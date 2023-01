Πέθανε ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή τον αποχαιρετά με φωτογραφίες από το χρυσό μετάλλιο της Ρώμης

Την θλίψη της για τον θάνατο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου εξέφρασε αργά το βράδυ της Τρίτης η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Όπως είναι γνωστό ο Κωνσταντίνος το 1960 συμμετείχε και στους Ολυμπιακούς αγώνες της Ρώμης με την ομάδα ιστιοπλοϊας της Ελλάδας. Συμμετείχε ως πηδαλιούχος του σκάφους «Νηρεύς» με πλήρωμα τους Οδυσσέα Εσκιτζόγλου και Γιώργο Ζαΐμη. Η ομάδα απέσπασε το πρώτο χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο της Ελλάδας μετά το 1912. «Θλίψη στην ΕΟΕ για το θάνατο του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου, πρώην Προέδρου και χρυσού Ολυμπιονίκη στην ιστιοπλοϊα» αναφέρει στην ανάρτησή της η ΕΟΕ και επισημαίνει στη σχετική ανακοίνωσή της ότι ο Κωνσταντίνος διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής από το 1955 έως το 1964 και στη συνέχεια του απονεμήθηκε ο τίτλος του Επίτιμου Προέδρου της ΕΟΕ για τη μεγάλη προσφορά του στο ελληνικό Ολυμπιακό κίνημα… Δείτε την ανάρτηση που συνοδεύεται από φωτογραφίες στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης Θλίψη στην ΕΟΕ για το θάνατο του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου, πρώην Προέδρου και χρυσού Ολυμπιονίκη στην ιστιοπλοϊαhttps://t.co/5ni0XopbOq pic.twitter.com/5cKWBQ6D1o — Ηellenic Olympic Committee (@HellenicOlympic) January 10, 2023 Στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή σημειώνει συγκεκριμένα ότι «ο τέως Βασιλιάς, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης το 1960 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοΐα, στην κλάση Ντράγκον, με πλήρωμα τους Οδυσσέα Εσκιτζόγλου και Γιώργο Ζαΐμη, με το σκάφος «Νηρέας». Ηταν το πρώτο χρυσό μετάλλιο, που κερδίζει η Ελλάδα, μετά από αυτό του Κωνσταντίνου Τσικλητήρα στο μήκος άνευ φοράς το 1912 στη Στοκχόλμη. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, ο τότε διάδοχος Κωνσταντίνος ήταν και ο Σημαιοφόρος της Ελληνικής ομάδας. Παράλληλα είχε πολλές επιτυχίες και διακρίσεις σε διεθνείς ιστιοπλοϊκούς αγώνες, ενώ συνέχισε την ενασχόληση με το αγαπημένο του άθλημα για πάρα πολλά χρόνια. Διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής από το 1955 έως το 1964 και στη συνέχεια του απονεμήθηκε ο τίτλος του Επίτιμου Προέδρου της ΕΟΕ για τη μεγάλη προσφορά του στο ελληνικό Ολυμπιακό κίνημα. Ο τέως Βασιλιάς Κωνσταντίνος ήταν μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής από το 1963 έως το 1974 και αμέσως μετά του απονεμήθηκε ο τίτλος του Επίτιμου Μέλους της ΔΟΕ για την πολύπλευρη συνεισφορά του στην καλλιέργεια και τη διάδοση του Ολυμπιακού ιδεώδους. Παρακολουθούσε από κοντά όλες τις εξελίξεις στον ελληνικό αθλητισμό και Ολυμπισμό και παρέστη στην εκδήλωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για τη βράβευση των Ολυμπιονικών στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016. O Πρόεδρος της ΕΟΕ Σπύρος Καπράλος, ο Γενικός Γραμματέας Μανώλης Κολυμπάδης και τα μέλη της Ολομέλειας εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος».Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η ΕΟΕ Ειδήσεις σήμερα: Σεισμοί στη Λέσβο: Υπόκωφοι κρότοι ακούγονται μετά τα Ρίχτερ – Πώς εξηγεί το φαινόμενο ο Λέκκας Άγιος Παντελεήμονας: Την κρατούσε παράνομα σπίτι του και τη βίαζε για τρεις μέρες Μιμή Ντενίση: «Tα κάνω όλα μόνη μου και σας πέφτω παράξενη»

