Πέθανε ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Η κυβέρνηση αποφασίζει για την κηδεία – Στο Τατόι η ταφή

Η κυβέρνηση είναι πιθανό να πάρει αύριο το πρωί απόφαση, σε διυπουργική σύσκεψη μετά τον «πρωινό καφέ», για το τελετουργικό που θα αφορά τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο. Το θέμα χειρίζεται, εκ μέρους του Μεγάρου Μαξίμου, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ στη σύσκεψη αναμένεται να μετάσχει και ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης. «Δεν θα το αφήσουμε να γίνει σίριαλ» έλεγε αρμόδια κυβερνητική πηγή. Με τα ως τώρα δεδομένα, δεν θεωρείται το επικρατέστερο σενάριο μια κηδεία δημόσια δαπάνη. Θα φανεί, αν θα υπάρξει κάποια άλλη τιμή, κατώτερης βαθμίδας, ως ορίζει ο νόμος, και αν θα υπάρξει λαϊκό προσκύνημα στη σορό. Κατά πάσα πιθανότητα, ο Κωνσταντίνος θα ενταφιαστεί στο Τατόι, εκτός αν ορίσει διαφορετικά η οικογένεια. Σημειωτέον, εκεί ενταφιάστηκε και η βασίλισσα Φρειδερίκη, η οποία πέθανε το 1981, σε πολύ πιο δύσκολες πολιτικές συνθήκες και με νωπές τις μνήμες του δημοψηφίσματος για το Πολιτειακό. Προ εβδομάδος στο Μαξίμου βρέθηκαν στενοί συγγενείς του Κωνσταντίνου, οι γιοι του Νικόλαος και ο Παύλος, για να συζητήσουν την υπόθεση. Συνοδεύονταν από τον δικηγόρο Κωνσταντίνο Λιδωρίκη, ο οποίος χειρίζεται υποθέσεις της τέως βασιλικής οικογένειας. Ο Κωνσταντίνος δεν ήταν Έλληνας πολίτης. Έφερε δανέζικο διαβατήριο από το 1983 ως King Constantine και το 2021, όταν χρειάστηκε να βγάλει ΑΜΚΑ, λόγω της μετεγκατάστασής του στην Ελλάδα, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απεφάνθη ότι θα μποορούσε να χρησιμοποιήσει το όνομα «Κωνσταντίνος τέως Βασιλεύς Παύλου». Το ότι δεν είναι Έλληνας πολίτης δεν έχει σχέση με το αν μπορεί να ταφεί δημοσία δαπάνη, αλλά είναι χαρακτηριστικό του πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το ζήτημα της ταφής του. Ειδήσεις σήμερα:Πέθανε ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος Ελληνοτουρκικά: Φρούριο η Κρήτη μετά τις απειλές του Καλίν για τα 12 μίλια Προκαλεί το Spectator: Αν η Ελλάδα πάρει τα Γλυπτά του Παρθενώνα δεν θα τα επιστρέψει ποτέ

