Συνάντηση Σταϊκούρα με τον ΓΓ του ΟΟΣΑ Ματίας Κόρμαν Η συνάντηση προηγήθηκε της υπογραφής του μνημονίου κατανόησης για την ίδρυση θεματικού Κέντρου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης στην Κρήτη και της παρουσίασης της Έκθεσης του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα Με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΟΣΑ Ματίας Κόρμαν συναντήθηκε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, στο υπουργείο Οικονομικών . Η συνάντηση προηγήθηκε της υπογραφής του μνημονίου κατανόησης για την ίδρυση θεματικού Κέντρου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης στην Κρήτη και της παρουσίασης της Έκθεσης του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο υπουργείο Οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρας ευχαρίστησε τον κ. Κόρμαν για την υποστήριξή του στη δημιουργία του κέντρου του ΟΟΣΑ στην Κρήτη, το οποίο θα λειτουργήσει ως κόμβος για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την έρευνα και τον διεθνή πολιτικό και επιστημονικό διάλογο για την υποστήριξη και τη συμπλήρωση του έργου του Οργανισμού. Αναφερόμενος στο περιεχόμενο της Έκθεσης του ΟΟΣΑ για τη χώρα μας, ο Υπουργός Οικονομικών σχολίασε ότι αυτή καταγράφει την ισχυρή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, τη σημαντική αναβάθμιση των παραγωγικών δυνατοτήτων της και την υψηλή ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, τα οποία χαρακτηρίζονται από διαδοχικές εξωγενείς κρίσεις. Ο κ. Σταϊκούρας, επίσης, αναφέρθηκε στη σημαντική μείωση της ανεργίας, τη βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών, την ποιοτική αναβάθμιση του μοντέλου ανάπτυξης, που χαρακτηρίζεται από την αυξημένη συμμετοχή των εξαγωγών και των επενδύσεων, και τη σημαντική πρόοδο στην αποκατάσταση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Επιπλέον, επισήμανε τις αυξημένες προκλήσεις που δημιουργούν η ενεργειακή κρίση και η αύξηση του πληθωρισμού παγκοσμίως και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι – παρά τις προκλήσεις αυτές – η ελληνική οικονομία έχει χτίσει ισχυρά αναχώματα, ώστε να καταγράψει, και το 2023, θετικό ρυθμό ανάπτυξης, σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τέλος, ο Υπουργός ευχαρίστησε τον Γενικό Γραμματέα για τις χρήσιμες συστάσεις πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης και της πράσινης μετάβασης, στην οποία είναι αφιερωμένο το θεματικό κεφάλαιο της Έκθεσης. Από την πλευρά του, ο κ. Κόρμαν εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία του στην Ελλάδα και την πλήρη εμπιστοσύνη του στην επιτυχία του Κέντρου της Κρήτης. Εκτίμησε ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση και επικεντρώθηκε στα σημαντικά επιτεύγματα που καταγράφονται στους τομείς στους οποίους αναφέρθηκε ο Υπουργός. Στη συνέχεια, ανέπτυξε περιληπτικά το περιεχόμενο της έκθεσης και υπογράμμισε ότι, παρά τις σημαντικές προκλήσεις, εφόσον η Ελλάδα συνεχίσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζει, οι προοπτικές της θα είναι ευοίωνες.

