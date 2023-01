Μάντζος: Η κυβέρνηση θέλει νομοθεσία, ελευθερίες και κράτος δικαίου α λα καρτ «Η άσκηση κριτικής σε πράξεις πολιτειακών οργάνων δεν είναι μόνο δικαίωμα αλλά και υψηλό δημοκρατικό μας καθήκον», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Η κυβέρνηση εγκαλεί τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής για τη θεσμική κριτική, που της ασκεί στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Είναι η ίδια Κυβέρνηση, που ήθελε νομοθεσία à la carte, ελευθερίες à la carte, κράτος δικαίου à la carte. Είναι η Κυβέρνηση, που εισηγήθηκε, και η ΝΔ που μόνη ψήφισε έναν αντισυνταγματικό νόμο, που περιορίζει δικαιώματα, συσκοτίζει την αλήθεια και φαλκιδεύει τις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ», είναι η απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζου στη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου. «Η μόνη αλήθεια είναι ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, γνωμοδοτώντας στο ερώτημα ενός ιδιώτη, χωρίς αρμοδιότητα και καμία δεσμευτικότητα επιχειρεί να παρεμποδίσει τη λειτουργία μιας συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής. Η άσκηση κριτικής σε πράξεις πολιτειακών οργάνων δεν είναι μόνο δικαίωμα αλλά και υψηλό δημοκρατικό μας καθήκον. Και κανείς δεν μπορεί να μας το απαγορεύσει», επισημαίνει ακόμη ο κ. Μάντζος. «Φαίνεται πως το κομματικό συμφέρον υπερέχει για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι οι Νόμοι της Νέας Δημοκρατίας πάνω από το Σύνταγμα; Είναι οι κυβερνητικές μεθοδεύσεις πάνω από τις Ανεξάρτητες Αρχές; Είναι, εν τέλει, η Νέα Δημοκρατία πάνω από το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη Δημοκρατία;» διερωτάται ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου άσκησε σκληρή κριτική στη δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη που κατηγόρησε την κυβέρνηση για κακοποίηση των θεσμών στον βωμό της συγκάλυψης για την υπόθεση των υποκλοπών και μετά τη γνωμοδότηση του Ισίδωρου Ντογιάκου.Πιο συγκεκριμένα ο κ. Οικονόμου άφησε αιχμές για τον κ. Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι «όφειλε, ως πολιτικός αρχηγός, να γνωρίζει επακριβώς και σε βάθος το Σύνταγμα», κάτι που δεν προκύπτει από τη δήλωσή του, καθώς «ταυτίζει τη Δικαιοσύνη με την κυβέρνηση». «Ο κ. Ανδρουλάκης, πίσω από τα βαρύγδουπα λόγια, ομολογεί ότι θέλει μια Δικαιοσύνη à la carte, μια Δικαιοσύνη που θα κινείται με βάση τις δικές του απόψεις και πολιτικές επιδιώξεις» τόνισε ο κ. Οικονόμου. «Η Κυβέρνηση, αντίθετα, σέβεται και τιμά την ανεξάρτητη ελληνική Δικαιοσύνη απροϋπόθετα: δίχως αστερίσκους και υποσημειώσεις. Η διαφορά μας είναι χαοτική και αποκαλυπτική» καταλήγει στη δήλωσή του. Νωρίτερα, ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ότι «δεν επιτρέπουν σε έναν έντιμο δικαστή, τον κ. Ράμμο, που ηγείται μιας ανεξάρτητης Αρχής, που δημιουργήθηκε για να υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα στη δημοκρατία μας, να κάνει τη δουλειά του και να συνεχίσει την έρευνα» για την υπόθεση των υποκλοπών. Αναλυτικά η απάντηση του Γιάννη Οικονόμου Ο κ. Ανδρουλάκης, προτού επικαλεστεί τους θεσμούς και βασικές αρχές της δημοκρατίας μας, όφειλε ως πολιτικός αρχηγός, να γνωρίζει επακριβώς και σε βάθος το Σύνταγμα, πράγμα που δεν φαίνεται από το περιεχόμενο και το πνεύμα της δήλωσής του στο οποίο ταυτίζει τη Δικαιοσύνη με την κυβέρνηση. Ο κ. Ανδρουλάκης, πίσω από τα βαρύγδουπα λόγια, ομολογεί ότι θέλει μια Δικαιοσύνη à la carte, μια Δικαιοσύνη που θα κινείται με βάση τις δικές του απόψεις και πολιτικές επιδιώξεις. Η Κυβέρνηση, αντίθετα, σέβεται και τιμά την ανεξάρτητη ελληνική Δικαιοσύνη απροϋπόθετα: δίχως αστερίσκους και υποσημειώσεις. Η διαφορά μας είναι χαοτική και αποκαλυπτική. Τι δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης «Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση κακοποιούν βάναυσα τους θεσμούς στον βωμό της συγκάλυψης. Δεν επιτρέπουν σε έναν έντιμο δικαστή, τον κ. Ράμμο, που ηγείται μιας ανεξάρτητης Αρχής, που δημιουργήθηκε για να υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα στη δημοκρατία μας, να κάνει τη δουλειά του και να συνεχίσει την έρευνα», ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως είπε, «αυτό συμβαίνει γιατί ο πρωθυπουργός θέλει να πάει στις επερχόμενες εκλογές, έχοντας τον ελληνικό λαό σε απόλυτο σκοτάδι όσον αφορά τα πραγματικά ευρήματα αυτής της νοσηρής υπόθεσης. Είπα από την αρχή ότι αυτή η ιστορία με τις υποκλοπές δεν είναι ένα προσωπικό ζήτημα. Είναι ζήτημα δημοκρατίας, είναι ζήτημα που αφορά τους θεσμούς, το κράτος δικαίου, τη διάκριση των εξουσιών. Και πάνω απ΄όλα αφορά τον αγώνα πολλών γενεών Ελλήνων για να έρθει η δημοκρατία στην πατρίδα μας». «Δεν θα επιτρέψουμε ως Δημοκρατική Παράταξη να συνεχιστεί αυτή η διολίσθηση, που επιβάλλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χώρα, εκθέτοντας την διεθνώς» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. 