει τέκνο ρεμίξ τη «Ρόζα», τον «Στράτο» και το «Σώμα μου»

