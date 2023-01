Λιβύη: Ο υπουργός Πετρελαίου καλεί Ελλάδα, Αίγυπτο και Κύπρο σε συνεννόηση για ΑΟΖ

Μία σημαντική, για την Ελλάδα, δήλωση έρχεται από τον Λίβυο υπουργό Πετρελαίου, πρώην πολύ στενό συνεργάτη του προσωρινού πρωθυπουργού της Λιβύης και εκλεκτού του Ερντογάν, Μοχάμεντ Αούν. Ο Λίβυος υψηλόβαθμος αξιωματούχος απορρίπτει, στην ουσία, τους ισχυρισμούς της Άγκυρας πάνω στους οποίους βασίστηκε το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, αναφερόμενος στα δικαιώματα της Ελλάδος στη θάλασσα. Ειδικότερα αναφέρει πως είναι καιρός η Λιβύη να έρθει σε έναν φιλικό διακανονισμό με την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Κύπρο για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, βάζοντας, ουσιαστικά, «ταφόπλακα» στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Αναγνωρίζει, δε, πως οι χώρες έχουν δικαίωμα να επεκτείνουν τα χωρικά τους ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια και απο εκεί με τον κανόνα της μέσης γραμμής να οριοθετηθούν οι θαλάσσιες ζώνες. Υπενθυμίζεται ότι δικαστήριο της Λιβύης, με χθεσινή του απόφαση, ανέστειλε τη «συμφωνία για εξερεύνηση υδρογονανθράκων» που υπέγραψε η κυβέρνηση της Τρίπολης πέρυσι με την Τουρκία. Το εφετείο της Τρίπολης, το οποίο εξέδωσε τη χθεσινή απόφαση, άφησε χώρο στην κυβέρνηση της Τρίπολης να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το σκεπτικό της απόφασης, σύμφωνα με το Ρόιτερς. Το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο παραχαράσσει κάθε έννοια Διεθνούς Δικαίου αλλά και γεωγραφίας. Τουρκία και Λιβύη μοιράζονται κοινή ΑΟΖ, αγνοώντας τα δικαιώματα της Ελλάδας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο του 2020 η Ελλάδα είχε υπογράψει την μερική οριοθέτηση ΑΟΖ με την Αίγυπτο. Η ρηματική διακοίνωση Το Υπουργείο Εξωτερικών, επέδωσε, πριν από λίγες ημέρες, στην Πρεσβεία της Λιβύης στην Αθήνα Ρηματική Διακοίνωση με την οποία αντικρούει τις ανυπόστατες αιτιάσεις περί «παράνομων» ενεργειών του ερευνητικού σκάφους SANCO SWIFT. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το ελληνικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι οι σεισμικές έρευνες που διεξάγονται από το ερευνητικό σκάφος, νότια της Πελοποννήσου και νότιο-δυτικά της Κρήτης, λαμβάνουν χώρα σε περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας, σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Οι συντεταγμένες των περιοχών στις οποίες πραγματοποιούνται οι έρευνες είναι προσβάσιμες σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της έκδοσης σχετικών NAVTEX. Η ελληνική πλευρά χαιρετίζει την αναφορά, από τη λιβυκή πλευρά, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS). Εντούτοις, υπενθυμίζει στη λιβυκή πλευρά ότι τα δύο παράνομα και ανυπόστατα μνημόνια κατανοήσεως που αυτή έχει υπογράψει με την Τουρκία (Νοέμβριος 20219 και Οκτώβριος 2022) παραβιάζουν κατάφωρα θεμελιώδεις διατάξεις της UNCLOS, οι οποίες αντανακλούν και κανόνες του διεθνούς εθιμικού δικαίου. Ειδήσεις σήμερα: Πέθανε ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Ετοιμάζουν τους βασιλικούς τάφους στο Τατόι – Δείτε φωτογραφίες Γλυπτά του Παρθενώνα – Ανήκουν εδώ, λέει η Βρετανίδα υπουργός Πολιτισμού – «Αδειάζει» τον πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου ΕΟΠΥΥ: Η λίστα με τα 15 ακριβά φάρμακα για τα οποία απαιτείται ηλεκτρονική προέγκριση

