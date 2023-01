ΟΝΝΕΔ: Καλά τα «χάου του», καλύτερο όμως το know how κύριε Τσίπρα Οι νέοι γνωρίζουν ποιος τους εξαπάτησε υποσχόμενος μαγικές λύσεις, τονίζει η ΟΝΝΕΔ Απάντηση στα βίντεο του του ΣΥΡΙΖΑ προς τους νέους σχετικά με θέματα κατοικίας και κατώτατου μισθού δίνει η ΟΝΝΕΔ με ανακοίνωση της, στην οποία επιχειρεί να απδομήσει ολες τις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ παραθέτοντας τις κυβενητικές επιτυχίες στη στέγη, στα φοιτητικά επιδόματα, στην ανεργία των νέων και στον κατώτατο μισθό. Αναλυτικά η ΟΝΝΕΔ σημειώνει στην ανακοίνωση της: «Τα σποτάκια του ΣΥΡΙΖΑ για τους νέους μαρτυρούν ένα και μόνο πράγμα: ότι αν είχαν ασχοληθεί με τις προοπτικές των νέων ανθρώπων όσο ασχολούνται με την προπαγάνδα, ίσως και να είχαν πετύχει κάτι όσο κυβερνούσαν. Δυστυχώς για τον κύριο Τσίπρα και την παρέα του, οι νέες και οι νέοι της πατρίδας μας είναι σε θέση να συγκρίνουν τα «πεπραγμένα» του με το έργο της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. – Η ανεργία των νέων 20-29 ετών από 22,1% που την άφησαν έχει ήδη μειωθεί στο 16,5%. – Από το 2019 έχουν δημιουργηθεί 245.000 νέες θέσεις εργασίας. – Ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί από 650 ευρώ σε 713 και σύντομα θα έχουμε μια νέα, σημαντική αύξησή του. – Το φοιτητικό επίδομα αυξήθηκε από 1.000 στα 1.500 ευρώ και σε περίπτωση συγκατοίκησης στα 2.000 ευρώ. Οι νέοι, λοιπόν, γνωρίζουν ποιος τους εξαπάτησε υποσχόμενος μαγικές λύσεις. Και ξέρουν ακόμα ότι με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μπορούν να στεγάσουν τα όνειρά τους στην Ελλάδα, με καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Τα σποτάκια του ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο που έχει κάνει για τις νέες και τους νέους ο ΣΥΡΙΖΑ. Και, ευτυχώς για εμάς, δεν θα έχει ξανά την ευκαιρία να πάει πίσω τα όνειρά μας. Και αυτό γιατί η Νέα Δημοκρατία θα είναι και πάλι αυτοδύναμη κυβέρνηση με ισχυρή εντολή όλων των πολιτών, μαζί και των νέων. Γιατί καλά τα «χάου του», καλύτερο όμως το know how». Ειδήσεις σήμερα: Πέθανε ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Ετοιμάζουν τους βασιλικούς τάφους στο Τατόι – Δείτε φωτογραφίες Γλυπτά του Παρθενώνα – Ανήκουν εδώ, λέει η Βρετανίδα υπουργός Πολιτισμού – «Αδειάζει» τον πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου ΕΟΠΥΥ: Η λίστα με τα 15 ακριβά φάρμακα για τα οποία απαιτείται ηλεκτρονική προέγκριση BEST OF NETWORK 11.01.2023, 18:15 11.01.2023, 08:05 11.01.2023, 15:56 11.01.2023, 14:02 11.01.2023, 14:01 11.01.2023, 16:00

